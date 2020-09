Katy Perry est venue dominer la pop dans le monde. En 2013, la chanteuse californienne avait sorti PRISM, un album qui se prolongeait dans la veine de son premier album et de son deuxième album studio, avec lequel elle a attiré l’attention internationale, puisque nous l’avons rencontrée avec un single alors controversé (maintenant heureusement pas tellement) : « J’ai embrassé une fille ».

L’ancienne chanteuse de musique religieuse a commencé à expérimenter avec son son, avec des chansons comme « Dark Horse » avec Juteux j, formule qui a fonctionné pour lui et il a intégré dans son quatrième travail en studio, Witness, dans lequel il a renoncé à ses anciennes habitudes, optant pour un son beaucoup plus électronique et plus sombre. Ce travail nous avait laissés perplexes: Où était le chanteur pop qui remplissait les stades de chansons entraînantes et de refrains explosifs?

Après trois ans d’attente, la mère de Daisy Dove Bloom, née il y a quelques jours, nous surprend avec un retour aux sources mais sous des sons renouvelés avec une équipe de production enviable.

Voir sur YouTube

Pour ces douzaines de nouvelles chansons, Perry a demandé la collaboration de ZEDD, Oscar Holter (Taylor Swift, Charli XCX); Andrew Goldstein (Britney Spears, Demi Lovato); Les monstres et Strangerz (Halsey, Rihanna); Stargate (Mariah Carey, Michael Jackson); Josh Abraham (P¡nk, Kelly Clarkson); Johan Carlsson (Ariana Grande, Avril Lavigne) et Charlie puth.

C’est une équipe imbattable pour un chanteur historique. Et ce dévouement se reflète dans chaque morceau.

Voir sur YouTube

L’histoire de la réconciliation avec elle-même imprègne tout l’album, avec une base solide d’autonomisation et d’espoir, entre des couches et des couches d’éléments travaillés au sein de l’EDM mais élaborés à la mesure de la chanteuse, s’éloignant du plus générique pour délivrer un son identifiable à Katy Perry.

Voir sur YouTube

Outre la proéminence de ce genre, Perry trouve ses meilleurs moments dans un mélange de clins d’œil rétro, comme dans le single principal « Smile », « Champagne Problems » et « Tucked », avec un nouvel album, une ligne de basse accrocheuse et des sections de cordes, avec des paroles qui nous font voir que la Californienne, qui a travaillé sans relâche sur sa musique pendant sa grossesse, parle de s’amuser, de danser et de prendre un (ou plusieurs) verres.

Voir sur YouTube

Nous ne pouvons pas penser à un meilleur moment pour sortir des chansons sur la force et l’espoir d’un avenir meilleur. Katy l’exprime dans son histoire personnelle, mais maintenant que nous sommes «en pause», il est réconfortant d’entendre une histoire sur la croissance personnelle, qui ne dépend pas d’une relation ou d’une autre personne.

Comme sa propre carrière, les meilleurs moments de l’album se retrouvent dans la formule pop dansante et avec la voix exceptionnelle de Katy Perry, cependant, les moments les moins lumineux sont l’espace d’expérimentation. Sur « Harleys in Hawaii », il explore un beat downtempo avec des paroles grises, juste un morceau qui serait mieux sur ce disque.

Le détail de la clôture de l’album avec une chanson sur l’autonomisation des femmes nous semble formidable, car les racines de Katy ont toujours été de présenter la pop avec une touche de transgression, comme elle le fait dans «What Makes A Woman», dans lequel elle décrit ce est ce qui définit une femme pour elle:

Voir sur YouTube

En revisitant les cinq albums de Katy Perry, nous concluons que sa voix exceptionnelle est mieux utilisée lorsque la chanson exige la Californienne de 35 ans et nous sommes confrontés à l’un de ses records les plus solides, où il a pris le meilleur de ses premiers albums et l’impressionnante production des plus récents.

La tracklist «Smile» de Katy Perry

1. « Jamais vraiment fini »

2. « En pleurer plus tard »

3. « Yeux larmoyants »

4. « Marguerites »

5. « Résilient »

6. « Pas la fin du monde »

7. « Sourire »

8. « Problèmes de champagne »

9. « Caché »

10. «Harleys à Hawaï»

11. « Seulement l’amour »

12. « Ce qui fait une femme »