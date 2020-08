Le 9 octobre, le monde fêterait le 80e anniversaire de John Lennon. Sans l’avoir avec nous dans ce monde, Yoko Ono et son fils Sean Ono Lennon estiment que c’est le meilleur jour pour commémorer et se souvenir de lui avec un nouvel album de remix Beatle appelé Gimme Some Truth. Les mélanges ultimes.

Produit par Ono elle-même et son fils, la collection spéciale arrivera par Capitol / UMe exactement le même jour que son anniversaire (9 octobre). L’album sera composé de 36 chansons classiques qui ont été « Complètement remixés à partir de zéro, améliorant radicalement leur qualité sonore et les présentant comme une expérience d’écoute définitive jamais entendue auparavant ».

Gimme Some Truth par John Lennon

Les chansons incluses dans l’album incluent plusieurs joyaux de la discographie des Beatles tels que «Venez ensemble», «Guy jaloux», «Imagine», «Donne-moi de la vérité», «Cher Yoko» et «Joyeux Noël (la guerre est terminée)». Pour donner un petit aperçu de l’énorme album de remix, est venu « Karma instantané! (Nous brillons tous) « que vous pouvez écouter ci-dessous.

Selon le communiqué de presse, les chansons étaient « Ils ont nettoyé avec la meilleure qualité sonore possible », avant d’être terminé en utilisant uniquement du matériel et des effets analogiques vintage aux Henson Recording Studios à Los Angeles. Mais « Gimme Some Truth » a ensuite été masterisé en analogique dans les studios emblématiques d’Abbey Road. Londres par Alex Wharton.

Voici une excellente nouvelle pour tous les fans de John Lennon et pour tous les types de poches. Vous pouvez obtenir l’album en 1CD, 2CD, 2LP, 4LP et en streaming ou en format de téléchargement. Pour les amateurs de luxe, il existe une édition qui vous convient. L’édition de luxe comprendra 36 chansons, un Blu-Ray et un livre exclusif de 124 pages. Vous pouvez trouver tous les détails et le pré-commander ici.

Plus intéressant, le livre conçu et édité par Simon Hilton, raconte les histoires des 36 chansons avec les paroles de Lennon et Ono, ainsi que celles des personnes qui ont travaillé avec eux, à travers des archives et de nouvelles interviews. Il contiendra également des photographies, des images fixes de films, des lettres, des feuilles de lettre, des boîtes de cassettes et des souvenirs des archives de Lennon-Ono qui n’ont pas été vus auparavant.

« John était un homme brillant avec un grand sens de l’humour et de la compréhension », écrit Ono dans le livre. «Il croyait qu’il fallait être honnête et que le pouvoir du peuple changerait le monde. Et ça le fera. Nous avons tous la responsabilité d’envisager un monde meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. La vérité est ce que nous croyons. C’est entre nos mains ».

