Musicalement parlant, 2020 nous a apporté beaucoup de surprises – et non, nous ne parlons pas de tous les concerts et festivals annulés. En fait, beaucoup de groupes et de musiciens profitent de leurs jours d’enfermement pour composer des chansons et planifier de grandes choses pour l’avenir (ou quand le coronavirus le permet) mais cette fois on vous apporte de bonnes nouvelles car Kendrick Lamar est de retour, bien que pour l’instant sans nouvelle musique.

Depuis le lancement de ZUT En 2017 et après avoir balayé tous les Grammys dans la catégorie rap un an plus tard, nous n’avons pas entendu parler de ce musicien extrêmement talentueux. Début 2020, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler suggérant que sortirait un nouvel album mais lui-même n’en a rien dit, même s’il y a quelques mois, il a été surpris en train d’enregistrer un clip vidéo dans les rues de Los Angeles.

Kendrick Lamar s’associe à Busta Rhymes

Mais pendant que nous attendons qu’il nous explique très clairement quels sont ses plans, Kendrick Lamar revient à la musique pour déchaîner des mesures puissantes sur «Look Over Your Shoulder» de Busta Rhymes. Il s’avère que le rappeur légendaire sortira le 30 octobre Événement de niveau d’extinction 2: La colère de Dieu, la suite de l’album qui a été créé en 1998 et qui a de grands collaborateurs tels que Mariah Carey, Chris Rock, Anderson. Paak et beaucoup plus.

Nous avons déjà écouté quelques singles de cet album, et maintenant cette chanson est créée là où le bon Kendrick participe. Ils y combinent tous les deux leurs différents styles, résultant en une collaboration explosive mais a cette touche old school et ce qui sert de un hommage des deux au genre qui leur a tant donné: le hip-hop. De plus, les deux rap sur un extrait de «I’ll Be There» des Jackson 5, qui ajoute une touche vintage à la chanson.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et Écoutez le retour de Kendrick Lamar ci-dessous pour quelques comptines sur «Look Over Your Shoulder», la nouvelle chanson de Busta Rhymes:

Voir sur YouTube