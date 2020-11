Au fil des décennies, la musique a été chargée de marquer nos vies au degré de définir les temps à travers différents styles. La nostalgie est l’héritage éternel que la musique laisse avec ses sons. Revenez en arrière et souvenez-vous des grands mouvements ou actions sont les choses qui nous font nous sentir vivants et un peu humains.

Les années 50 étaient en charge d’être la graine formatrice du rock, la décennie de la 60 n’avait ni plus ni moins que les Beatles; Les années 70 avaient leur profondeur enracinée dans musique disco et bien sûr David Bowie; Les années 80 ont acquis leur force dans la pop de personnages comme Michael Jackson et Madonna. Et donc on remonte dans le temps aux années 90, une époque marquée par le rock adolescent, grunge et surtout britpop, un genre représenté de manière extraordinaire par des groupes comme Pulpe.

Pulp, ‘Different Class’ et son grand impact sur la scène britpop

Classe différente est le cinquième album studio de Pulpe. Il a été lancé le 30 octobre 1995 au plus fort du mouvement. britpop, ce qui rend le groupe originaire de Sheffield dans une partie essentielle du genre. Seuls deux singles leur ont suffi pour se positionner en tête des charts britanniques: avec “Gens ordinaires” atteint le numéro deux dans le haut de ce pays, tandis qu’avec “Disco 2000” ils ont atteint le numéro sept.

Ces célibataires étaient extrêmement remarquables et ont aidé Pulp pour être célèbre dans le monde entier. Il est à noter qu’une version de luxe de l’album est également sortie 11 septembre 2006, qui contient un album avec des faces B, des démos et des raretés.

Cet album a remporté le Prix ​​de musique Mercury 1996, tandis qu’en 1998, les lecteurs de Q Magazine l’ont voté comme l’un des grands albums de toute l’histoire, à la 37e place. L’histoire s’est répétée en 2006 lorsque, dans le même sondage réalisé par ce magazine, elle s’est classée 85e, se classant comme un travail extraordinaire reconnu au fil des années. Enfin, l’album a également été inclus dans le livre 1001 disques à écouter avant de mourir De l’écrivain Robert Dimery.

Pourquoi la “ classe différente ” était si pertinente

Comprendre le contexte de la société des années 90 n’est pas facile. Classe différente de Pulp est une série de révélations sur le monde adverse dans lequel nous nous trouvons, où être jeune vous désavantage automatiquement.

L’album était le reflet de la société britannique qui a réussi à imprégner le monde entier grâce aux paroles de Jarvis CockerUne situation qui a produit toutes sortes de questions sans réponse, donnant ainsi un sens à l’incertitude que ressentait tout jeune à cette époque. Cela au milieu de 2020 semble très familier; des lettres qui ornent ce que nous savons tous et qui après tout, représentent le commun et la routine de notre véritable essence.

La division de classe et l’antipathie régionale ont largement contribué à la mise en œuvre du Brexit, un processus politique dans lequel la ville natale traditionnellement de gauche Pâte, Sheffield, dans l’ancien nord industriel, a voté étonnamment en faveur de la sortie de l’Union européenne.

Classe différente C’est un album qui parvient à se solidariser avec le peuple à travers des chansons qui nous montrent un reflet de la classe moyenne. Ce matériel montre que nous appartenons tous à une vie que nous n’aimons pas, mais que c’est finalement celle que nous nous devons vivre et cela nous oblige à suivre les règles du jeu.

À quoi ressemble l’album

Étonnamment, Jarvis Cocker a écrit huit des 12 chansons de l’album dans un élan d’inspiration de 48 heures.. Parmi eux se trouvait “Gens ordinaires”, qui s’est immédiatement démarquée comme un hymne qui continue d’inspirer la classe ouvrière dans divers coins du monde à ce jour.

Démarquez-vous sons ornés de refrains puissants et de moments frénétiques qui réveillent une grande vague d’unité et de libération, même lorsque certains thèmes comme les «gens du commun» eux-mêmes sont socialement cinglants lorsqu’ils parlent de division et de tension. Cependant, ce sont des pièces qui contiennent une essence joyeuse pleine de tons fantaisistes qui nous font projeter, du début à la fin, une anecdote ironique de la vraie vie.

Classe différente de Pulp est un recueil de 12 chansons qui font partie du récit social et explicatif du monde imparfait dans lequel nous vivons. Sans aucun doute, un album qui parvient à unifier les différents jeunes qui, bien que vivant dans des environnements différents, partagent le même contexte historique.

Par: Salvador Medina