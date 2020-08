Une collection de certains des morceaux solo les plus appréciés de John Lennon sera publiée à l’occasion de ce qui aurait été le 80e anniversaire des Beatles plus tard cette année.

Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes sera lancé le 9 octobre via Capitol / UME dans une variété de formats, y compris CD, 2CD, 2LP, 4LP et un coffret d’édition de luxe.

La collection a été produite par Sean Lennon et exécutée par Yoko Ono, avec Gimme Some Truth comprenant un total de 36 chansons.

Toutes les pistes ont été entièrement remixées et conçues par Paul Hicks, qui était derrière le bureau pour 2018 Imagine: The Ultimate Collection. Il était assisté de Sam Gannon qui a également travaillé sur l’album de 2018.

Le duo a utilisé de tout nouveaux transferts du multipiste original, le processus étant complété à l’aide d’un équipement analogique vintage aux studios d’enregistrement Henson de Los Angeles. Le mastering final en analogique a ensuite eu lieu aux Abbey Road Studios par Alex Wharton.

Le coffret de luxe comprendra un livre de 124 pages qui raconte l’histoire de chaque piste dans les mots de John Lennon et Yoko, ainsi que les contributions de ceux qui ont travaillé à leurs côtés. Des souvenirs comprenant des photographies rares, des lettres et des illustrations seront également inclus.

Il sera également livré avec un disque audio Blu-ray contenant les mixages en qualité studio stéréo HD 24 bits / 96 kHz, son surround 5.1 immersif et Dolby Atmos.

Ono dit: «John était un homme brillant avec un grand sens de l’humour et de la compréhension. Il croyait qu’il fallait être honnête et que le pouvoir du peuple changerait le monde. Et ça le fera.

«Nous avons tous la responsabilité de visualiser un monde meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. La vérité est ce que nous créons. C’est entre nos mains. »

Pour marquer l’actualité d’aujourd’hui, Capitol / UME a publié un flux d’Instant Karma! (Nous brillons tous).

John Lennon: Gimme SomeTruth: The Ultimate Mixes

CD1

1. Karma instantané! (Nous brillons tous)

2. Dinde froide

3. Héros de la classe ouvrière

4. Isolement

5. Amour

6. Dieu

7. Le pouvoir au peuple

8. Imaginez

9. Guy jaloux

10. Donne-moi de la vérité

11. Oh mon amour

12. Comment dormez-vous?

13. Oh Yoko!

14. Angela

15. Venez ensemble (vivre)

16. Jeux d’esprit

17. Out The Blue

18. Je sais (je sais)

CD2

1. Tout ce qui vous fait passer la nuit

2. Vous bénisse

3. # 9 Rêve

4. Acier et verre

5. Restez à mes côtés

6. Bébé ange

7. (Juste comme) recommencer

8. Je te perds

9. Beau garçon (Darling Boy)

10. Regarder les roues

11. Femme

12. Cher Yoko

13. Chaque homme a une femme qui l’aime

14. Personne ne m’a dit

15. Je sors

16. Vieillir avec moi

17. Joyeux Noël (la guerre est finie)

18. Donnez une chance à la paix