Le personnel de Pitchfork écoute beaucoup de nouvelles musiques. Beaucoup. Chaque jour, nos rédacteurs, éditeurs et contributeurs passent par un nombre impressionnant de nouvelles versions, se recommandant mutuellement et découvrant de nouveaux favoris en cours de route. Chaque lundi, avec notre liste de lecture Pitchfork Selects, nous partageons ce que nos écrivains jouent de manière obsessionnelle et soulignons certaines des nouvelles musiques préférées du personnel de Pitchfork. La liste de lecture est un ensemble de pistes: son seul principe directeur est que ce sont les chansons que vous enverriez volontiers à un ami.

La liste de lecture Pitchfork Selects de cette semaine présente Phoenix, BTS, le père John Misty, Julia Stone, Tim McGraw, le regretté Chynna, et plus encore. Écoutez ci-dessous et suivez nos listes de lecture sur Apple Music et Spotify. (Pitchfork perçoit une commission sur les achats effectués via des liens d’affiliation sur notre site.)

Pitchfork Selects: 24 août 2020

Phoenix: «Identique»

A. G. Cook: «Être dur»

BTS: «Dynamite»

Tim McGraw: «Chevy Spaceship»

Père John Misty: «À S.»

Pelouse: « Créatures nocturnes »

Sleepy Hallow: « Freestyle Deep End » [ft. Fousheé]

Père John Misty: «À R.»

Wendy Eisenberg: «Futures»

Chynna: «stupide»

Julia Stone: «Pause»

Casey MQ: «Et nous»

Oliver Coates: «Butoh baby»

Big Baby Scumbag / Valentino Khan: «Bobby Hill»

Burna Boy: «Onyeka (bébé)»