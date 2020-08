Kevin Roentgen a annoncé son départ de BUCKCHERRY.

Le guitariste, qui a rejoint le groupe californien en 2007, a officialisé son départ dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: «J’ai un peu de mal avec les mots pendant que j’écris ceci.

«Plusieurs d’entre vous m’ont envoyé un message, alors j’ai pensé que je répondrais juste ici.

« Le mois dernier, j’ai quitté mon poste de guitariste BUCKCHERRY.

« Pour moi, les annonces de ‘Je quitte le groupe’ peuvent sembler dramatiques et importantes pour moi. Ce n’est pas mon intention ici. Au lieu de cela, je veux vraiment exprimer mon amour, ma gratitude et mon respect pour mes amis – Stevie, Josh, Kelly et Francis.

«Ces trois dernières années, je suis resté là-bas avec vous les gars solides, et littéralement dans le monde entier, jouant des centaines et des centaines de spectacles à une base irréductible et fidèle. C’est un comme je n’ai jamais connu. C’est un public le Le groupe a travaillé sans relâche pour construire pendant vingt ans, et c’est l’envie de beaucoup. C’est quelque chose pour lequel j’ai tellement de respect et d’admiration.

« Merci beaucoup à tous les fans et amis du groupe qui ont été gentils, ouverts et qui ont accueilli » le nouveau gars « (même si certains d’entre vous ont pris une minute ha). Remplacer un membre fondateur n’a pas été court, mais vous m’avez aidé à me montrer à la hauteur, je vous en serai toujours reconnaissant.

«Je tiens à adresser un merci très spécial à tout l’équipage, qui non seulement nous a amenés sur scène à temps et en un seul morceau, mais qui se soucie vraiment de faire un excellent travail – rare dans ce secteur, croyez-moi. Dave, Ross, Terry, Franc, «Timmy», Nate, Brandon, Russell (vous et moi nous sommes peut-être heurtés à l’occasion, mais sachez que je respecte votre loyauté envers le avant JC cause), Jérémie, Dan, Brad, Mousse et tous ceux sur qui j’espace en ce moment (désolé). Crier à Larry Mazer et Andrew Goodfriend pour s’occuper de moi aussi. Merci à tous de m’avoir soutenu. Je vous aime.

«En fin de compte, j’ai pris la décision de quitter la route et de passer plus de temps avec ma famille. Les gars l’ont compris, et je suis reconnaissant pour cela. Même si ma femme et ma fille m’ont toujours soutenu à cent pour cent dans ce concert, ils sont très heureux maintenant de m’accueillir à la maison.

« Quoi qu’il en soit, je suppose que je suis ce qu’ils appellent un » condamné à perpétuité « dans cette entreprise souvent absurde et parfois gratifiante, alors vous entendrez sûrement parler de moi à l’avenir. Merci à tous ceux qui ont soutenu mon autre musique projets récemment – et au cours des trente dernières années d’ailleurs.

« Souhaitant avant JC le meilleur et tout le grand succès qu’ils méritent, avec amour.

« Vive le rock and roll. »

Roentgen, qui avait déjà joué avec PERLE AMÉRICAINE et ÂME, rejoint BUCKCHERRY en remplacement du guitariste d’origine Keith Nelson. Il peut être entendu sur BUCKCHERRYle dernier album de « Peinture de guerre », qui a été publié en mars 2019 via Century Media/Musique RED. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la précédente collaboration avec le groupe était BUCKCHERRYtroisième album multi-platine de 2005 « 15 ».

L’année dernière, BUCKCHERRY recruté Francis Ruiz comme son nouveau batteur. Il a rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir posé les pistes de batterie sur « Peinture de guerre ».