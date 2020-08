La mauvaise nouvelle est qu’il semble que les chances que Slayer se remette un jour soient minces, voire inexistantes. La bonne nouvelle est que cela ne signifie pas que les anciens membres ne travailleront plus jamais ensemble.

Juste un jour après que le guitariste Kerry King a laissé entendre qu’il travaillait sur un nouveau projet avec l’ancien duo de Slayer Paul Bostaph et Gary Holt ainsi que l’ancien chanteur de Pantera Phil Anselmo, Paul Bostaph a confirmé à l’équipe de riffs de l’émission de radio (via Blabbermouth) qu’il serait impliqué. .

Bien que Bostaph n’ait pas donné de détails concrets sur le projet, il a donné quelques indices sur son évolution.

« Je suppose que la meilleure façon de le dire est que Kerry écrit ce qu’il écrit », dit-il. « Est-ce que ça va être un disque de rock and roll? Non. Est-ce que ça va être ce que tu veux que ce soit? Oui. ce que vous vous attendez à ce que ce soit? Oui. Ce ne sera pas des trucs remaniés… Ça va sonner comme Slayer sans que ce soit Slayer – mais pas intentionnellement. Je veux dire, Kerry a écrit des chansons dans Slayer toute sa carrière, et il a un style Et ce style, en tant qu’auteur-compositeur, vous ne changez tout simplement pas de style parce que votre groupe est fini, mais c’est ce que vous aimez écrire.

« Le problème, c’est que nous ne voulons pas ressembler à ‘Baby Slayer’, tu vois ce que je veux dire? » il a continué. « Il y a Slayer. Mais ça va être bon – ça va être vraiment bon. J’ai écouté de la musique et j’ai juste hâte d’entrer dans la pièce et de commencer à jouer avec Kerry. »

Il n’y a aucune nouvelle sur le moment où il apparaîtra – ou si Anselmo et Holt sont réellement impliqués – mais Kerry ne semble pas souffrir d’un blocage des écrivains.

«J’ai eu beaucoup de chance avec les riffs en 2020 – peut-être parce que je ne peux aller nulle part», a-t-il déclaré à Dean Guitars. «Mais les riffs n’ont pas posé de problème. Et avec impatience, ce que cela signifie pour moi, c’est que je vais être en mesure de choisir les meilleurs éléments – et ce sont de bons éléments.