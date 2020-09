Le «boa magique» de la plume rose de Jimi Hendrix devrait rapporter jusqu’à 15 000 £ lors d’une vente aux enchères à venir. L’icône du rock tardif portait l’objet pendant sa performance stellaire au Monterey Pop Festival, Californie en juin 1967. Après le spectacle, Hendrix a offert l’accessoire au photographe Karl Ferris à son retour à Londres.

Ferris vend maintenant le boa pour marquer le 50e anniversaire de la mort du musicien; il est décédé le 18 septembre 1970 à l’âge de 27 ans.

«Jimi l’appelait son‘ Magic Boa ’parce que cela lui portait beaucoup de chance… comme il le portait [the cover for his debut album] Es-tu expérimenté? et à son meilleur concert de tous les temps, Monterey Pop », a déclaré Ferris.

«En hommage au grand homme, j’ai pensé que ce serait le bon moment pour offrir le« Boa magique »avec une sélection de photographies de Jimi que j’ai prises en 1967.»

Le «Boa magique» semble être jaune sur le Êtes-vous expérimenté? illustration, que Ferris attribue à l’effet de film infrarouge utilisé sur le tournage.

Le boa sera mis aux enchères aux enchères Omega Auctions du Merseyside mardi prochain, le 8 septembre, dans le cadre de leur dernière vente de souvenirs musicaux. Vous pouvez consulter le catalogue complet et trouver plus d’informations dans la maison de vente aux enchères site officiel.

«C’est un grand honneur de pouvoir mettre aux enchères le‘ Magic Boa ’de Jimi qu’il portait sur la couverture de son album phare et lors d’une de ses performances les plus emblématiques», a déclaré le commissaire-priseur d’Omega, Paul Fairweather.

«Cela fait 50 ans qu’il est malheureusement décédé et cette vente aux enchères est à bien des égards une célébration de cette légende de la musique.»

Le mois dernier, la guitare électrique sunburst japonaise d’Hendrix qu’il a utilisée au début des années 60 s’est vendue plus de 160 000 £ aux enchères. L’étoile décédée a utilisé l’instrument après avoir été renvoyé de l’armée en 1962. L’instrument était estimé à environ 38 000 £.

Il est passé sous le marteau lors d’une vente organisée par GWS Auctions. Selon une description d’article sur le site Web de la maison de vente aux enchères, Hendrix a commencé à jouer de la guitare après avoir quitté Fort Campbell pour Clarksville, Tennessee, où il a «joué sur le circuit de Chitlin avec des gens comme Wilson Pickett, Slim Harpo, Sam Cooke, Ike et Tina Turner et Jackie Wilson avant de déménager à Harlem, New York au début de 1964 ».

