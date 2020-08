Le directeur financier (CFO) de Spotify, Paul Vogel, a récemment déclaré que son entreprise pouvait atteindre la rentabilité «si nous le voulions».

Vogel a fait la remarque remarquable – et d’autres commentaires intéressants – lors du dernier épisode du podcast Spotify: For the Record. Cette édition du programme bihebdomadaire a également couvert le contrat massif de la principale plateforme de streaming musical avec le développeur de League of Legends Riot Games, ainsi que ses performances sur le marché russe.

Après avoir fourni une mise à jour sur la productivité du travail à distance des employés de Spotify (qui correspond à peu près à l’efficacité pré-pandémique, malgré les défis relatifs de l’arrangement pour certains) et ses réflexions sur le PDG Daniel Ek, Vogel a parlé de la capacité de l’entreprise à jongler entre court et long. objectifs à terme.

«Je pense que pour nous, c’est cet équilibre, non? C’est l’équilibre entre ne pas essayer d’être trop promotionnel et vraiment essayer de dire simplement: « Hé, écoutez, nous construisons une entreprise à long terme et si vous croyez en la stratégie et que vous croyez en ce que nous allons faire et ce que nous essayons de créer, alors restez avec nous parce que ça va vraiment réussir. Cette société va être beaucoup plus grande et vaudra beaucoup plus », a déclaré Vogel.

Vogel a ensuite évoqué sa vision de la relation de Spotify avec les trois grands labels, suggérant que la plate-forme a beaucoup à offrir aux entreprises en dehors de sa fonction de streaming principale, tout en soulignant qu’il souhaite travailler avec des artistes signés et indépendants. Après cela, la conversation s’est tournée vers le plan de l’entité basée à Stockholm pour profiter d’une croissance continue dans les mois et les années à venir.

«En fin de compte, il y a des milliards et des milliards de smartphones, et il n’y a aucune raison pour que tous les smartphones ne disposent pas d’un service de streaming audio. Et nous pensons que ce devrait être Spotify », a déclaré Vogel.

Et un élément clé de la vision de la société pour atteindre ces abonnés potentiels est de réinvestir plutôt que de donner la priorité aux bénéfices à court terme, selon Vogel. «Nous pensons qu’il existe une énorme opportunité pour nous de continuer à nous développer. … Et si nous le voulions, nous pourrions évidemment gérer l’entreprise pour montrer, vous savez, une rentabilité en compte de résultat si nous le voulions. Mais nous n’investirions pas de manière aussi agressive dans le contenu ou la R&D, tout ce que nous faisons autour de l’IA et de l’apprentissage automatique.

« Et donc pour nous, nous pensons continuer à faire avancer la balle avec notre capacité à développer les utilisateurs et les abonnés, à innover sur le produit, à ajouter plus de contenu, vous savez, vraiment, c’est vraiment ce qui va nous préparer à un succès à long terme, » termina Vogel.

Depuis l’annonce en mai qu’il deviendrait la maison exclusive de The Joe Rogan Experience, Spotify a vu son action presque doubler de valeur, avec des actions d’une valeur de 279,36 $ chacune à la fermeture du marché aujourd’hui. Et en plus de finaliser des accords pour d’autres podcasts de haut niveau, la plate-forme s’est efforcée d’obtenir une plus grande rentabilité grâce à des options de paiement à la promotion élargies, qui ont déjà été prises en compte dans les négociations avec les trois grands labels.