Au cours des nombreuses décennies que la musique nous a accompagnées, nombreux sont ceux qui ont essayé et réussi à combiner des genres qui, à première vue, pouvaient sembler étrangers. On pourrait citer de grands noms et musiciens désormais légendaires, mais aujourd’hui, très peu de jeunes osent expérimenter à un tel degré pour créer un son unique en son genre, bien qu’il y en ait d’autres qui acceptent ce défi comme KennyHoopla.

Nous sommes sûrs que le type dont nous allons parler aujourd’hui vous épatera et sinon, nous vous rembourserons votre argent. Avec seulement 23 ans et quelques EP publiés depuis 2016 à ce jour, il a réussi à attirer l’attention de l’industrie de la musique et de beaucoup de grands médias du monde entier pour son style particulier, qui emprunte parfois des rythmes au passé et qui transformer pour créer quelque chose qui, pour être honnête, n’est pas entendu en ce moment.

Qui est KennyHoopla?

Kenneth La’ron -Comme on l’appelle en fait- est né à Cleveland, Ohio le 5 août 1997. Comme beaucoup d’autres artistes, il a commencé à s’intéresser à la musique dès son enfance, bien qu’il considère lui-même qu’au début ce n’était pas si bon et ne considérait pas le possibilité de se consacrer à cela, en fait il se souvient qu’à l’âge de 10 ans il a enregistré un “horrible” freestyle sur une cassette jouet que sa mère lui a offerte pour son anniversaire

Cependant, sa vie était aussi normale que possible, il est allé à l’école et a essayé d’obtenir de bonnes notes, même si en même temps il a découvert beaucoup de musiciens qui l’ont marqué. Des années plus tard, il apprenait à jouer de certains instruments et se mit inévitablement à composer des chansons dans sa chambre, Mais tout a changé quand lui et sa famille ont déménagé au Wisconsin, c’est dans cette ville qu’il a officiellement commencé sa carrière artistique..

Il est temps de publier vos premières chansons

Pour 2016 et avec l’aide d’Internet, a commencé à publier ses chansons sur sa page SoundCloud sous le pseudonyme KennyHoopla. Le 5 octobre de la même année, il sort un EP intitulé Beneath the Willow Tree, dans lequel il rassemble des chansons qu’il a sorties ces derniers mois, ainsi que quelques nouvelles chansons. Avec ce matériel record, Il a été reconnu par divers blogs de musique alternative, qui considéraient La’ron comme un artiste à suivre.

Quelques semaines plus tard, “Cave” est arrivé, qui est devenu sa chanson la plus écoutée sur SoundCloud jusqu’à présent. Petit à petit, il s’est fait un nom sur la scène indépendante du Wisconsin, et bien que de nombreux autres groupes et artistes avec lesquels il a grandi le recommandent à tous ceux qu’il connaissait, il savait qu’il ne voulait pas que sa musique reste underground, etC’est pourquoi en 2017, il a sorti son premier single commercial, «Waves».

L’ascension fulgurante de la gloire grâce à une chanson

Après cela et en 2018 et 2019, il a sorti plusieurs autres singles tels que “Sickness”, “Sore Loser” ou “Lost Cause”. Avec ces deux dernières chansons et grâce aux clips qu’il a publiés, KennyHoopla a réussi à gagner en reconnaissance et à se faufiler dans de très grands médias musicaux. Mais à partir de là, il a disparu pendant longtemps, à tel point que personne ne savait ce que serait son avenir ou s’il avait simplement renoncé à se consacrer à autre chose.

Heureusement le 4 février 2020, La’ron a publié “Comment vais-je reposer en paix si je suis enterré par une route?”. Cette chanson est rapidement devenue sa chanson la plus populaire à ce jour, devenant sa première chanson qui a atteint 1 million de vues sur YouTube et que a été salué pour son son unique inspiré du post-punk et de la new wave, et cela a bien sûr époustouflé des milliers de personnes dans le monde.

Les premières collaborations sont arrivées

Cette chanson de KennyHoopla a généré des attentes – et pour cause – en lui, car pour vous donner une idée, le single a sonné sur des stations de musique alternatives et a atteint la 8e place du classement Billboard Alternative Airplay. Plus tard, il a sorti quelques autres chansons, “The World is Flat and This is the Edge” et “Plastic Door”, mais juste après cela, il a annoncé que Enfin et après avoir suscité beaucoup d’attentes, le 15 mai 2020, il sortira son deuxième EP.

Après avoir sorti ce disque et avec l’aide d’autres artistes, il a réinterprété sa chanson «Lost Cause». Le premier de ces remakes était avec le musicien et producteur EDM, rap et hip hop alternatif, petit fils, mais KEnny a surpris les habitants et les étrangers lorsqu’elle nous a présenté plus tard cette même chanson en collaboration avec Jesse Rutherford, le chanteur et leader de Le quartier.

D’ici octobre 2020, KennyHoopla a annoncé qu’après avoir sorti des EP pendant tout ce temps, il travaille déjà sur ce qui sera son premier album studio. Bien que ce ne soit pas la seule chose à faire, car après cela, il a publié une photo en studio avec le batteur de Blink-182 Travis Barker, laissant entendre qu’ils pourraient collaborer sur une chanson. Mais la seule chose qui est claire pour l’instant, c’est que ce sera l’acte d’ouverture de l’émission que Yungblud donnera à Londres jusqu’en 2021.

Qu’est-ce qui rend ce musicien si spécial?

Écouter les chansons de KennyHoopla, c’est comme monter sur des montagnes russes d’émotions et de sons, bien que dans certains cas, ils tombent dans des lieux communs. Dans ses chansons, vous pouvez trouver des influences de genres tels que rock alternatif, hip hop, pop punk, combiné avec un peu de trap ambiant et même de drum and bass, qu’avec la voix puissante de ce jeune homme, il en résulte quelque chose qui ne se fait pas entendre en ce moment.

Au milieu de ce voyage avec des guitares remplies de réverbération, des crochets vocaux et des tambours dansants captant une tonne de courants musicaux, certains groupes apparaissent qui sont sans aucun doute des influences pour ce jeune musicien, Pour être précis Parti du Bloc avec un excellent premier album, Alarme silencieuse. Cependant, ce n’est pas mal du tout, au contraire, montre que Kenny a la capacité de prendre ces rythmes de la vieille école et de les mélanger avec son son pour les présenter plus tard à une nouvelle génération comme quelque chose de totalement différent.

