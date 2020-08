L’incarcération, quoique passagère, de Mick Jagger et Keith Richards après leurs condamnations pour drogue en 1967, c’était l’une des plus grandes histoires de ce qui est devenu connu – ironiquement, dans leur cas – comme l’été de l’amour.

Cette entrée extraordinaire dans l’histoire de les pierres qui roulent fut bientôt illustré par le single mémorable du groupe inspiré de l’affaire, « Nous t’aimons. » Lors d’une session d’enregistrement nocturne aux studios olympiques le 19 juillet de cette année-là, des choeurs et des percussions pour la prochaine sortie de Decca ont été fixés par Paul Mccartney et John Lennon.

Le geste par les deux Beatles était une manifestation de solidarité envers leurs amis et une mesure de l’indignation ressentie à propos de l’emprisonnement de Jagger et Richards. Alors même que l’affaire était en cours, un geste de ce genre avait été fait par L’OMS, quand ils ont enregistré rapidement reprises de « The Last Time » et « Under My Thumb ».

Défiance et dédain

Les Stones étaient à l’enregistrement olympique de ce qui est devenu leur demande de majestés sataniques, leur sixième album britannique, qui a suivi en décembre. «We Love You» n’y figurait pas, ce qui lui donne une place encore plus distincte dans les événements de cette année-là. S’ouvrant au son des portes de la prison qui se refermaient, il comportait ensuite un imposant riff de piano de Nicky Hopkins. Les paroles de Defiant Jagger-Richards ont montré à la fois l’appréciation du soutien de leurs fans pendant l’épreuve et le mépris pour l’établissement qui, à leurs yeux, l’a toléré. Pour rendre le point encore plus puissant, il y avait un film promotionnel frappant réalisé par Peter Whitehead.

«We Love You» est sorti le 18 août au Royaume-Uni, et deux semaines plus tard en Amérique. Il est entré dans les charts britanniques le 26 et a passé la majeure partie de septembre dans le top 10 britannique, avec un pic n ° 8. Aux États-Unis, « Dandelion » a été promu comme la face A du single et a atteint le n ° 14, mais l’intérêt et la diffusion pour « We Love You » ont suffi à lui mériter un sommet n ° 50.

