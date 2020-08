La dernière bande-annonce de The Batman, avec l’acteur Robert Pattinson, Twilight and The Lighthouse, est accompagnée d’un remix de Nirvana« Something in the Way », qui a clôturé Nevermind. La chanson s’inscrit dans une longue tradition de réorganisation des chansons classiques pour les rendre plus cinématographiques, notamment « I Got 5 On It » de Luniz dans la bande-annonce de Jordan Peele’s Us et le remix de « Say My Name » de Destiny’s Child dans la bande-annonce de Candyman.

La chanson détaille une version fictive du passage de Kurt Cobain avec l’itinérance. Cobain a déclaré à Michael Azerrad dans son livre Come As You Are de 1993: «C’était comme si je vivais sous le pont et que je mourais d’A.I.D.S., si j’étais malade et que je ne pouvais pas bouger et que j’étais un homme de la rue. C’était en quelque sorte le fantasme. La chanson a également figuré dans le célèbre disque MTV Unplugged in New York de 1994.

Dans la chanson, il chante: « Sous le pont / La bâche a jailli d’une fuite / Et les animaux que j’ai piégés / Sont tous devenus mes animaux de compagnie. » Le compositeur Michael Giacchino a ajouté du piano et des cordes pour mieux convenir à la chanson pour une sortie à succès, mais en conservant les voix et une partie de la guitare originale. Les paroles sombres et maussades complètent la nervosité de la bande-annonce et la façon dont Bruce Wayne en est venu à être dépeint, comme un super-héros torturé souvent en contradiction avec ses propres démons.

« alt = » « />

La bande-annonce montre Batman enquêtant sur une série de crimes perpétrés par The Riddler, dans cette adaptation interprétée par Paul Dano (There Will Be Blood, Swiss Army Man), qui laisse des indices à Batman sur des cartes de vœux. Jeffrey Wright est également présenté comme le commissaire Gordon et Andy Serkis est entendu, mais pas vu, dans son rôle d’Alfred Pennyworth. Zoe Kravitz fait également une apparition en tant que Catwoman.

La sortie du film est actuellement prévue le 1er octobre 2021.