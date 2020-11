* Mise à jour: Trivia pour #SopitasXAireLibre

Aire Libre est une station de radio relativement nouvelle. Il est né (et reste) comme un projet indépendant qui a pour objectif d’informer les citoyens de la capitale, mais aussi de leur offrir la possibilité d’aborder la nouvelle musique … à ces chansons et présentations qui n’ont pas d’espace dans la radio commerciale, mais qu’elles devraient.

Parallèlement à la naissance de la station fin 2018, l’idée de faire un nouvel album de musique original en collaboration avec des groupes nationaux et indépendants est apparue. Et c’est finalement, dans un 2020 incertain et étrange, que ce projet a vu le jour: The Other Music X Outdoors.

L’autre musique

La Otra Música est une compilation de matériel inédit, qui a été sélectionné, enregistré et mixé dans le studio de la station Aire Libre situé en face du monument de la révolution à Mexico. Là où la radio est faite, un enregistrement pourrait être fait …

Les responsables étaient nombreux, mais nous avons mis en têtel’annonceur Martín Delgado et Febe Esquerro, producteur et ingénieur d’Aire Libre. Tous deux ont été chargés de contacter les groupes, de proposer des sessions à la station puis de produire le matériel avec Harris Newman, en charge du mastering. En tout, ils ont rencontré environ 16 groupes.

Jusqu’à maintenant deux singles sont sortis de La Otra Música entre les mains de Belafonte Sensacional et Sonido Gallo Negro, mais quelques autres premières sont attendues jusqu’à ce que 25 septembre, la date à laquelle Aire Libre lancera la compilation au format physique et numérique. * Dans son format numérique, il sera disponible sur Bandcamp et la pré-vente est déjà là.

La première chanson était «Laser Funk» de Belafonte Sensacional, suivi de «Kosmische Guajira» de Sonido Gallo Negro. Ce sont les premiers tests de ce qui va suivre. Le chapeau était “Faites un témoignage de la musique d’aujourd’hui, ne fabriquez pas de bombes radio … bien qu’il y en ait”, déclare Martin Delgado dans une interview pour #SopitasXAireLibre.

Martín Delgado présente: #La Otra Música x AireLibre.FM by Devil in the Woods

Un effort inconscient

Avec Le label indépendant Devil In The Woods sortira le 25 septembre un LP double collection avec un tirage de seulement 500 exemplaires. En plus de deux vinyles avec le design par Ian Pascal, graphiste en charge de l’image de compilation.

On pourrait penser que Delgado, Esquerra et toutes les personnes impliquées ont décidé de le supprimer dans un moment de confusion, mais en réalité, “Les boîtes étaient déjà fermées au moment où la pandémie a commencé”; Et pour être juste, cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment lorsque des groupes et des artistes nationaux et internationaux se sont joints un effort inconscient pour maintenir à flot la nouvelle musique et cette autre musique de tous les jours.

TRIVIA #SOPITASXAIRELIBRE

Aire Libre et #SopitasXAireLibre deviennent beaux et vous offrent un vinyle de The Other Music. Si vous le souhaitez, il vous suffit de participer à cette petite anecdote:

-Répondre aux questions suivantes dans un tweet (N’oubliez pas que votre profil doit être public pour que nous puissions voir la publication et les réponses).

–Utilisez le hashtag #SopitasXAireLibre et # LaOtraMúsicaXSopitas

-Arroba à @sopitas dans votre tweet.

-Voici les des questions:

Quel a été le premier single sorti de La otra música?

Où la compilation a-t-elle été enregistrée et produite?

Qui ou qui était en charge de la création et du développement de The Other Music?

IMPORTANT:

Les premiers à répondre correctement aux questions et à suivre les étapes seront les gagnants.

Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.