Le domaine de Leonard Cohen «explore» ses options juridiques après que sa chanson «Hallelujah» a été présentée à deux reprises à la Convention nationale républicaine jeudi soir. Le domaine et Sony / ATV Music Publishing ont confirmé à Pitchfork que l’utilisation n’était pas autorisée.

Après le discours de remerciement de Donald Trump pour la nomination républicaine, un enregistrement de la chanson interprétée par Tori Kelly a été jouée lors d’un feu d’artifice. Plus tard, le ténor américain Christopher Macchio a interprété une version d’opéra en direct devant la caméra. Selon Brian J.Monaco, directeur marketing de Sony / ATV Music Publishing, le Comité national républicain a demandé et s’est vu refuser l’autorisation pour un spectacle en direct la veille de l’événement:

Michelle L. Rice, une représentante légale du domaine Cohen, a déclaré que le domaine «explorait nos options juridiques», mais a également proposé une vision différente de la surveillance musicale du RNC:

Nous sommes surpris et consternés que le RNC procède sachant que

le domaine Cohen avait spécifiquement refusé la demande d’utilisation de la RNC, et

leur tentative plutôt effrontée de politiser et d’exploiter dans un tel

«Hallelujah», l’une des chansons les plus importantes de la

Catalogue de chansons Cohen. Nous explorons nos options juridiques. Avait le RNC

a demandé une autre chanson, « You Want it Darker », pour laquelle Leonard a remporté un

Grammy posthume en 2017, nous aurions pu envisager d’approuver cela

chanson.