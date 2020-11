Depuis des temps immémoriaux, l’industrie de la musique nous a fait découvrir des artistes qui pourraient bien être l’image crachée de la pop. Cependant, dans la pénombre, il y en a d’autres plus que ont osé défier les stéréotypes de ce genre depuis l’underground qui ont été en charge de nous construire pendant des décennies. Récemment et grâce à l’arrivée d’Internet on peut connaître toutes ces propositions, comme le cas de ShitKid.

Cette jeune femme de seulement 27 ans fait souffler les esprits de milliers de personnes non seulement dans son pays natal, également dans une grande partie du monde, et il nous a conquis avec sa proposition. Avec un son brut et honnête, cette fille nous montre que tu peux casser les étiquettes pour réussirTant que vous avez un sentiment ou une idée à exprimer, ce sera plus que suffisant pour influencer l’opinion des autres.

Qui est ShitKid?

Le vrai nom de cet artiste intéressant est Åsa Söderqvist, chanteur et auteur-compositeur originaire de la ville de Kramfors en Suède. Ainsi que bien d’autres, son intérêt pour la musique est né très jeune, c’est pourquoi en allant à l’école a commencé à apprendre à jouer de certains instruments tels que le piano et le clavier, qui l’aiderait plus tard à commencer à composer ses propres chansons et lui donnerait sans le savoir une identité propre.

Mais à 16 ans, il a pris l’une des décisions les plus importantes de toute sa vie, quitter Kramfors pour déménager à Göteborg. C’est dans cette ville qu’il a commencé à faire ses premiers enregistrements à domicile qui pour le moment ne s’identifiaient pas à un genre en particulier. A joué pendant un certain temps dans un groupe féministe post-punkBien que sur scène, il souffre fréquemment de crises d’angoisse et recourt souvent à l’automédication en la mélangeant à de l’alcool.

Voir sur YouTube

Les débuts de cette fille

Après cela et replantez votre chemin, En 2015, Åsa a téléchargé une poignée de chansons qu’elle avait enregistrées chez elle sur un magnétophone qui fonctionnait à peine aux côtés d’un vieil ordinateur sous le pseudonyme ShitKid.. Et en parlant de son nom de scène, l’artiste elle-même dit que c’est un mot qu’elle a adapté en anglais et qu’elle a emprunté à une histoire suédoise appelée skitunge, dont les parents ont dit à leurs enfants qu’ils voulaient se consacrer à la musique (en particulier au rock).

Ces chansons étaient alternativement brutes spirituel et étrangement captivant, composé des rythmes débraillés de la batterie, des guitares, de la basse et de tout ce qui était sous la main et avoir une attitude complètement punk. Après s’être fait un nom sur la scène alternative suédoise, sa musique a atteint de nombreux endroits et même les oreilles du label de Stockholm, Enregistrements PNKSLM, qui sans hésitation a sorti son premier single, “Oh Please Be a Cocky Cool Kid”.

Voir sur YouTube

La route vers la popularité

Un an plus tard, le premier EP éponyme de ShitKid arriverait, avec lequel il a eu la chance de partir en tournée pour la première fois dans toute la Suède et une grande partie de l’Europe. Pour 2017 et après avoir tenté sa chance sur scène, il a sorti une suite de ce disque bien que quelque chose de beaucoup plus grand était en route parce que pour terminer cette belle année, il sortira son premier album, Fish, qui comprenait de nouvelles chansons tout juste sorties du four.

Un troisième EP est arrivé en 2018 qu’il a nommé This Is It et pendant tous ces mois, il a commencé à sortir des singles comme s’il n’y avait pas de lendemain, parmi lesquels des chansons comme «SuMmEr BrEaK» et «RoMaNcE»Ils avaient une ambiance qui avoisinait beaucoup plus le punk rock décontracté et sincère. Mais un an plus tard, les choses ont changé pour Åsa parce que la bassiste Lina Ericsson a rejoint ce projet, formant un duo puissant.

Voir sur YouTube

Les Melvin les ont parrainés

2019 a été une année importante pour ShitKid, pour vous donner une idée, ce combo fille a sorti son deuxième album studio, Retenue. Grâce à cet album, ils ont pu sauter l’Atlantique et ainsi se produire pour la première fois aux États-Unis, dans des festivals importants tels que SXSW à Austin, Texas, bien qu’ils fussent aussi le groupe qui a ouvert les concerts que The Melvins –Le groupe de rock qui a inspiré Kurt Cobain et toute la génération grunge– a frappé l’Europe la même année.

Mais la collaboration de ces filles avec le groupe légendaire ne s’est pas arrêtée là. En fait, ils ont cliqué sur ces émissions et les membres de The Melvins se sont portés volontaires pour enregistrer et produire ce qui serait du nouveau matériel, BANGERS, qui n’a été publié que sous forme physique aux États-Unis. Mais cette paire est retournée dans ce pays pour faire quelques présentations et entre Los Angeles et Austin ils composent ce qui deviendra plus tard un double EP intitulé Duo Limbo / Mellan Himmel å Helvete.

Voir sur YouTube

ShitKid vient au cinéma

Ce nouvel EP signifiait un changement de son pour ShitKid, qui était toujours fidèle au lo-fi et au bricolage rock mais avait des mélodies plus conviviales avec une touche expérimentale, pleines de guitares atmosphériques. Et comme ces filles adorent enregistrer à tout moment – et profiter de la quarantaine – en septembre 2020, ils ont sorti un nouvel album qui s’appelle simplement 20/20 ShitKid, avec huit puissants qui pourraient bien être la bande originale de la quarantaine.

Comme si cela ne suffisait pas, ce projet avait également des plans plus intéressants qui allaient au-delà de l’enregistrement d’un nouvel album. ShitKid a composé les chansons originales de Siempre Amber, un documentaire réalisé par Lia Hietala et Hannah Reinikainen – qui sont d’ailleurs venues au Mexique grâce à Cinema Queer – et qui raconte l’histoire d’une adolescente fluide de genre qui, avec sa meilleure amie, rejette les impositions autour de son identité et créez un lien d’amour et d’acceptation sans jugement.

Qu’est-ce qui rend ce projet spécial?

Bien qu’elles ne soient ni les premières ni les dernières filles à mélanger le punk, un soupçon de grunge avec de la pop et une touche d’électronique, leur concept est ce qui les rend intéressants. Ils ne sont pas le stéréotype d’un artiste de ce genre que l’industrie de la musique nous vend depuis des années, ils sortent du moule pour montrer que le plus important sera toujours la musique, mais surtout, ils nous montrent clairement qu’avoir un message que vous souhaitez partager avec le monde est plus que suffisant.

En parlant de leur son, il est curieux que bien qu’ils soient basés sur les genres que nous avons mentionnés précédemment, il est très difficile de les classer au même endroit. Dans ses albums, on peut commencer par une chanson rock lo-fi et puis on passe à quelques guitares sordides jusqu’à ce qu’on termine avec une mélodie pleine de rythmes dansants mais ils ne frôlent pas l’écoeurant. Ce combo attaque la pop la plus traditionnelle là où elle fait le plus mal, la rendant inconfortable et depuis sa propre cour.

Voir sur YouTube