Cette année, nous ne pourrons peut-être pas aller aux concerts et festivals tels que nous les connaissions, mais 2020 n’est pas si mal en parlant spécifiquement de musique. De nombreux groupes et artistes profitent de ces jours d’enfermement pour composer des chansons, et le meilleur de tous est qu’ils les partagent avec nous tous. Cependant, parlant spécifiquement de la pop, l’un des retours les plus attendus a été celui de Katy Perry.

Près de trois ans après la sortie de Witness, son dernier disque, La pop star a annoncé à la mi-mai qu’elle reviendrait avec Smile, son cinquième album studio. Comme si cela ne suffisait pas et que ce 2020 soit très spécial pour elle, en mars, elle a révélé au monde avec le clip vidéo de «Never Worn White» qu’elle attendait son premier bébé avec Orlando Bloom.

Katy Perry revient en 2020 avec «Smile»

Il faut se rappeler que depuis 2019, Katy Perry sortait quelques singles qui à l’origine ne serait pas inclus dans le même disque. Parmi ces chansons, nous en avons comme « Jamais vraiment fini », « Harleys à Hawaï », « Small Talk » et la chanson avec laquelle elle a dit à tout le monde qu’elle était enceinte, mais de tous les seuls qui ont fait partie de cet album étaient les deux premiers que nous avons mentionnés.

Les mois ont passé et la chanteuse nous a présenté des chansons qui nous ont montré cette nouvelle facette de sa carrière, comme « Marguerites » –Le premier single de Smile–, « Ce qui fait une femme » et bien sûr, la chanson qui lui donne son nom à ce matériel d’enregistrement. Bien que chacun sonne très différent de l’autre, ils avaient tous quelque chose en commun, ses paroles sont beaucoup plus matures et ils sont mieux travaillés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’album, Découvrez la conversation que nous avons eue il y a quelques jours avec Katy ci-dessous:

Katy devient maman et sort un nouvel album

Juste la veille de la sortie de cet album et comme la cerise sur le gâteau, Katy Perry et Orlando Bloom ont déclaré au monde qu’ils étaient officiellement devenus parents d’une fille, qui s’appellera Daisy Dove Bloom Il semble que la star l’ait choisi seulePAR ICI on leur raconte tous les potins). Mais maintenant, à 24 heures de l’un des moments les plus importants de sa vie, il sort également son cinquième album studio.

Cet album a un peu de tout, parce que la chanteuse mélange différentes étapes de sa carrière et les peaufine à travers une production pop impeccable, avec une collection de chansons qui parlent de différents sujets, mais qui nous permettent de voir que prend un chemin beaucoup plus introspectif, cherchant à laisser un message plus profond. Si tu n’as pas encore entendu Sourire, Vous pouvez le prendre complètement ci-dessous:

Bien sûr, ses fans sont devenus fous

Et peut-être que les plus heureux de la première du cinquième album de Katy Perry sont ses fansEh bien, ils attendaient ce moment depuis des années. Depuis son annonce et avec la première de chacun des singles, ils l’ont fait très clairement sur les réseaux sociaux – notamment sur Twitter – que la meilleure chose qui puisse leur arriver cette année et avec la quarantaine bénie était qu’il soit revenu plus fort que jamais.

C’est pourquoi depuis le petit matin lorsque l’album a atteint les plateformes numériques, beaucoup l’ont jeté du début à la fin Et ils ont profité du dévoilement pour positionner le hashtag #Smile aux premières places des tendances mondiales. Biensûr que ils pensent tous que ce truc est merveilleux, mais le meilleur de tous, ils ont fait preuve de créativité en créant quelques mèmes à ce sujet:

