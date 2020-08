Ce jour serait épanouissant 42 ans l’une des plus grandes légendes de la NBA. Ce 23 août C’est l’anniversaire de Kobe Bryant mais malheureusement il n’est plus avec nous. Après sa mort tragique en janvier de cette année, il a été décidé de lui donner un série hommage pour honorer sa mémoire et cette vidéo émouvante racontée par Kendrick Lamar C’est l’un d’entre eux.

Kobe Bryant Il est décédé il y a quelques mois des suites d’un accident d’hélicoptère, même s’il n’était pas seul car une de ses filles l’accompagnait ainsi que d’autres passagers. La nouvelle était très forte, un coup dur mais sa mémoire et ses enseignements seront toujours avec nous.

L’hommage à Kobe Bryant dans la voix de Kendrick Lamar

Ce jour, où pourrais-je rencontrer 42 ans, la marque Nike a décidé de rendre un hommage bien mérité à Kobe Bryant et c’est qu’il a lancé une vidéo où la mentalité de ‘Black Mamba’Eh bien, il a toujours eu l’idée d’être meilleur.

Cette vidéo comprend certains des meilleurs moments de Kobe Bryant en plus de certaines parties de l’entraînement des athlètes, des scènes des manifestations contre la mort de George Floyd entre autres.

Nike fête l’anniversaire de Kobe Bryan avec une nouvelle publicité racontée par Kendrick Lamar: https://t.co/mpsbHanCtj#MambaForever 💜💛pic.twitter.com / 7sUb33uDF8 – Complexe (@Complex) 23 août 2020

« Soyez un meilleur ami. Meilleur combattant. Meilleur cavalier. Meilleur leader. Meilleure génération. Meilleure nation. Sois juste meilleur. Pouvez-vous faire cela? « , Est entendu dans la vidéo d’une minute et demie racontée par Kendrick Lamar, un rappeur célèbre.

Cet hommage à Kobe Bryant essayez de sauver l’essence du joueur de Les Lakers de Los Angeles car au fil des ans, il a toujours inspiré les jeunes et les adultes Se dépasser; donner l’exemple, être une meilleure personne et soutenir ceux qui en ont besoin à tout moment.

« »Better »célèbre la pertinence du progrès et souligne le désir prolifique d’amélioration de Kobe. La mentalité «Mamba» est de s’améliorer chaque jour dans tout ce que nous faisons. Dans ses propres mots, Kobe a décrit sa mentalité en disant: ‘Il essaie constamment d’être la meilleure version de vous-même. C’est une recherche constante, essayer d’être meilleur aujourd’hui que vous ne l’étiez hier. Si le changement peut sembler minime à court terme, ces changements subtils aboutissent à de plus grands progrès au fil du temps », a avoué la marque Nike avec cette campagne.

Kobe Bryant est décédé le 26 janvier de cette année et depuis, sa mémoire est présente sur les courts et les joueurs du NBA. Il a laissé un grand héritage, des moments qui ne peuvent être oubliésr et cette série d’hommages est un signe de l’affection qu’ils avaient pour cet homme.