Chadwick Boseman, l’acteur américain le plus connu pour son rôle du roi T’Challa dans Black Panther de Marvel, est décédé après une longue bataille contre le cancer du côlon, rapporte l’Associated Press. Bien qu’elle ait été diagnostiquée il y a quatre ans, la maladie de Boseman n’a pas été rendue publique. Il avait 43 ans.

La carrière de Boseman avait été définie en représentant des icônes noires à la fois fictives et historiques. Après avoir joué dans diverses émissions de télévision et productions théâtrales, le rôle d’évasion de Boseman est venu avec le film 42 de 2013, dans lequel il incarnait le pionnier du baseball et la star Jackie Robinson. Sa mort survient le même jour que la Major League Baseball a célébré son Jackie Robinson Day annuel, en l’honneur du joueur de champ intérieur des Brooklyn Dodgers, crédité d’avoir brisé la barrière des couleurs du baseball. En 2014, Boseman a joué le rôle de James Brown dans le biopic Get on Up. Et en 2017, il a dépeint le premier juge noir de la Cour suprême à Marshall. Il est récemment apparu dans le film Da 5 Bloods de Spike Lee sur la guerre du Vietnam.

« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer », a déclaré sa famille dans un communiqué à l’AP. «De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. »