The Weeknd met les pendules à l’heure sur sa soi-disant «querelle» avec Usher.

Lors d’une interview avec Variety en avril, le crooner d’After Hours a déclaré que le single « Climax » d’Usher en 2012 lui rappelait son premier son.

«House of Balloons a littéralement changé le son de la musique pop sous mes yeux. J’ai entendu ‘Climax’, cette chanson d’Usher, et je me suis dit: ‘Holy f ** k, c’est une chanson de Weeknd’, a déclaré Abel. «C’était très flatteur et je savais que je faisais quelque chose de bien, mais je me suis aussi mis en colère. Mais plus je vieillissais, je me suis rendu compte que c’était une bonne chose. «

Usher a indirectement répondu à The Weeknd en publiant une vidéo dans laquelle il a chanté «Climax» a cappella. « Je ne peux pas le reprendre, ni ** a, nous avons atteint le point culminant », a-t-il déclaré à la fin.

Usher utilise ses histoires Instagram pour chanter sa chanson à succès «Climax» après que The Weeknd ait affirmé avoir copié son style dans la chanson. pic.twitter.com/NWVVEuLPo0 – Pop Crave (@PopCraveMusic) 9 avril 2020

Après avoir suscité un débat sur les médias sociaux, Diplo, qui a co-écrit et produit «Climax», a répondu aux affirmations selon lesquelles Usher avait copié The Weeknd. «La production sur Climax se prête à l’époque de House of Balloons @theweeknd», a tweeté Diplo. «Quand j’ai entendu ces premiers disques, ils m’ont époustouflé – émouvants dans leurs silences, et une voix emblématique spatiale qui ressemblait uniquement à Internet. l’idée que le R&B ait des bords sombres était ce que je voulais apporter à @usher. »

la production sur Climax se prête à l’époque de House of Balloons @theweeknd. quand j’ai entendu ces premiers disques, ils m’ont époustouflé – émouvants dans leurs silences, et une voix emblématique spatiale qui se sentait uniquement Internet. l’idée que le R&B ait des bords sombres était ce que je voulais apporter à @usher – Thomas Wesley (@diplo) 9 avril 2020

Mais The Weeknd ne signifiait aucun manque de respect. Dans une interview pour le numéro de septembre / octobre d’Esquire, il a révélé qu’il avait contacté Usher pour s’excuser de ses commentaires controversés et minimisé tout bœuf avec le vétéran du R&B.

« Je frappe [Usher] jusqu’à s’excuser et lui dire que cela a été mal interprété », a-t-il déclaré au magazine. «C’est l’une des raisons pour lesquelles je fais de la musique. Absolument. Non, non, je n’ai rien de mal à dire sur Usher. Le gars le plus gentil et le plus terre-à-terre de tous les temps.

Vendredi, The Weeknd devrait sortir sa collaboration avec Calvin Harris «Over Now». Il se produira également aux MTV VMA de dimanche, où il est nominé pour six prix.