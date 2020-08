La musique d’Aaliyah pourrait enfin arriver sur les services de streaming.

À l’occasion du 19e anniversaire de sa mort mardi, le compte Twitter officiel de la chanteuse décédée a fait une annonce surprise que les fans attendaient depuis des années. The Estate of Aaliyah Haughton est en pourparlers avec des maisons de disques pour enfin rendre son catalogue disponible en streaming.

«Nous sommes ravis d’annoncer que la communication a commencé entre le domaine et diverses maisons de disques sur le statut du catalogue musical d’Aaliyah, ainsi que sur sa disponibilité sur les plates-formes de streaming dans un proche avenir», lit-on dans le message.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier, c’est un signe d’espoir que le catalogue d’Aaliyah sera enfin disponible sous forme numérique. «Merci pour votre amour et votre soutien continus. Plus de mises à jour à venir! » a ajouté le domaine.

En novembre 2019, un compte Twitter prétendant être le regretté oncle du chanteur Barry Hankerson a annoncé que sa discographie complète serait disponible sur les principaux services de streaming le jour de l’anniversaire d’Aaliyah: le 16 janvier 2020. Mais la date allait et venait.

Cela faisait longtemps. Le premier album d’Aaliyah, Age Ain’t Nothing but a Number en 1994, est actuellement son seul album disponible en streaming. Ses deux autres albums – One in a Million en 1996 et son troisième et dernier album studio, Aaliyah en 2001 – ne sont disponibles sur aucune plateforme numérique.

Hankerson serait la raison pour laquelle la discographie d’Aaliyah n’était auparavant pas disponible sous forme numérique. Il détient les droits sur son catalogue à l’exception de ses débuts, qui ont été produits par R. Kelly. Hankerson a vendu une participation dans les droits d’édition de Blackground à Reservoir en 2012.