Les albums qui ont changé ma vie sont tous sortis quand j’étais jeune. Je ne suis pas sorti ces 30 dernières années et j’ai acheté un album qui a changé ma vie, donc ces albums sont tous de mes années de formation, quand les albums ont vraiment changé ma vie et m’ont envoyé dans certaines directions.

Ils m’ont tous aidé à me perfectionner et à me concentrer sur la direction que j’allais prendre dans ma vie. Ils m’ont tous orienté dans une certaine direction. Ils ont tous ajouté à ma compréhension de ce que je voulais faire de ma vie, comment je voulais le faire et comment je voulais l’aborder.

Chacun de ces albums est épique. Dans ma vie, ces albums sont épiques. Depuis que je suis adulte et que je suis musicien professionnel, je dois dire que je suis sorti et j’ai acheté des albums que j’aime beaucoup et que j’écoute tout le temps, mais ils n’ont pas affecté la direction de mon la vie comme ces disques l’ont fait.

Celles-ci ont eu un impact profond sur la trajectoire de ma vie, et sans ces albums, je n’aurais peut-être pas fini par faire ce que je fais.

Nouvel album de Walter Trout Folie ordinaire est sorti cette semaine.

Duke Ellington – Ellington à Newport

C’est un album live, et c’est Duke Ellington au Newport Jazz Festival. À l’époque, quand j’étais petit, j’étais un trompettiste en herbe de jazz. Une des raisons pour lesquelles cela a changé ma vie était que j’étais un grand fan d’une chanson appelée Diminuendo et Crescendo in Blue, et sur cette chanson, un saxophoniste nommé Paul Gonsalves a joué 27 chœurs et a déclenché une émeute! Ils ont littéralement fait des émeutes, et ils ont dû arrêter le groupe et tout le reste. Et tout est sur ce disque!

Quand j’avais 10 ans, ma mère et moi allions voir Duke Ellington dans un théâtre. Nous sommes allés là-bas dans l’après-midi pour acheter des billets, et des voitures se sont arrêtées et des hommes très bien habillés sont sortis avec des étuis à klaxons et ma mère a dit: «Regardez! C’est Duke et son orchestre. » Nous avons fait le tour du dos et il y avait Paul Gonsalves, le gars qui avait joué les solos.

J’étais un gamin de 10 ans, et je me suis approché et j’ai dit: «M. Gonsalves? J’ai adoré le solo que vous avez joué sur Diminuendo et Crescendo In Blue! Et nous nous sommes dit «wow!». Nous avons fini par être escortés dans la loge et j’ai pu passer la journée avec Duke Ellington et son orchestre. J’ai pu sortir avec eux et leur parler de musique, et le grand trompettiste Cat Anderson m’a donné une leçon de trompette. Donc cet album, la rencontre de Duke Ellington et de son charisme, son humour, son travail et sa gentillesse m’a vraiment donné envie d’être musicien. Cela a changé ma vie, cette rencontre.

Bob Dylan – La roue libre de Bob Dylan

J’avais écouté du jazz et je voulais jouer du jazz, puis mon frère a ramené cet album à la maison et quelque chose à ce sujet m’a saisi. C’était la simplicité des chansons mais l’intensité émotionnelle. Et j’ai décidé que je voulais apprendre à jouer de la guitare et à jouer cette musique folk. J’avais pris conscience de la musique de guitare acoustique. Cet album m’a donné envie d’acheter une guitare, et j’ai commencé à passer plus de temps à la guitare qu’à la trompette.

The Beatles – Rencontrez les Beatles

J’avais 13 ans et j’ai vu les Beatles à la télévision. Je les ai vus dans l’émission Ed Sullivan. 78 millions de personnes ont regardé cette émission, soit près de la moitié des États-Unis. Je suis allé à l’école le lendemain et rien n’était pareil. Le monde a changé. J’ai décidé que je devais acheter une guitare électrique et essayer de commencer à jouer de la musique avec d’autres personnes.

Je devenais assez bon à la guitare à 13 ans. J’avais les accords et les accords barrés et je pouvais jouer tous ces morceaux de Bob Dylan. Mais ensuite, il était temps d’apprendre les chansons des Beatles. Alors je suis sorti et j’ai acheté une guitare électrique!

Le Paul Butterfield Blues Band – Le Paul Butterfield Blues Band

Encore une fois, c’était mon frère aîné. Il a ramené cet album à la maison et a dit: « Je savais que vous apprenez la guitare, et je vais jouer cet album et vous feriez mieux de vous asseoir, parce que quand vous entendrez ce gars jouer de la guitare, vous allez tomber. »

Et sur le dos de ce premier album de Butterfield, il était dit: «Pour apprécier pleinement le son du Paul Butterfield Blues Band, jouez ce disque fort.» Maintenant, c’était en 1965, alors nous l’avons mis et nous l’avons monté et le guitariste Michael Bloomfield est venu et j’ai écouté cet album environ cinq fois de suite et je suis allé voir ma mère et j’ai dit: «Je sais ce que je vouloir faire. Je veux jouer de la guitare comme ce type.

Alors maintenant, ce n’était plus la musique folk, ce n’était plus les Beatles ou les Monkeys, c’était vraiment du blues brut et méchant qui m’attirait après cet album. C’est alors que j’ai décidé que je devais avoir la même guitare que Mike Bloomfield. Au dos de cet album, il jouait une télécaster. Alors je suis allé chercher un emploi après l’école et j’ai commencé à économiser mon argent. J’ai travaillé dans un grand magasin après l’école pour économiser mon argent pour obtenir une télécaster, une vraie guitare.

Al Cooper, Mike Bloomfield, Steven Stills – Super Session

Environ un an plus tard, j’économisais mon argent et la Telecaster à l’époque coûterait environ 150 $. Mais sur le devant de cet album, Mike Bloomfield jouait une Les Paul. Alors maintenant à cause de cet album, au lieu d’une Telecaster, j’ai dû acheter une Les Paul parce que mon héros jouait une Les Paul.

Cette guitare coûtait 50 $ de plus, donc je devais travailler encore plus dur et plus longtemps, mais je suis sorti en 1968 et j’ai obtenu une Les Paul en or avec de l’argent que j’avais économisé en travaillant après l’école. Et c’était à cause de cet album!

John Mayall et les Blues Breakers avec Eric Clapton – l’album ‘Beano’

J’ai entendu ici un type de guitare différent de celui de Bloomfield. Il y avait même un peu plus de rock dans la guitare, le ton de la guitare qu’Eric Clapton avait dans sa démarche.

Quand j’écoute des enregistrements de moi dans mes premières années, j’ai l’air d’imiter Michael Bloomfield. Mais ensuite j’ai entendu Eric Clapton. Cela a vraiment changé mon approche aussi. Je me suis davantage rendu compte que l’on pouvait mélanger le rock’n’roll et le blues. Vous pourriez mélanger les deux et proposer cette approche de guitare hybride et cet album l’a vraiment fait pour moi.

J’ai été très honoré en 2013 d’aller aux Classic Rock Awards au Roundhouse de Londres et de remettre à John Mayall le prix pour l’ensemble de ses réalisations pour l’album classique pour l’album «Beano». J’étais là-haut sur le podium et j’allais remettre ce prix à John. J’avais pris l’avion depuis Los Angeles avec ma femme et j’étais vraiment, vraiment malade. C’était juste avant mon hospitalisation. Mais j’ai regardé dans le public et il y avait Chris Barber. C’est lui qui a amené Muddy Waters, Howling Wolf et Sonny Boy Williamson en Angleterre à la fin des années 50. Il était très vieux, il avait 80 ans et je l’ai invité à monter sur le podium pour m’aider à remettre le prix à John et ce fut une soirée incroyable.

Plus tard dans la nuit, je me trouvais dans un groupe de personnes à l’after-party dans la salle de presse du Roundhouse, et quelqu’un m’a tapé sur l’épaule. Je me suis retourné et c’était Jimmy Page! Sa citation directe, je ne l’ai jamais oublié, était: «Walter Trout, j’ai entendu votre travail et je pense que c’est merveilleux!»

Alors j’ai dit: « Jimmy Page, j’ai entendu votre travail et je pense que c’est merveilleux! » Il s’est mis à rire hystériquement et ils l’ont emmené. Ce fut un moment vraiment cool pour moi.

Ray Charles – Le génie chante le blues

Maintenant, depuis que j’étais petit, il y avait deux albums qui étaient toujours là pour moi et un était Ray Charles, appelé The Genius Sings The Blues. C’est un album qu’il a fait dans ses années atlantiques avant d’avoir de grands succès. C’est l’un des albums de blues les plus incroyables que vous ayez jamais entendus. Cela m’a montré ce que la voix humaine pouvait faire et ce qu’un chanteur incroyable pouvait faire avec sa musique.

Un de mes souvenirs est d’entrer dans une pièce quand j’avais sept ou huit ans et que ma mère pleurait. Cet album était en cours de lecture et j’ai demandé: « Maman, qu’est-ce qui ne va pas? » et elle a dit: « Oh c’est cette chanson, cette chanson me fait pleurer. » Cet album a une place spéciale pour moi et je l’écoute toujours beaucoup.

Ella Fitzgerald – Ella chante Gershwin

C’est Ella Fitzgerald qui chante les chansons de George Gershwin avec juste un pianiste. Elle a un pianiste nommé Ellis Larkins. C’est l’une des plus belles musiques vocales que vous entendrez jamais. Elle est la plus grande chanteuse de jazz de l’histoire du monde, Ella Fitzgerald. Ces deux albums sont là depuis que je suis enfant et ce sont toujours des albums que j’écoute toujours. Ils sont intemporels.

BB King – Vivre au Regal

Il est sorti quand j’étais encore jeune et que j’essayais toujours de me lancer dans la musique. C’est l’enregistrement ultime d’un maître du blues qui commande un public et emmène ce public dans ce voyage avec lui et implique également le public dans ce qu’il fait.

Il fait partie des trois meilleurs albums live jamais réalisés, et ce pourrait être son meilleur album. C’est un album classique parmi les blues. Cet album est le disque ultime d’un maître bluesman emmenant son public dans des montagnes russes et il est là pour que vous puissiez l’entendre.

James Brown – Vivre à l’Apollo

Celui-ci m’a tellement affecté. Il a été enregistré – je le sais par cœur – le 24 octobre 1962 à l’Apollo de Harlem. C’est un autre exemple d’entendre un maître communiquer et impliquer son public et il a le public dans la paume de sa main et son groupe est si serré!

Cet album est un autre que quand il est venu en 1963, mon frère l’a ramené à la maison. J’avais 12 ans et ça se jouait sans cesse. J’étais fasciné par la communication James Brown et le public. C’est juste une chose incroyable!

Je suppose que ce qui m’a toujours plu avec les albums live, c’est d’entendre de grands artistes jouer dans une salle pleine de monde. Pas seulement leur jeu, mais leur conversation entre les airs. Emmener son public en voyage, et son public s’y rendre très volontiers … et en aimer chaque minute.