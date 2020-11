Dans les années récentes, les voix des femmes dans le rap sont plus fortes que jamais. Dans le courant dominant, nous avons des exemples très clairs, tels que Cardi B et Megan Thee Stallion qui, que ça plaise ou non, atteignent des milliers de personnes grâce à des rimes grossières mais honnêtes qui, pour être honnête, ne les aiment pas pour le contenu de ses lettres. Cependant, il y a des propositions beaucoup plus intéressantes qui ne sont pas venues précisément des États-Unis, comme Moonchild Sanelly.

C’est une artiste de 33 ans qui la brise sans aucun doute partout où elle se produit, grâce au fait qu’il a une proposition jamais vue auparavant dans l’industrie de la musique. Alliant talent sur scène, avec un look que personne ne pourrait oublier et des chansons où il mêle ses racines à d’autres influences, cette femme collabore avec de grands artistes, de Beyoncé à Die Antwoord et Gorillaz.

Qui est Moonchild Sanelly?

Sanelisiwe twisha –Comme on l’appelle en fait– est né le 20 novembre 1987 dans la ville de Port Elizabeth en Afrique du Sud. Par chance il devait venir dans une famille musicale, avec son frère producteur de hip-hop, sa mère chanteuse de jazz et ses cousins ​​danseurs de Kwaito, un genre musical qui mêle house et sons africains locaux. C’est pourquoi dès son plus jeune âge, il s’est intéressé à la musique, bien que son premier chemin artistique soit allé dans l’autre sens.

En 2005 et après plusieurs années de réflexion, il a déménagé à Durban, la troisième ville la plus peuplée de ce pays avec l’intention d’étudier la mode à la Linea Fashion Design Academy. Là-bas, il s’est plongé dans la scène de la poésie et de la musique, et un an plus tard Sanelly a commencé à se produire dans des spectacles à l’Université de technologie de Durban, où elle a combiné la prose avec le hip hop, même si elle ne s’est pas qualifiée de poète pendant longtemps jusqu’à ce que les gens commencent à l’acclamer.

La route vers la gloire

Après six ans dans cette ville, où il a réussi à terminer sa formation d’artiste, Moonchild Sanelly a décidé de déménager dans la grande capitale de l’Afrique du Sud, Johannesburg. À cet endroit, elle a commencé à présenter les chansons qu’elle a composées elle-même avec des musiciens talentueux de l’électronique locale, comme avec DJ Shimza, avec qui il sort un EP qui attirera plus tard l’attention de Red Bull et qu’ils publieront dans les sessions Soul Candi.

Depuis, Sanelly a commencé à travailler main dans la main avec cette marque, ce qui l’a amenée à se produire au Red Bull Music Festival dans différentes parties du monde. Après avoir sorti plusieurs EP pendant tout ce temps, en 2015 a sorti son premier album, Rabulapha!, un recueil de 12 chansons explosives où il collabore avec des artistes de la scène indépendante sud-africaine, tels que Maramza Oui Toya Delazy. Grâce à cet album, il a réussi à gagner en notoriété et en respect.

Conquérir les scènes du monde entier

À partir de là, Moonchild Sanelly a commencé à jouer dans le monde entier. En 2018, il a réussi à se produire au Primavera Sound Festival à Barcelone et au SXSW à Austin, au Texas, démontrant que sa musique avait traversé les frontières de l’Afrique du Sud. Mais la première grande opportunité s’est présentée cette même année, quand Die Antwoord l’a invitée à ouvrir les dates prévues pour leur tournée européenne.

Les concerts avec Yolandi Visser et Ninja ont été un succès, à tel point que en 2019, elle a été invitée à participer au festival Shoko au Zimbabwe et dans l’une des plus grandes salles musicales de la planète, Coachella, où je joue pour quelques personnes qui ont été infectées par son énorme ambiance et sa présence sur scène. Et comme si c’était de la mousse, sa popularité a commencé à croître, attirant l’attention d’autres artistes.

Voir sur YouTube

Collaborer avec de grands artistes

Parmi eux se trouve Beyoncé, qu’en écoutant la musique de Moonchild Sanelly et profitant du projet, il devait enregistrer un album inspiré du live-action du Roi Lion, n’a pas hésité une seconde à l’inviter à collaborer dans l’album Le roi lion: le cadeau. En plus de Knowles, il a travaillé avec le chanteur sud-africain, Busiswa, et avec le compositeur et producteur américain, Nija Oui Dj lag sur le rouleau “Mon pouvoir”, où il semble tirer des rimes précises.

En 2020, Sanelly a commencé à travailler sur son prochain disque. Peu à peu, il publiait quelques avances pendant plusieurs mois jusqu’à ce que il sort enfin son deuxième album, simplement intitulé Nüdes. Mais après quelques mois, il est apparu dans deux collaborations explosives, “Naai is n lekker ding” avec Die Antwoord et “With Love To An Ex”, qui apparaît sur le septième album de Gorillaz, Song Machine, Saison 1: Strange Timez.

Voir sur YouTube

Prenant ses racines dans le monde entier

Moonchild Sanelly est sans aucun doute l’un des artistes les plus passionnants du moment., pas pour rien du tout Damon Albarn Il l’a appelée dans une interview pour The Guardian comme “une superstar mondiale qui attend de se produire”, mais pourquoi cette femme est-elle si spéciale? Eh bien, pour commencer, on peut dire qu’elle est l’une des rares chanteuses à vouloir maintenir ses racines dans la musique qu’elle présente au monde.

Dans ses chansons, vous pouvez trouver des phrases en anglais et en Xhosa, l’une des langues bantoues parlées dans toute l’Afrique et l’une des onze langues officielles de l’Afrique du Sud. A cela il faut ajouter son regard, il se caractérise par avoir les cheveux en tresses et peint en bleu, qui bien que ce soit quelque chose de purement esthétique, le caractérise pour de nombreuses personnes. En outre, leurs présentations sont explosives et pleines de théâtralité, ce qui donne un plus à votre proposition.

Le créateur du futur ghetto punk

Mais nous clouer avec la musique, C’est là que réside la chose la plus intéressante à propos de Moonchild Sanelly, car fusionne des éléments d’électronique expérimentale, afro-punk et edgy-pop avec des allusions au kwaito déjà mentionné avec le hip-hop et le jazz en arrière-plan. Selon l’artiste elle-même, a créé un genre où il a classé tout cela qu’il a nommé Future ghetto punk, et pour être exact, nous pensons que c’est le terme correct pour décrire à quoi ressemblent leurs chansons.

Parfois et surtout dans des chansons comme “Bashiri”, qui a les arpèges percutants de l’EDM, menés par le son des tambours et des marimbas électrisants, Sanelly ressemble à la fraîcheur que nous avons trouvée dans les premières œuvres de MIA. Contrairement au rappeur britannique, elle n’est pas intéressée à parler de toutes sortes de sujets de la manière la plus flagrante possiblecomme la sexualité et juste passer un bon moment. Sans aucun doute, une femme dont nous ne pouvons pas perdre de vue.

Voir sur YouTube