Avec plus de 100 partitions et un nombre croissant de distinctions, Alexandre Desplat est l’un des compositeurs les plus célèbres d’Hollywood. Desplat aurait pu s’inspirer de beaucoup: Maurice Jarre, Bernard Herrmann, Nino Rota, Georges Delerue… Mais il a vraiment cloué ses couleurs sur le mât du cinéma après avoir été inspiré par Score de John Williams pour Star Wars.

Des racines classiques profondes

Né à Paris, le 23 août 1961, Desplat a de profondes racines classiques: les symphonistes romantiques et Ravel et Debussy sont des héros, mais il a aussi une profonde connaissance de la musique du monde, de la musique brésilienne et africaine et du jazz. Formé au piano et à la trompette, la flûte étant son instrument principal, son style caractéristique réside dans les arrangements à cordes. Le violoniste Dominique «Solrey» Lemonnier est une muse – son soliste incontournable, violon solo, directeur artistique et épouse. Son influence fait du duo une équipe formidable.

Alexandre avait marqué 50 films européens avant de devenir un nom à Hollywood avec sa bande originale de Girl With A Pearl Boucle d’oreille de Peter Webber en 2003. À cheval sur la scène cinématographique européenne et américaine, il a reçu sa première nomination aux Oscars pour le film 2005 de Stephen Frears, The Queen, et a complété cela avec une bande-son merveilleusement évocatrice de The Painted Veil de John Curran, interprétée par Lang Lang et l’Orchestre symphonique de Prague.

Un rythme de travail prolifique

Le rythme de travail de Desplat est remarquablement prolifique: 2008 à lui seul a produit des partitions mémorables pour Lust, Caution d’Ang Lee et The Curious Case Of Benjamin Button de David Fincher. Sa partition atmosphérique et baroque du thriller politique de Roman Polanski The Ghost Writer (2010) lui a valu un César et un deuxième prix du cinéma européen.

D’autres bandes sonores de Twilight: New Moon, Coco Before Chanel et The King’s Speech de Tom Hooper ont toutes été saluées. Avec The King, Desplat a remporté le BAFTA, le Grammy Award et a reçu une nomination aux Oscars. Composant désormais jusqu’à dix musiques de films par an, ainsi que de la musique pour la télévision, le théâtre et la publicité, Alexandre Desplat a perfectionné l’art du travail rapide et sur commande, ses idées se répandant avec une remarquable clarté. Expliquant son processus à Private Passions de BBC Radio 3, Desplat a révélé qu’il avait besoin de solitude et des pressions de la date limite. Les inspirations musicales qu’il a jouées dans le spectacle reflétaient ses diverses influences – Boulez, Haydn, Miles Davis, Janáček et la musique grecque qui a rendu hommage à sa mère. Ce melting-pot culturel était le produit de son éducation dans une maison où la musique était une présence constante.

Un timbre unique

Avec le début d’une nouvelle décennie, le grand et important travail a afflué. En 2010 et 2011, Desplat a marqué les deux parties de Harry Potter et les reliques de la mort de David Yates, dont le deuxième est devenu le troisième film le plus réussi de tous les temps. Jamais content de se reposer sur ses lauriers, cependant, Alexandre Desplat a de nouveau montré son éclectisme à travers neuf partitions différentes en 2011: The Tree Of Life de Terence Malick, Carnage de Polanski et The Ides Of March de George Clooney étaient tous radicalement différents à leur manière et pourtant Desplat le cachet unique est indéniable. Son travail sur Fantastic Mr Fox de Wes Anderson a été particulièrement fascinant, pour lequel il a capturé les éléments de fantaisie et d’esprit nécessaires pour souligner cette animation magique.

La palette de Desplat s’est encore élargie avec la musique de Herrmann-esque pour le thriller Argo de Ben Affleck, qui exigeait une menace dramatique et atmosphérique. Sa touche habile et plus légère est perceptible dans les partitions de The Monuments Men de Clooney et de Venus In Furs de Polanski, tandis que les amateurs de bandes sonores britanniques connaîtront le travail passionnant et émotionnel qu’il a mis dans Philomena de Stephen Frears, avec Judi Dench et Steve Coogan. Ici, son approche clairsemée, moins est plus, a porté ses fruits dans un film captivant. Desplat lui-même décrit ce score comme l’un de ses plus difficiles à compléter, mais aussi l’un de ses plus gratifiants. Étant donné le sujet sombre qui entoure l’histoire d’une femme de 70 ans avec un secret caché, la capacité du compositeur à ajouter un ton principal a été un triomphe. «Il est difficile d’imaginer comment la musique peut se rapporter à cela», a admis Desplat, mais il a réussi avec des thèmes persistants qui font écho à l’évolution de l’histoire.

Par contraste extrême, Desplat a pris plaisir aux effets à succès nécessaires pour marquer Godzilla (2014) de Gareth Edwards. Puis vint le plus grand: son travail sur The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, une autre pièce du champ gauche, lui a valu un BAFTA, un autre Grammy et son premier Oscar.

Rien vers quoi il ne peut pas tourner la main

A partir de maintenant, il ne semblait plus y avoir rien vers quoi Alexandre Desplat ne pouvait plus se tourner. La comédie dramatique biographique Florence Foster Jenkins (2016), une glorieuse aventure mettant en vedette Meryl Streep et Hugh Grant, l’a vu travailler à nouveau avec Frears sur un film qui consiste à réaliser un rêve. Dans ce cas, Desplat est vraiment devenu une partie de l’ensemble et ce plaisir se manifeste dans l’expérience d’écoute. En arrachant plus de cordes à son arc, la partition de The Danish Girl (2016) nécessitait une approche plus systématique et linéaire. Ses contributions pourraient être la meilleure chose à propos de ce film.

La partition d’Alexandre à Clooney’s Suburbicon (2017) a cimenté une relation de travail étroite avec l’acteur devenu réalisateur, et bien que la comédie noire du film ait divisé l’opinion, Alexandre Desplat a reçu des applaudissements justifiés pour l’approche sophistiquée et hautement stylisée qu’il a mise en œuvre pour refléter la vie derrière le piquet. clôture en Amérique des années 50. Fidèle à l’esprit, la partition de Desplat reflète ici une connaissance approfondie de Herrmann et d’Elmer Bernstein, et est particulièrement recommandée dans son travail.

Avec Rise Of The Guardians en 2012, un fantasme animé par ordinateur de Dreamworks 3D basé sur la série de livres de William Joyce, Desplat a noué une amitié fructueuse avec Guillermo Del Toro, producteur exécutif du film; cette relation a porté ses fruits avec la partition de The Shape Of Water. Le concept central de faire flotter le spectateur / auditeur dans l’eau a fasciné le compositeur, qui a relevé le défi avec une partition européenne qui comprend également l’accordéon, le bandonéon, le sifflement et le tango sud-américain.

Pour reprendre les mots de Desplat, «l’eau prend la forme de tout. Il traverse l’air, il est invisible, transparent, mais il a encore beaucoup de puissance. » Cela permet également de décrire le travail de ce remarquable compositeur parisien.

