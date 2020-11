Nous sommes dans un jour clé pour les États-Unis, Eh bien, dans les semaines à venir, nous saurons qui sera le président du pays voisin pour les quatre prochaines années. Et pour être exact, le concours entre Donald Trump et Joe Biden est en feu parce qu’ils se donnent tous les deux tout, bien qu’il y ait quelqu’un là-bas qui baisse la main et se réjouit des élections et dont nous pensions ne plus parler dans tout ce processus, Kanye West lui-même.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le rappeur a frappé la cible ces derniers mois pour beaucoup de choses. Mais celui qui a attiré l’attention de tout le monde est entré le 4 juillet 2020 quand Ye a annoncé que maintenant oui .. il était sérieux au sujet de la présidence de GabachoAprès cela, nous avons découvert que dans certains États, il n’était même pas inscrit comme candidat et pour finir de la broyer quelques semaines plus tard, il nous a présenté ses infâmes propositions de campagne et le rassemblement bizarre où il a fini par pleurer.

Kanye West et son étrange “ campagne ”

Et bien que tout se passe bien, La course de Kanye West à la Maison Blanche a été engloutie par les ragots, surtout après avoir tout jeté sur sa femme, Kim Kardashian et même sa belle-mère, Kris Jenner. Mais plus tard, nous découvrons qu’en fait, Tout ce rêve de devenir le simple mérou des États-Unis pourrait être un épisode bipolaire, une maladie que le producteur a également traitée ces dernières années.

Après cela, M. West a décidé de mettre de côté sa candidature à la présidence pour participez à une compétition difficile contre l’industrie du disque, ce qui l’a amené à prendre des décisions aussi drastiques que de retarder la sortie de son prochain album et faire pipi à l’un de ses Grammys en signe de protestation… Oui, c’est arrivé. Mais maintenant, le rappeur a repris sa campagne et il semble qu’il se concentre sur son chemin vers la grande chaise, ou quelque chose comme ça.

Vous avez enfin voté pour un candidat en qui vous avez confiance

Ce 3 novembre et en plein vote aux États-Unis, Kanye West a pris son compte Twitter comme toujours pour donner de quoi parler. Il ne lui suffisait pas d’encourager tous ses partisans il y a quelques semaines à écrire son nom sur les bulletins électoraux et bien sûr, certains n’en ont pas été informés deux fois et ils l’ont fait, cette fois Yeezy est revenu sur ce réseau social pour nous montrer la confiance qu’ils ont.

Il s’avère que Kanye à travers un tweet a clairement indiqué qu’il était satisfait de ces choix, surtout parce que pour la première fois il votera pour quelqu’un en qui il a confiance aveuglément et qui “sait qu’il fera un changement” … lui-même. “Dieu est si bon. Aujourd’hui, je vais voter pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c’est pour quelqu’un en qui j’ai vraiment confiance… en moi », a déclaré M. West.

Dieu est si bon Aujourd’hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c’est pour quelqu’un en qui j’ai vraiment confiance… moi. – ye (@kanyewest) 3 novembre 2020

Bien sûr, Internet a réagi aux paroles de Kanye

Après ces paroles désintéressées de Kanye West, les réactions n’ont pas attendu sa dernière action par “ la présidence des États-Unis ”. Et comme dans toute campagne politique, il y avait deux côtés, ceux qui ont dédié des mèmes et des moqueries au rappeur – Parce que personne ne le prend au sérieux – et ceux qui ont applaudi ce qu’il a dit (qui étaient très peu nombreux, pour être honnête) et sans honte, ils ont dit avoir voté pour lui.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus et voyez par vous-même ce que dit Internet sur Ye et ses étranges déclarations sur ses aspirations à la Maison Blanche alors que son pays est dans l’un des processus électoraux les plus importants de son histoire:

-Que me dis-tu? Je vote pour Kanye West pic.twitter.com/SRlNQQSJzx -. (@_montew) 3 novembre 2020

– Kanye West remerciant ses électeurs pic.twitter.com/ZXpdftrxHk – (@LindyMoyano) 3 novembre 2020

Je viens de me réveiller et je me souviens que Kanye West était candidat à la présidence pic.twitter.com/nxnCm9AU9F – MARA (@ MaraBlas5) 3 novembre 2020

Quel pet avec toute la confiance de Kanye West? Hahahahahahaha pic.twitter.com/uNrkxypqW9 – Sandrin. (@ 37_san37) 3 novembre 2020

Et le nouveau président des États-Unis est… Kanye West! pic.twitter.com/qvwrmd4rnl – Parix73 (@ Parix73) 3 novembre 2020

2020 ne peut pas être pire

2020: Kanye West remporte la présidence des États-Unis pic.twitter.com/G2BqCWM6Ow – MARA (@ MaraBlas5) 3 novembre 2020

Je google kanye west et il apparaît comme un CANDIDAT AU PRESIDENT dieu je veux mourir, sortez-moi de ce chapitre des simpsons pic.twitter.com/i3wRqYXpcU – pipi (@vivanconahuel) 3 novembre 2020

Kanye West forçant les Kardashians à voter pour lui ou à se suicider. pic.twitter.com/tZ8MZ8EfQc – Poule (@yosoymaslacra) 3 novembre 2020

Je ne sais pas quelle est la pire musique de Kanye west ou Kanye west votant pour le président pic.twitter.com/NgxnELlgjk – Mar || 2 + 2 = (@Thorul_Corp) 3 novembre 2020

A partir de ce moment, Kanye mérite de remporter les élections. Allez chercher M. West. pic.twitter.com/7PEoRuOmIH – termenzo (@termenzo) 3 novembre 2020

Chaque fois que LE candidat à la présidentielle Kanye West tweete comment le monde sera meilleur s’il gagne: pic.twitter.com/kRMHzlSVW4 – Pompey (@_PeyoHR) 3 novembre 2020

Biden et Trump n’étaient pas impliqués dans la production de Yeezus, pour cela et plus encore. Kanye West 2020. pic.twitter.com/gA2OpiDtYe – En attente de Cyberpunk 2077 (@theworstfella) 3 novembre 2020