Kevin Morby a annoncé son nouvel album Sundowner avec une vidéo pour une nouvelle chanson intitulée «Campfire». L’album sortira le 16 octobre via Dead Oceans. Regardez la vidéo de « Campfire », qui présente la partenaire de Morby, Katie Crutchfield (alias Waxahatchee), ci-dessous.

Morby a commencé à travailler sur Sundowner à la maison, en utilisant principalement un enregistreur Tascam 424 à quatre pistes. Il s’est ensuite rendu au Sonic Ranch au Texas pour enregistrer l’album avec le producteur Brad Cook. «J’ai écrit l’album entier avec des écouteurs, penché sur le 424, laissant ma voix et ma guitare passer à travers la machine, me perdant dans la chaleur de la bande comme si une autre version de moi-même vivait à l’intérieur, me chantant en retour». Morby a déclaré dans un communiqué. «J’ai été fasciné par la magie des quatre pistes non seulement comme appareil d’enregistrement, mais aussi comme instrument, et je l’ai considéré comme mon partenaire d’écriture tout au long du processus.»

Parallèlement à l’album, Kevin Morby a annoncé une «visite virtuelle» sur la plateforme Noon Chorus. À partir du 10 septembre, Morby interprétera un album de sa discographie tous les jeudis, en ordre chronologique jusqu’à ce qu’il arrive à une représentation de Sundowner le 15 octobre. Morby devait effectuer une tournée aux États-Unis ce printemps pour soutenir son album Oh My God 2019 avant que la pandémie de coronavirus ne ferme effectivement l’industrie du tourisme.

Revisitez l’interview «Kevin Morby aime Fiona Apple et se sent comme James Bond» sur le terrain.

Sundowner:

01 Vallée

02 Frère, soeur

03 Le coucher du soleil

04 Feu de camp

05 Balade

06 Ne sous-estimez pas le soleil américain du Midwest

07 Une nuit au Little Los Angeles

08 Jamie

09 Route de velours

10 dispositions