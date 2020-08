King Gizzard et The Lizard Wizard se sont séparés d’Eric Moore, a déclaré le batteur / manager dans un communiqué. Il continuera à travailler pour le label du groupe, Flightless, selon le communiqué. Dans une publication sur Instagram, le groupe a salué la «contribution incommensurable de Moore au groupe». Aucune des deux déclarations n’indique s’il sera remplacé dans le groupe. Pitchfork a envoyé un courriel aux représentants du groupe pour commentaires.

Dans son article, Moore, qui était l’un des deux batteurs du groupe, a écrit: «J’espère que les spectacles, les tournées et les Gizzfests ont fait impression et ont fourni un exutoire pour la joie et des souvenirs durables. Bien que je sois profondément attristé par cette décision, je n’ai aucun regret et j’ai apprécié chaque putain de seconde d’être dans ce groupe et le voyage qu’il nous a fait. Je serai toujours impressionné par la musicalité, la créativité et l’éthique de travail de chaque membre. J’étais un fan boy dès le premier jour et je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai appris avec mes meilleurs amis à mes côtés. » Lisez sa déclaration complète, ainsi que celle du groupe, ci-dessous.

Le groupe a récemment annoncé un documentaire intitulé Ratty sur la réalisation de leur album de 2019 Infest the Rats ’Nest. Ils ont sorti plusieurs albums live cette année, dont le dernier, Chunky Shrapnel.