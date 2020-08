Il coronavirus Cela nous a donné un coup après l’autre en 2020, pour nous tous, mais pour les mélomanes, cela a été doublement douloureux. Et c’est que tandis que le sport, le cinéma et d’autres industries commencent à se remettre sur les rails, les festivals de musique ne voient tout simplement pas la lumière au bout du tunnel et c’est maintenant le Vaivén Festival qui a annoncé que ce sera jusqu’en 2021 quand il pourra avoir lieu.

Nous savons que cela vous fait mal, nous aussi, surtout quand Cette même semaine, nous avons appris que d’autres festivals très attendus se sont également déplacés l’année suivante. Les organisateurs de la Balancement Ils ont assuré dans les réseaux que a fait tout ce qui était humainement possible pour célébrer le Festival cette annéeMais l’essentiel est que la santé de chacun passe avant tout, et en tant que vaccin possible, il peut sortir ou non avant la fin de l’année, car il n’est pas nécessaire de prendre des risques.

« Nous savons que la musique nous relie et nous fait vivre des expériences uniques, c’est pourquoi nous avons fait de notre mieux pour célébrer notre édition 2020 avec vous tous. Malheureusement, après avoir reconsidéré de nombreuses questions donnant la priorité à la santé des participants, des artistes, des sponsors et du personnel, nous avons a pris la difficile décision de reporter la prochaine édition de Vaivén à 2021 », soulignent-ils dans un communiqué partagé sur leurs réseaux sociaux.

Merci pour votre patience et votre soutien. Parfois, les meilleures expériences prennent plus de temps à arriver. Pour cette raison et parce que nous voulons que vous profitiez pleinement de Vaivén, nous avons pris la décision de reporter notre édition 2020 à 2021. Attendez-vous à plus de nouvelles bientôt. # V2021 💜🙏🏻 pic.twitter.com/C3fg5wh3Zt – Festival Vaivén (@festivalvaiven) 22 août 2020

Les billets pour Vaivén 2020 seront valables en 2021

Il faut se rappeler qu’après que le coronavirus a tout gâché dans les premiers mois de 2020, le Vaivén Festival a changé de date et devait avoir lieu le 10 octobre (Eh bien, comme tout le monde, ils pensaient sûrement qu’à cette époque, la pandémie serait déjà de l’histoire), Mais étant donné la proximité de la date et le risque que représente encore le COVID-19, la décision est la bonne.

C’était en novembre de l’année dernière quand L’affiche que Vaivén présenterait pour l’édition de cette année a été annoncée, titré par The Whitest Boy Alive, DJ Snake, Foster The People, Jamie Jones et Cut Copy, mais les organisateurs nous laissent voir Certaines surprises seront annoncées dans les prochains jours, donc dans l’une de celles-ci, la programmation est encore plus nourrie… mais qui sait.

Si vous aviez également déjà vos billets pour le Vaivén, vous ne devriez pas avoir de souci car ils seront valables pour l’édition 2021. Pour le moment ils n’ont pas donné de date précise pour fêter le festival, et il vaut mieux ne pas se risquer à l’estimer car nous pourrions être une autre déception. Pas question, le coronavirus a pratiquement déjà emporté tous les festivals 2020, donc la meilleure chose est que cette année se termine immédiatement.

