Manque la férocité, le groove et l’agression du seul et unique AGNEAU DE DIEU vivre? Eh bien, l’attente est terminée.

Le puissant AGNEAU DE DIEU offrira aux fans les premières performances en direct du nouvel album du groupe acclamé par la critique « Agneau de Dieu » et l’album phare de 2004 « Cendres du réveil », tous deux ont joué en direct dans leur intégralité dans la ville natale du groupe de Richmond, en Virginie. En tant qu’événements autonomes avec billets, ces performances seront AGNEAU DE DIEULa seule chance de jouer ces chansons pour les fans cette année – et le groupe est prêt à livrer au plus haut degré.

Le premier stream, prévu pour le vendredi 18 septembre, verra le groupe interpréter des chansons de leur dernier album éponyme, sorti le 19 juin via Records épiques, vivre pour la toute première fois. Pour le deuxième stream, le vendredi 25 septembre, le groupe interprétera la révolutionnaire RIAA-album certifié or « Cendres du réveil », dans son intégralité pour la première fois. Les deux ensembles comprendront des rappels, y compris les favoris des fans ainsi que des chansons qui n’ont pas été interprétées depuis des années.

Les streams devraient commencer à 17 h. EDT / 14 h PDT à leurs jours respectifs. Les billets en direct coûteront 15 $ par spectacle ou, pour une durée limitée, 20 $ pour les deux spectacles et sont maintenant en vente à cet endroit. Les flux seront disponibles pour regarder des vidéos à la demande jusqu’à 23 h 59. EDT dimanche pour les fans qui achètent un billet. De plus, le groupe proposera des billets et des lots de produits en édition limitée, ainsi qu’un magasin de marchandises exclusif disponible uniquement pour les détenteurs de billets pendant le flux.

Un pré-spectacle doit débuter à 16 h. HAE / 13 h PDT avant chaque flux, hébergé par José Mangin, avec des interviews exclusives des membres du groupe et des premiers sets de SAIGNER DE L’INTÉRIEUR (18 septembre) et WHITECHAPEL (25 septembre). SAIGNER DE L’INTÉRIEUR diffusera une toute nouvelle série de 30 minutes de production complète et WHITECHAPEL diffusera leur mémorable performance à domicile en 2014 depuis Knoxville, Tennessee.

Pour plus d’informations, y compris les billets et les offres groupées, rendez-vous à cet endroit.

