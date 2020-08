Selon le Sonoma Index-Tribune, METALLICALa performance qui sera diffusée le 29 août dans les ciné-parcs a été filmée près de trois semaines plus tôt à la cave Gundlach Bundschu, à environ 30 minutes en voiture du siège du groupe à San Rafael, en Californie.

Moins d’une demi-douzaine de locaux ont été informés que le plus grand groupe de heavy metal du monde avait été créé surplombant le vignoble de la cave de Sonoma en interprétant secrètement certains de leurs plus grands succès sans public.

Le groupe a répété pendant deux semaines à leur siège tandis que le METALLICA L’équipage a séjourné dans 30 chambres à El Pueblo Inn de Sonoma pendant près de deux semaines. Tout le monde a été soumis à des tests COVID répétés avant METALLICA a joué le concert secret le 10 août sans qu’aucun de leurs fans ne soit présent.

METALLICA guitariste Kirk Hammett a déclaré à Uproxx à propos du concert: « Nous avons filmé le spectacle drive-in il y a environ deux semaines, dans un lieu secret du nord de la Californie. Et c’était la première fois que nous nous réunissions depuis [last September’s] «S&M» spectacles. Il était vraiment important pour nous de pouvoir nous réunir et de jouer ce spectacle particulier, car nous devions simplement obtenir une sorte de semblant de, si nous voulons aller de l’avant dans le futur, à quoi cela allait ressembler avec le pandémie en cours, et tous ces protocoles de sécurité. Nous avons adapté tout ce protocole de sécurité pour pouvoir travailler au siège et répéter sans que nous ayons peur d’être infectés ou d’infecter d’autres personnes. Cela signifiait se faire tester pour COVID, littéralement tous les deux jours. Cette semaine de répétition, j’ai été testé pour COVID cinq fois… Cela signifiait aussi que toute notre équipe devait porter des masques. Un masque double, qui était un masque en papier et un masque N95, [plus] un écran facial, un imperméable et des gants, désinfectez et vaporisez simplement nos guitares. C’était pendant que nous répétions. Pendant le tournage, nous étions les seuls à ne pas avoir de masques. Tout le monde avait des masques. Et tout le monde, de l’équipage à nous, avait été testé et mis en quarantaine également. Nous avons pu le faire, et le faire avec succès sans aucune poussée de santé, ni aucune sorte de potentiel évident d’infection. Cela a donc créé un précédent pour nous. Cela nous a donné de l’espoir, sachant qu’avec tout ce qui se passe actuellement, si nous en avons besoin, nous pouvons encore nous réunir et fonctionner en tant que groupe. «

Interrogé sur ce à quoi les fans doivent s’attendre du long métrage qui en résulte, qui sera projeté dans plus de 300 lieux extérieurs à travers le pays, y compris à la cave où le concert a été tourné, Hammett a dit: « Plein de balles METALLICA spectacle. Nous sommes filmés en train de jouer à l’extérieur, et c’est tout ce que vous devriez vous attendre à voir de nous. Nous montons sur scène et jouons notre musique. C’est juste la version 2020. Si quoi que ce soit, c’est un document sur nous en train de jouer à cette époque. Et c’est aussi l’occasion pour nous de simplement mettre quelque chose là-bas pour les gens qui s’ennuient, et pour METALLICA les fans qui ont besoin de quelque chose à faire. Je sais que je cherche constamment quelque chose à faire. Et c’est donc notre façon d’aller là-bas et de simplement donner quelque chose aux gens. «

METALLICALe concert du groupe a été tourné spécialement pour la « Encore Drive-In Nights Series » et a ensuite été édité et mixé par l’équipe de production primée du groupe selon les plus hauts standards possibles.

Plus tôt ce mois-ci, METALLICA a participé à une interview et à une courte performance sur « Le spectacle Howard Stern ».

Début mai, les quatre membres de METALLICA ont surmonté la distanciation sociale pour enregistrer une nouvelle version de leur chanson « Noirci », chaque membre étant séparé dans sa propre maison. La vidéo en écran partagé a été publiée sur les réseaux sociaux du groupe.

METALLICA a été en grande partie hors des yeux du public depuis l’automne dernier, lorsque le groupe a annulé une tournée australienne et a annoncé que le leader James Hetfield retournait en cure de désintoxication pour la première fois depuis 2002 pour lutter contre ses dépendances.

En mars, METALLICA a annoncé que sa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. De plus, les apparitions du groupe à cinq Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai, septembre et octobre ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona, Temple sonique à Columbus, Plus fort que la vie à Louisville et Réplique à Sacramento.

Crédit photo: Anton Corbijn

