À la veille de l’élection présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden aux États-Unis, nous partageons l’histoire et la signification de Rock The Vote et la manière dont la musique a transformé la politique dans le monde, en soulignant l’importance du vote des jeunes. .

Le 11 octobre 1990, Luther Campbell et Chris ont gagné 2 Live Crew, ils ont été arrêtés par la police de Floride et accusés «d’actes obscènes et obscènes». L’arrestation est intervenue trois jours après qu’un juge fédéral a jugé que le troisième album du groupe, intitulé As Nasty as They Wanna Be, était obscène et donc illégal à la vente. dans divers états. Cela a conduit des employés de certains magasins de disques à être arrêtés pour l’avoir vendu à des policiers en civil.

C’était la paille qui a brisé le dos du chameau une industrie de la musique qui avait été menacée et censurée à plusieurs reprises par un système politique dominé par les républicains, qui avait approuvé – entre autres choses – la mesure qui exigeait tous les enregistrements susceptibles de «violer les bonnes mœurs», en raison de l’explicitation de leurs paroles, étaient vendus uniquement aux adultes, aux mineurs accompagnés d’un adulte, ou avec le fameux autocollant de “Avis parental, contenu explicite»Qui cherchait à alerter les parents sur les blasphèmes que leurs chérubins allaient entendre.

C’était alors que Jeff Ayeroff, un haut dirigeant de Virgin Records, a décidé de se mettre au travail et de ne pas convaincre les politiciens conservateurs à Washington que ses mesures signifiaient une attaque contre la liberté d’expression et la liberté artistique, mais d’aller plus loin et d’être le changement qu’il jugeait nécessaire : forment une organisation civile à but non lucratif, axée sur la promotion de la participation et de l’inscription des jeunes aux élections électorales aux États-Unis.

Un exercice qui à l’ère de TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook, semble facile, mais à l’époque c’était titanesque et sans précédentNous parlons du secteur qui avait historiquement une participation plus faible au moment d’aller aux urnes.

La montée en puissance de Rock the Vote

C’était la naissance de Rock le vote, une plate-forme qui a transcendé plus de trois décennies et s’est étendue à d’autres latitudes à la recherche booster le participation citoyenne par la musique.

Mais les débuts n’étaient pas si faciles, car au milieu de la confrontation avec des politiciens conservateurs qui voulaient censurer la musique, et un groupe d’artistes qui dénonçaient l’injustice et l’oppression, il y avait des millions de personnes sans accès aux plateformes numériques ou aux informations de première main.

Une anecdote transcendée dans l’histoire est que tandis que Jeff Ayeroff cherchait à défendre la musique, les musiciens et les jeunes consommateurs avides de plus d’espaces pour écouter un autre type de musique que Rick Astley, l’épouse du secrétaire au Trésor de l’époque, Susan Baker, était assise avec la future deuxième dame des États-Unis, Tipper Gore, (l’épouse d’Al Gore). Ici, sa petite fille est venue demander à sa mère d’expliquer les paroles de «Like a Virgin» de Madonna.

MTV, au même moment, était sur le point d’avoir dix ans, mais elle commençait également à être remise en question par des groupes conservateurs qui considéraient avec «préoccupation» la manière dont une chaîne de musique il diffusait des vidéos de rap, de grunge ou de métal sur leurs téléviseurs à la maison.

La carrière d’Ayeroff dans l’industrie de la musique lui avait permis d’être derrière les carrières de plusieurs artistes, mais aussi derrière la production des meilleurs vidéoclips des années 80, ce qui en a fait un allié clé pour MTV, qui était à l’époque le point de rencontre de millions de jeunes à l’ère pré-internet.

À la recherche de jeunes électeurs

Ayeroff a donc approché les dirigeants de MTV avec l’idée de créer une campagne qui augmenterait la participation électorale., qui se renforcerait avec la participation de plusieurs artistes, et bien qu’au début MTV y ait pensé en considérant qu ‘”il pouvait sortir de son objectif” (parce que voter était quelque chose que seules les personnes âgées faisaient), ils ont finalement adhéré sans savoir que Dans les mois qui suivront, la relation des jeunes avec la politique et la participation électorale changera.

Le premier spot de Rock le vote a joué Madonna et réalisé par Paula Greif, qui était en charge des vidéos pour Duran Duran ou The Smiths. Dans le commercial, Madonna est sortie habillée sur une chaîne nationale avec absolument rien d’autre que le drapeau américain, et c’est littéralement, car selon Greif, quelqu’un a volé les sous-vêtements rouges que la star porterait ce jour-là.

Participation REM

La publicité a eu le succès escompté et à partir de là, Rock the Vote est devenue la plate-forme sur laquelle tout le monde voulait être. Depuis Michael Jackson, les gars de Deee-Lite (avec tout et leur “Groove is in The Heart”), LL Cool J, et même Megadeth, ils ont attendu leur tour pour faire l’annonce d’intérêt public, avec des panneaux indiquant «Votre vote est votre voix».

REM ne faisait pas exception, ayant plusieurs apparitions aux côtés de son album de 1991 Out of Time, vendu avec des timbres-poste cela garantissait que les gens pouvaient s’inscrire pour voter.

Certes, aucun facteur unique ne peut être identifié à la suite de la victoire de Bill Clinton à l’élection présidentielle de 1992, mais Rock The Vote était devenu si important à l’époque qu’il y avait une augmentation de 37% du taux de participation des jeunes électeurs âgés de 18 à 24 ans., ce qui leur a valu leurs propres remerciements de la part de Clinton lui-même après avoir juré en signe de protestation en tant que nouveau président des États-Unis.

Avec qui collabore Rock the Vote?

Depuis, Rock The Vote a maintenu sa mission pendant plus de trente ans, en invitant les jeunes à jouer un rôle beaucoup plus actif dans les décisions politiques de leur communauté et en s’adaptant à son époque. Rock le vote a également ouvert ses portes non seulement pour recevoir des musiciens, mais aussi travaille également avec des stars de cinéma, des athlètes, des journalistes ou des militants.

On pourrait même dire qu’il a servi d’inspiration à un grand nombre de mouvements qui ont vu le jour dans toutes les régions du monde pour encourager les jeunes à voter comme Rave le vote ou Effectif, une ONG qui a travaillé aux côtés d’artistes tels que Grouplove, Billie Eilish ou Ariana Grande de placer des modules afin que les jeunes puissent s’inscrire pour voter à chaque concert des artistes.

Au Mexique, en 2006, Rock the Vote a servi d’exemple pour la campagne «Tu Rock Es Votar». dans laquelle plusieurs chiffres sont sortis pour encourager le vote dans l’une des élections les plus proches de l’histoire de notre pays.

Heureusement, En ce 2020, il existe de nombreuses plateformes pour nous informer, nous avons vu à quel point TikTok a été la clé pour articuler les mouvements sociaux et politiques, mais il y a aussi des gens qui ne réalisent toujours pas l’importance du vote.

Non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde et à toute élection. Si nous voulons changer ce que nous n’aimons pas, nous devons nous impliquer, et c’est peut-être le plus grand héritage de Rock The Vote.

