Ancien MEGADETH, SOCIÉTÉ BLACK LABEL et LION BLANC bassiste James LoMenzo est le dernier musicien à s’opposer Spotify PDG Daniel Ekla suggestion que les artistes doivent être plus prolifiques à l’ère du streaming.

Pendant des années, Spotify a été critiqué pour avoir offert des paiements dérisoires aux musiciens et aux auteurs-compositeurs, certains affirmant que le service donne aux artistes des grands labels un avantage injuste via le placement de listes de lecture et d’autres avenues promotionnelles.

Dans une interview publiée le mois dernier, Ek a déclaré à Music Ally: «Même aujourd’hui sur notre marché, il y a littéralement des millions et des millions d’artistes. Ce qui a tendance à être rapporté, ce sont les gens qui sont mécontents, mais nous voyons très rarement quelqu’un qui parle de… Dans toute l’existence[de[ofSpotify], Je ne pense pas avoir jamais vu un seul artiste dire: « Je suis content de tout l’argent que je reçois du streaming », le déclarant publiquement. En privé, ils l’ont fait à plusieurs reprises, mais en public, ils ne sont pas incités à le faire. Mais sans équivoque, d’après les données, il y a de plus en plus d’artistes capables de vivre de revenus de streaming en soi.

« Il y a une erreur narrative ici, combinée au fait que, évidemment, certains artistes qui réussissaient bien dans le passé peuvent ne pas bien réussir dans ce futur paysage, où vous ne pouvez pas enregistrer de musique tous les trois ou quatre ans et penser ça va suffire », a-t-il poursuivi.

«Les artistes d’aujourd’hui qui font comprendre qu’il s’agit de créer un engagement continu avec leurs fans. Il s’agit de mettre le travail en place, de raconter des histoires autour de l’album et de maintenir un dialogue continu avec vos fans.

« J’ai le sentiment, vraiment, que ceux qui ne réussissent pas bien en streaming sont principalement des gens qui veulent sortir de la musique comme elle l’était auparavant », a-t-il ajouté.

Un certain nombre d’artistes notables ont depuis riposté Ek suite à sa suggestion selon laquelle les artistes doivent produire plus de contenu s’ils veulent le même argent qu’avant, avec de nombreux membres de la communauté musicale – y compris SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider, ancien SKID ROW chanteur Sébastien Bach, ex-THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy et STRYPERde Michael Sweet – dire que ce n’est pas ainsi que fonctionne le processus de création.

Interrogé dans une nouvelle interview avec « Ce spectacle Jamieson avec Don Jamieson » pour sa prise sur Ekles commentaires de, LoMenzo a dit (entendre l’audio ci-dessous): « Va te faire foutre! Tout de suite. Mon Dieu, s’il entre dans une pièce avec l’un d’entre nous, mec, il n’en sera pas très heureux. C’est glouton. Il devrait être en prison avec [infamous financier and Ponzi swindler] Bernard Madoff. Il nous vole tous aveugles. Et tu sais quoi? Il n’y avait aucun moyen de s’en sortir. «

Il a poursuivi: «Je sais que tout le monde apprécie la commodité des MP3 – je le fais – mais le fait est que nous pouvions prendre des mois et des mois, sinon un an ou deux, et si cela prenait cinq ans, nous pourrions siéger là-bas et faire une œuvre d’art pour les gens qui durerait éternellement. Vous vous demandez pourquoi la musique devient si jetable. Cela fait partie de cette conscience de juste, vous savez, la musique est juste… c’est pour le moment.

« Toi et moi avons grandi à une époque où nous aurions un album et ce serait notre vie pendant un mois, » James ajoutée. «Et puis, nous emporterions cela avec nous pour le reste de nos vies. Ce type de modèle commercial trompe les gens hors de cette expérience, et il propulse les gens au-delà de cet art, ce qui est, malheureusement, là où nous nous terminons vers le haut.

«Vous ne pouvez pas vous rebeller tant – je veux dire, si le goût populaire le veut, c’est bien – mais en l’exacerbant par la cupidité, je ne pense pas vraiment que ce soit une noble poursuite, à moins que vous ne soyez avide.

Le mois dernier, Spotify a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de cette année, indiquant 1,9 milliard d’euros (2,2 milliards de dollars) de revenus, en hausse de 13% d’une année sur l’autre. Sur 1,9 milliard d’euros, 131 millions d’euros (154 millions de dollars) provenaient de la publicité tandis que le reste provenait des abonnements. Malgré l’augmentation des revenus, Spotifytoutefois, a enregistré une perte importante de 356 millions d’euros (419 millions de dollars) au cours du trimestre. Au dernier trimestre, Spotify atteint un sommet de 299 millions d’utilisateurs actifs par mois, dont 138 millions d’abonnés payants via Spotifyle niveau premium de.