Dans une toute nouvelle interview avec le podcast « The Hardcore Humanism With Dr. Mike », AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a offert son point de vue sur les inconvénients bien connus des médias sociaux, qui sont la dépendance qu’ils créent.

« C’est une chose qui m’inquiète pour la jeune génération, qui a grandi avec ces choses », a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). «Le ‘Jésus de poche’, comme je l’appelle, le téléphone portable, a tout ce dont vous avez besoin; c’est votre sauveur. Le monde est votre huître.

« Par exemple, j’ai parcouru le monde. Je suis allé sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Je peux vous dire qu’il y a une très grande différence entre regarder des photos, disons, des Highlands en Écosse, ou regarder un documentaire sur les Highlands en Écosse – vous pouvez apprendre certaines choses. Il y a une grande différence entre regarder ça sur un écran et être là. C’est incroyable. C’est une prise pour les Highlands, c’est un endroit incroyable. Mais ce n’est pas comparable.

« Donc, pour moi, je ne suis pas un Luddite – je pense qu’Internet est un outil précieux – mais je pense qu’il devrait être comme un outil, un moyen pour une fin plutôt que la fin elle-même. Et je pense que c’est en quelque sorte, à bien des égards, ce que c’est devenu, avec les médias sociaux et ainsi de suite, les gens qui recherchent des goûts et construisent leur profil et toutes ces autres choses. Et c’est, comme, à quelle fin? Qu’est-ce que cela vous amène à la fin? Instagram suiveurs. Qu’est-ce que cela vous apporte? Comment cela se traduit-il par quelque chose de valeur dans votre vie autre que votre popularité sur les téléphones portables? [Laughs] »

Blythe a poursuivi en disant que si les médias sociaux peuvent être un outil éducatif et de communication précieux, ils peuvent aussi être une immense distraction.

«Quand je me suis allongé sur mon lit de mort, et j’espère être conscient quand je mourrai – j’espère être réveillé», a-t-il dit. «Je veux faire l’expérience de cela; je veux comprendre ce qui se passe, et j’espère que je le rencontrerai avec courage et bravoure. Mais quand je me couche sur mon lit de mort et que je pense à ma vie, je doute que je me dise: ‘ Vous savez, j’aurais vraiment aimé passer plus de temps à regarder mon téléphone portable, à créer mon profil sur les réseaux sociaux. J’aurais vraiment aimé être sur l’ordinateur plus de kangourous sur Google, ‘ou quoi que ce soit que je faisais.

«J’aime utiliser ces choses pour m’injecter dans le courant de la vie», a-t-il poursuivi. «J’ai la chance de voyager – ou je l’ai déjà été – avec mon groupe, et quand nous allions dans une ville, j’irais sur Google. [I would look for] musées, ou ce qui est un quartier intéressant ici, ou quelle est la nourriture locale. Et puis j’ai mis le téléphone dans ma poche et je pars. Parce que je veux goûter cette nourriture, je veux entrer dans ce musée – je veux voir ces choses. Et je pense que le défi en ce moment, étant tellement coincé à la maison, c’est qu’il y a beaucoup de choses dans ma ville, et je pense que c’est probablement pour n’importe qui, qu’ils tiennent pour acquis, qui deviennent banals après que vous y êtes exposé. du quotidien. Et j’essaie vraiment d’élargir ma perspective sur l’endroit où je vis et d’aller voir des choses que je n’ai pas vues depuis un moment ou peut-être de trouver de nouvelles choses – essayer de voir le monde d’une manière différente. «

Plus tard ce mois-ci, AGNEAU DE DIEU offrira aux fans les premières performances en direct du nouvel album du groupe acclamé par la critique « Agneau de Dieu » et l’album phare de 2004 « Cendres du réveil », tous deux ont joué en direct dans leur intégralité dans la ville natale du groupe de Richmond, en Virginie. En tant qu’événements autonomes avec billets, ces performances seront AGNEAU DE DIEULa seule chance de jouer ces chansons pour les fans cette année – et le groupe est prêt à livrer au plus haut degré.

Le premier stream, prévu pour le vendredi 18 septembre, verra le groupe interpréter en direct des chansons de son dernier album éponyme pour la toute première fois. Pour le deuxième stream, le vendredi 25 septembre, le groupe interprétera la révolutionnaire RIAA-album certifié or « Cendres du réveil », dans son intégralité pour la première fois. Les deux ensembles comprendront des rappels, y compris les favoris des fans ainsi que des chansons qui n’ont pas été interprétées depuis des années.

Pour plus d’informations, y compris les billets et les offres groupées, rendez-vous à cet endroit.

« Agneau de Dieu » est sorti le 19 juin via Records épiques aux États-Unis et Registres sur les explosions nucléaires en Europe. Le suivi de «VII: Sturm Und Drang» Des marques AGNEAU DE DIEUles premiers enregistrements de Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

« Agneau de Dieu » a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend les apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

Comme indiqué précédemment, AGNEAU DE DIEUtournée nord-américaine de MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU a été reporté à 2021.