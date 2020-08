Le fils cacatoès d’Iggy Pop, l’influenceur renommé d’Instagam, Biggy Pop, a été nommé «patron fondateur» du Byron Bay Wildlife Hospital en Australie. Le communiqué de presse annonçant cette nouvelle contient des «citations» de Biggy expliquant sa décision de devenir un mécène de l’organisation alors qu’elle travaille à la construction d’un hôpital mobile pour la faune.

Je suis un oiseau, et un vrai sauvage, et j’ai de nombreux cousins ​​cacatoès en Australie. J’étais tellement bouleversé d’apprendre que 180 millions d’oiseaux sont morts dans la crise catastrophique des feux de brousse qui a tué plus de 3 milliards d’animaux indigènes au cours de l’été australien. Cela m’a vraiment horrifié. J’ai entendu parler de l’équipe de vétérinaires australiens qui construisait le plus grand hôpital mobile d’Australie pour la faune et j’ai pensé: «C’est une idée tellement brillante.» Alors, quand ils ont demandé si je serais leur patron fondateur, je me suis dit: «Oui, j’adorerais me connecter avec mes soeurs et mes frères oiseaux dans le pays magique d’Oz.»