Le glam rock était une réaction inévitable à l’une des périodes les plus austères de l’histoire du rock. En 1971, des auteurs-compositeurs-interprètes vêtus de denim terne ont proliféré, leur fantaisie morne et introspective symptomatique d’un comedown post-60 qui a saisi une génération.

Altamont, Manson, le Vietnam et la mort acrimonieuse des Beatles planaient sur les débats comme un nuage noir. Le chic hippy a cédé la place aux mauvaises herbes des veuves. Mais les souvenirs sont courts sur le marché de la pop et une toute nouvelle génération d’adolescents réclamait un nouveau type de coup de pied.

Le glam était une tranche éphémère d’innocence typiquement anglaise – il procurait de l’excitation et un délicieux amusement vide, et amusait les jeunes punks en attendant leur destin manifeste.

Il s’agissait plus de singles que d’albums – d’où l’étrange collection qui suit – et bien plus de pop jetable que de rock lourd (donc pas de loups en mouton comme Alice Cooper, Queen et Kiss ici). Mais cela ne le rend pas moins brillant.

T.Rex – 20th Century Boy: The Ultimate Collection (2002)

Marc Bolan n’a jamais vraiment échappé au gumbo hippy déroutant de ses jours acoustiques obsédés par Hobbit, de sorte que les albums de T.Rex étaient souvent parsemés de retours indésirables au gobbledegook lyrique pré-électrique. Mais c’est le seul album dont vous aurez jamais besoin.

Voici Bolan dans son plus séduisant, concis et irrésistible: Hot Love, Get It On, Jeepster, Telegram Sam, Children Of The Revolution, Solid Gold Easy Action, 20th Century Boy; une série ininterrompue de cinq singles sans faute, chargés de sexe, qui ont fourni au paysage pop des années 1970 sa première véritable superstar. Soudain, la séparation des Beatles n’a pas semblé si mal après tout.

David Bowie – Ziggy Stardust (1972)

Bien sûr, lorsque David Bowie a explosé pour la première fois sur les écrans de télévision du pays au cours de l’été 72, personne ne s’est rendu compte que l’apparition extraterrestre peignée en orange qui regardait dans leurs salons à travers des globes oculaires inégalement assortis était simplement un type de Brixton jouant le rôle d’un charismatique. superstar intergalactique sans sexe fixe.

En entendant Ziggy Stardust, c’était encore plus difficile à croire. C’était un album de génie, une pièce conceptuelle sans effort divisée en vignettes captivantes et parfaitement formées. De l’évocateur Five Years à l’hymne Rock’N’Roll Suicide, Ziggy Stardust est aussi émouvant aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été.

Slade – Le meilleur de (2005)

Les rockeurs du compagnon Wolverhampton, Slade, n’étaient pas tant le glamour des podiums que les terrasses criardes. Le groupe a adopté pour la première fois le fan chic de football de rue en 1969 en chantant le culte des skinheads alors populaire (cultures, bottes et bretelles), et en 1972, ils s’étaient métamorphosés en super yobs à part entière.

Slade a mal orthographié des titres de chansons malicieusement, a ajouté des bottes écrasantes à leur approximation chargée de crochets de Beatles à la tête de Lennon et a volé chaque épisode de Top Of The Pops sur lequel ils sont apparus. Se plonger dans les albums de Slade rapportera de riches récompenses, mais ce sont leurs singles dont vous avez vraiment besoin, qui sont tous ici.

Doux – Ballroom Blitz (1998)

Bubblegum imprésarios La décision de Nicky Chinn et Mike Chapman de transformer le Sweet en une pantomime hybride de glam-pop et de rock léger et mélodique aurait pu contrecarrer les prétentions du groupe à l’intégrité du métal. Mais par Dieu, ils étaient bons!

Chinn et Chapman étaient les lauréats non officiels du glam, qui ont trouvé la forme ultime dans la série de succès qu’ils ont écrits pour le Sweet: Blockbuster, Hell Raiser, The Ballroom Blitz et Teenage Rampage – la collection ci-dessus totalisant la perfection du glam rock, tandis que le bassiste über-camp Les éjaculations à mi-chanson de Steve Priest ont défini le genre.

Gary Glitter – Rock and Roll: les plus grands succès de Gary Glitter (1990)

Un choix controversé, évidemment, mais ignorer l’un des représentants les plus réussis de la scène glam reviendrait à ignorer un gorille enveloppé de papier d’aluminium en liberté dans votre salon. À la lumière des révélations odieuses qui ont suivi, il est facile d’oublier à quel point le monde de la pop était autrefois captivé par cette reine de cabaret vieillissante avec son expression à jamais surprise.

Si tout ce qui brille n’est pas or, les singles de Glitter l’étaient invariablement. Deux batteurs et une production riche en échos ont donné à « l’homme qui a mis le bang en gang » une série de cinq meilleurs tubes, mais voulons-nous le toucher? Non, voir l’offre

Mott The Hoople – Mott (1973)

Plus de preuves, si nécessaire, que le glamour concernait moins les lignes de genre floues que les bleus mâles alpha en blouses de convenance. Comme Slade, Mott The Hoople étaient des rockers archétypaux – leur version de Bowie’s All The Young Dudes a amené plus de jeunes voyous à échanger leur poids pour faire la moue que même Ziggy Stardust.

Mais c’est sur leur prochain album qu’ils ont cloué un son signature aussi typiquement 70’s que l’odeur de Brut. Chuck Berry dans un mixeur avec Biba Drag et Watney’s Red Barrel a forgé des classiques glam comme All The Way de Memphis et Honaloochie Boogie.

Roxy Music – Pour votre plaisir (1973)

En termes de packaging, le futurisme européen suave de Roxy Music était glamour incarné. Si vous recherchez une seule image pour accompagner l’entrée encyclopédique de glam, ne cherchez pas plus loin que la pochette intérieure de For Your Pleasure. Le boléro Elvis de Bryan Ferry; Le quiff tacheté de vert d’Andy MacKay; Lady-boy de l’ère spatiale d’Eno… voilà enfin un album qui ressemblait exactement à ce qu’il sonnait.

À des millions de kilomètres stylistiques de la saleté de leurs contemporains, Roxy offrait sophistication, ennui et langueur de lézard lounge. Aucun prolétarien ne marche sur In Every Dream Home A Heartache, juste décontracté, aliéné, impénétrable.

Sparks – Kimono Ma Maison (1974)

Avec une image issue de la plus pure excentricité, l’anomalie musicale qui était Sparks était le constituant idéal du collectif glam rock. Les frères de LA, Russell et Ron Mael, ont façonné un style musical pétillant et campagnard pas tout à fait différent de celui de Roxy Music. Mais c’est l’image non conventionnelle de Sparks qui a véritablement capturé l’imagination nationale.

Alors que le chanteur Russell vampait pour sa vie avec des boucles chérubins et un fausset intimidant, le frère aîné Ron jouait un Hitler interrogateur aux claviers. Cette ville n’est pas assez grande pour nous deux et l’heure amateur est devenue un incontournable du glamour et, incroyablement, ils y sont toujours.

Poupées de New York – Poupées de New York (1973)

Bien qu’il y ait quelque chose de intrinsèquement adorable dans le glamour britannique avec son fromage provincial et son tubby, tous les représentants, en traversant l’Atlantique, ont acquis une menace qui le rendait effectivement invendable au Royaume-Uni.

Les New York Dolls ne ressemblaient pas à des gars ordinaires qui avaient fait une descente dans la trousse de maquillage de leur sœur pour une alouette, elles ressemblaient à des prostituées transsexuelles à cran d’arrêt. Ils ont courtisé la controverse et ont fait des disques proto-punk époustouflants que personne n’a acheté sans avoir formé un groupe. New York Dolls offre un revers sombre à la naïveté glamour et un lien direct avec l’avenir imminent du rock.

Lou Reed – Transformateur (1972)

Alors que le Velvet Underground était principalement responsable de la transformation de Bowie de Fey, Folky Tony, en dieu du rock de l’ère spatiale, Bowie a donné à Lou une transformation glam qui sauve sa carrière. La production de Bowie et les arrangements de Ronson ont apporté une influence contemporaine à Vicious et Satellite Of Love, mais ce sont les portraits au stylo mondains de Lou Reed comme Walk On The Wild Side qui ont fait de Transformer une pierre de touche glamour essentielle.

Comme les New York Dolls, le glamour de Lou à Manhattan a remplacé l’innocence paroissiale de la scène britannique contre une dure réalité urbaine, semant ainsi les graines du punk; graines qui scelleraient finalement le destin du glam rock.

