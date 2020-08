VOYAGE DE PUISSANCE chanteur Riley Gale nous a quittés. Sa mort a été annoncée dans un communiqué publié par sa famille plus tôt dans la journée. Il n’avait que 35 ans.

« Chère VOYAGE DE PUISSANCE fans du monde entier « , lit-on dans le communiqué. » C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre chanteur et frère Riley Gale est décédé la nuit dernière.

« Riley était un ami, un frère, un fils. Riley était à la fois une rock star plus grande que nature et un ami humble et généreux. Il a touché tant de vies à travers ses paroles et son immense cœur. Il traitait tout le monde qu’il rencontrait comme un ami et il prenait toujours soin de ses amis.

« Nous allons célébrer Rileyla vie et n’oubliez jamais les grandes œuvres de musique, de charité et d’amour qu’il a laissées derrière lui. Vous, les fans, avez tellement compté pour lui, sachez à quel point vous êtes spécial.

« Si vous avez un souvenir de Riley veuillez le partager, aussi petit soit-il, tel que nous nous souvenons de lui.

« Veuillez respecter nos souhaits de confidentialité pendant cette période.

« Au lieu de fleurs, veuillez envoyer des dons à Dallas Hope Charities, le lien pour faire un don directement est ici.

« Signé, RlleyLa famille aimante de

« P.S. Les arrangements pour les funérailles et les visites sont en cours. »

Formé en 2008, VOYAGE DE PUISSANCE a sorti deux albums studio complets – les débuts de 2013, « Décimation manifeste »et 2017 «Logique de cauchemar» – via Southern Lord Records.

Originaire de Dallas, VOYAGE DE PUISSANCELa gamme la plus récente de tournée de grand vent, guitaristes Nick Stewart et Blake Ibanez, bassiste Chris Whetzel et batteur Chris Ulsh.

«Logique de cauchemar» gagné des éloges écrasants de New yorkais à PitchforkMeilleure nouvelle musique de Radio Nationale Publique. Il a décroché d’innombrables n ° 1 sur les listes des meilleurs de / fin d’année comme Pierre roulante, Panneau d’affichage, Stéréogum, Club AV, Camp de bande, LA Hebdomadaire, TOURNER, Vinyl Me Please, Observateur de Dallas et bien plus encore. En tournée sans relâche, le groupe a fait la une des spectacles à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon.

Photo par: Kevin Estrada

