Comme tout le reste, le Record Store Day est un peu différent cette année. Initialement prévu pour avril, il a été reporté à juin alors qu’une «incertitude sans précédent» s’emparait du secteur de la vente au détail, puis s’est répandu en trois événements distincts, la grande rue n’ayant pas réussi à revenir à quelque chose qui ressemblait à la normalité.

Il est désormais prévu de se dérouler sur trois dates – pour tenir compte des mesures de distanciation sociale – et la première aura lieu ce samedi 29 août.

Non seulement la journée est devenue trois jours différents, mais les versions de RSD ont été divisées en trois « gouttes » différentes, et nos points forts ci-dessous sont de la première goutte.

Parmi les points forts notables, citons un double vinyle de matériel inédit du groupe psychédélique américain culte The Fallen Angels, Return To Monster Planet de l’étrange rock spatial australien Steve Maxwell Von Braund et un double disque d’images alléchant de 7 pouces du puissant Black Sabbath.

Il y en a beaucoup d’autres et vous aurez vos propres favoris – gardez à l’esprit que nos points forts proviennent de la liste britannique et qu’il existe des variations régionales – mais nous espérons que vous obtiendrez ce que vous recherchez. Et gardez ces distances sociales.

Temple des mères acides – Nam Myo Ho Ren Ge Kyo (Double LP)

Androgyne amorphe, The – A Monstrous Psychedelic Bubble (LP)

Annihilator -Triple Threat Unplugged (disque d’images de 12 pouces)

Archers of Loaf – Raleigh Days b / w « Street Fighting Man » (7 « )

Art Brut – Art moderne (7 « )

Band Of Pain – A Clockwork Orange (LP)

Bastille – Tout ce mauvais sang (2LP)

Ben Watt avec Robert Wyatt – De l’été à l’hiver (12 « )

Biffy Clyro – The Modern Lepper / Modern Love (vinyle blanc 7 « )

Black Keys, The – Let’s Rock (2x Black LP)

Black Sabbath – Evil Woman / Wicked World & Paranoid / The Wizard (Double 7 » Picture Disc)

Brian Eno – Rams: Album de la bande originale (vinyle blanc 1LP)

Broken Bones – Dem Bones (LP)

Cat Stevens – But I Might Die Tonight (7 « Single – bleu clair)

Cradle – L’histoire (LP)

Cure, The – Fleurs de sang (2LP Pic Disc)

Cure, The – Dix-sept secondes (disque d’images 1LP)

Damned, The – Evil Spirits (12 pouces vert trans)

Dave Davies – Rock Bottom: Live at the Bottom Line (Remastered 20th Anniversary Limited Edition, Red & Silver 2LP)

David Bowie – ChangesNowBowie (1LP, pochette simple avec intérieur polychrome)

David Bowie – ChangesNowBowie (Digipack 1CD)

David Bowie – I’m Only Dancing (The Soul Tour ’74) (manches intérieures 2LP larges 2)

David Bowie – Je ne danse que (The Soul Tour ’74) (Digipack 2CD)

Davy Graham – The Holly Kaleidoscope (LP)

Detroit Cobras, The – Feel Good (7 « d’un côté)

Les sorcières du diable – Armes à feu, drogues et images sales (10 « )

Dio – Annica (disque d’images 12 « )

Doctors Of Madness – Temps sombre (LP)

Dr John – Remèdes (LP)

Elton John – Elton John (vinyle violet transparent 2LP)

Emerson Lake and Palmer – Live at Waterloo Concert Field, Stanhope, New Jersey 1992 (1LP – vinyle coloré « flamme »)

Esplendor Geometrico – Necrosis En La Poya (7 « )

Fallen Angels – Paradise Lost (Double LP / Pochette Gatefold numérotée à la main / Livret / Repro A3 Poster)

Feeder – Feeling A Moment (10 « simple – vinyle éclaboussé

Field Music – Mesure (Double couleur LP)

Combattre – Un petit espace mortel (LP)

Frank Carter & The Rattlesnakes – End of Souffering Live to Vinyl (10 « )

Fraternité – Bétail (12 « LP)

Fuzztones – Emanations lysergiques (LP Picture Disc)

Gary Clark Jr. – Pearl Cadillac (Feat Andra Day) (1 single vinyle transparent et blanc de 140 g 12 « )

Ginger Wildheart – Excès de gaz (LP)

Groupe de filles – Vicar Street Live (2LP Black)

Boucle d’oreille dorée – Radar Love (7 « + adaptateur de boucle d’oreille doré)

Gong – Vivez! À Sheffield 1974 (Green Vinyl DLP)

Marmottes, Le – Split (2LP)

Gruff Rhys – (Don’t) Welcome The Plague As A Blessing / The Babelsberg Basement Files (LP, vinyle noir et blanc de couleur divisée)

Guided By Voices – Hold On Hope (EP 10 « )

Hawkwind – Quark, étrangeté et charme (2LP)

Hawkwind – À la BBC 1972 (2LP)

Hayseed Dixie – Blast from the Grassed (LP)

Hiss Golden Messenger – Laissez la lumière du monde ouvrir vos yeux (Alive at Spacebomb) (7 « )

Holger Czukay, Jaki Liebezeit, Jah Wobble – A Full Circle (2×10 « (Triple Gatefold Sleeve – Ltd Edition)

Iggy Pop – Kiss My Blood (Live In Paris 1991) (Vinyle Red & White Splatter) (Coffret 3LP)

Jethro Tull – Stormwatch 2 (1 LP vinyle noir)

John Lennon – Karma instantané! (Mélanges ultimes 2020) (Single 7 « noir)

John Massoni & Sonic Boom – The Sundowner Sessions (LP vinyle audiophile poids lourd 180 grammes de couleur vert armée)

Josephine Foster – This Coming Gladness (LP)

Judas Priest – British Steel (vinyle 2 LP)

Keith Cross et Peter Ross – Bored Civilians (LP)

Kinks, The – The Kink Kronikles (2LP – vinyle rouge)

Kip Moore – Slowheart / Underground (1×12 « et 1×10 »)

Boucle – Sevens (boîte de 3X7 « )

Lothar And The Hand People – Machines: Amherst 1969 (CD / LP)

Magic Numbers, The – The Magic Numbers (Crystal Clear 2LP + 7 « )

Magnum – Entièrement chargé (LP)

Manic Street Preachers – Done & Dusted (vinyle 12 « )

Mansun – Le rejet des fleurs mortes (LP)

Marc Bolan & T.Rex – Shadowhead (LP vinyle violet)

Pain de viande – Bat Out Of Hell II: Back Into Hell (2LP Pic Disc)

Mellow Candle – Chansons de Swaddling (LP)

Membranes – Kiss Ass Godhead (LP rose)

Menzingers, Le – Chamberlain Waits (LP)

Motörhead – Ace Of Spades (Disque photo en forme de 7 « )

Nazareth – Love Hurts / This Flight Tonight (single 10 « – vinyle orange)

Nick Mason – Voir Emily Play / Vegetable Man (vinyle 12 « )

Orchestre de la radio de la mer du Nord – I A Moon (LP)

Scène de couleur océan – Un du moderne (vinyle vert 2LP)

Opération Ivy – Énergie (LP)

Opeth – Orchidée (2LP 140 grammes, tourbillon de marbre rose)

Pennywise – Le fusible (LP)

Pink Floyd – Arnold Layne (Live at Syd Barrett Tribute, 2007) (vinyle noir 7 « une face gravée)

Pretenders – Live! Au Paradise Theatre, Boston 1980 (1 album vinyle rouge de 140 g 12 « )

Primal Scream – Chargé (12 « Single)

Raised Fist – Sound Of The Republic (LP)

Refusé – Ne convient pas à la diffusion (en direct à la BBC) (Ultra-Clear 12 pouces)

Roxy Music – Roxy Music – The Steven Wilson Stereo Mix (1LP)

Shirley Collins et Davy Graham – Folk Roots, New Routes (LP)

Slint – Breadcrumb Trail b / w Good Morning, Captain (12 « single)

Slowdive – Slowdive (12 « EP)

Soft Boys, The – I Wanna Destroy You / Near The Soft Boys (40e anniversaire) (2×7 « Gatefold)

Spacemen 3 – Threebie 3 (single vinyle LP)

Spectre – Forever Alien (Double LP)

Status Quo – Greasy Spoon de Ma Kelly (LP – vinyle « oeuf au plat »)

Steve Earle – Des temps comme ça / Il s’agit de sang (7 « )

Steve Maxwell Von Braund – Le retour à Monster Planet (vinyle LP)

Supergrass – Caught By The Fuzz (10 « Single – vinyle recyclé / coloré / moucheté)

Tangerine Dream – Phaedra (Vinyle Tangerine 2LP)

Télescopes, The – Perception altérée (Double LP)

Tyrannosaurus Rex – Licorne (vinyle couleur 1LP)

U2 – 11 heures Tick Tock (4 pistes 12 « EP)

Whisky Myers – Eau de feu (2×12 « )

Whisky Myers – Shakes tôt le matin (2×12 « )

Who, The – Odds and Sods (2LP – Rouge / et Jaune)

Essuie-glaces, le – Est-ce réel? (Édition anniversaire: 1980-2020) (LP)