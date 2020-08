En 1976, Apple Computer Company a été lancée par Steve Jobs et Steve Wozniak, et la Tour CN a été lancée à Toronto. C’était la plus haute structure autoportante du monde.

Ailleurs, Concorde a effectué son premier vol commercial, le premier film Rocky est sorti et Jimmy Carter a remporté l’élection présidentielle américaine.

En musique, la chanteuse Bette Midler a libéré sept membres de son entourage de prison après leur arrestation pour possession de cocaïne et de marijuana, le promoteur Bill Sargent a offert aux Beatles 30 millions de dollars pour se réformer pour une tournée de concerts, le batteur de The Who Keith Moon s’est effondré sur scène et a été remplacé par un membre du public, Bruce Springsteen a été escorté hors du terrain à Gracelands après avoir sauté par-dessus un mur pour tenter de voir Elvis, et 120000 fans se sont rassemblés à Knebworth pour voir les Rolling Stones, Todd Rudgren et Lynyrd Skynyrd.

Ce sont les 20 meilleurs albums de 1976.

Aerosmith – Roches

Après le set triomphant de Toys In The Attic de l’année précédente, Aerosmith est revenu avec l’album qui nous a donné Back In The Saddle et Last Child.

Le double coup de la guitare squally de Joe Perry et le jeu de mots OTT de Steven Tyler ont fait un match parfait. Alors, Aerosmith Rocks? Hell yeah!

Blondie – Blondie

Clairement un an pour les premières sorties d’assaut, 1976 a vu Debbie Harry entrer dans la mêlée avec Blondie.

Apportant une touche de glamour et un côté féminin à la scène punk new-yorkaise du début, le premier album de Blondie combinait l’énergie brute du guitar rock avec les sensibilités disco de l’époque. Le morceau d’ouverture X-Offender reste l’un des meilleurs moments du groupe.

Boston – Boston

Bien que l’omniprésente More Than A Feeling de Boston apparaisse toujours sur ces compilations des «meilleurs hymnes de conduite», c’était le premier album dont il est né.

Le partenariat entre le chanteur Brad Delp et le guitariste / compositeur Tom Scholz a été particulièrement fort car ils ont livré huit titres de rock classique de bonne foi chargés d’harmonies glorieuses (Hitch A Ride) et de crochets mélodiques (Smokin ‘) à tomber par terre.

Bob Dylan – Désir

Un peu inhabituel pour un album de Bob Dylan, Desire a vu la voix d’une génération faire équipe avec un co-auteur pour aider avec les paroles sous la forme de Jacques Levy (qui a également aidé Dylan à monter sa Rolling Thunder Revue).

À la suite de son album profondément personnel Blood On The Tracks, Desire voit Dylan revenir à ses manières de raconter des histoires – particulièrement remarquables sont l’épopée Hurricane et Isis qui fait réfléchir.

Eagles – Hôtel California

Ajouter le guitariste Joe Walsh à leur mix a été un tournant pour les Eagles. Déjà réussi, et avec quatre albums à son actif, Hotel California a vu le groupe s’étirer musicalement et opter pour un son rock plus direct.

L’incroyable triumverat d’ouverture de la chanson titre épique et aux paroles sombres, New Kid In Town et Life In The Fast Lane sont depuis lors des incontournables du live set des Eagles.

Peter Frampton – Frampton devient vivant

Les années 70 ont été la décennie où l’album live a vraiment atteint sa majorité. Un exemple parfait de cela est Frampton Comes Alive, illustrant comment un artiste qui n’avait jamais fait beaucoup d’impression sur le public acheteur de disques avec son travail en studio a capté l’imagination dans l’arène live.

Show Me The Way, avec son riff de guitare funky et basé sur talkbox, reste un standard à ce jour.

Judas Priest – Ailes tristes du destin

C’est l’album qui a donné naissance à The Ripper et qui a vu Judas Priest s’étendre au-delà de leurs chansons pop metal de deux minutes et demie.

Avec son tour de force du chanteur Rob Halford et l’assaut à deux guitares de Downing et Tipton, l’ouvreur Victim Of Changes a défini le modèle pour tout le métal progressif qui a suivi.

Kiss – Destructeur

Avec Bob Ezrin à bord en tant que producteur, Destroyer a vu Kiss vraiment trouver ses marques en studio.

C’est l’album qui nous a donné Detroit Rock City (qui deviendra plus tard l’inspiration d’un film) et la ballade révolutionnaire à succès Beth. Chantée par le batteur Peter Criss, cette dernière chanson serait celle qui mettrait vraiment Kiss sur la carte, même si son orchestration luxuriante et sa nature dirigée par un piano ressemblaient très peu à leur style bombastique habituel.

Led Zeppelin – Présence

Selon la sagesse populaire, Presence est l’album Zep préféré du guitariste de Led Zeppelin Jimmy Page. Il est facile de comprendre pourquoi.

Bien qu'il ne contienne que sept chansons, il contient l'épopée de dix minutes d'Achille's Last Stand – avec son motif de guitare au galop – tandis que M. Page peut montrer ses compétences considérables lors de la longue excursion bluesy à travers Blind Willie Johnson's Nobody's Fault But Mine.

Tom Petty et les Heartbreakers – Tom Petty et les Heartbreakers

Avec de grosses guitares croquantes et une voix rocailleuse, Tom Petty et son groupe de soutien The Heartbreakers ont explosé sur la scène avec une explosion de rock roots.

C’était en contraste direct avec une grande partie de la disco et de la pop qui saturaient les ondes, car Tom Petty combinait habilement la rifferie infectieuse des Stones avec un talent astucieux pour une mélodie. American Girl a toujours l’air génial aujourd’hui.

Reine – Une journée aux courses

Suivre le monstre qu’est l’album A Night At The Opera n’allait jamais être une tâche facile. Cependant, Queen s’est montrée admirablement à la tâche.

Lancement de la procédure avec le rocker à fond Tie Your Mother Down, l’album se déplace à travers une balladerie de puissance enflammée (Somebody To Love) pour parfaire la pop (Good Old-Fashioned Lover Boy). Des trucs consommés.

Arc-en-ciel – Rising

Après s’être ennuyé de Deep Purple, le maître incontesté du riff de guitare Ritchie Blackmore n’a pas tardé à se brancher avec le chanteur Ronnie James Dio.

Le deuxième album de Rainbow, Rising, a été à la hauteur et a dépassé le potentiel de leurs débuts. Stargazer est le point culminant d’un album de faits saillants.

Voir l’offre

Ramones – Ramones

‘Hey Ho allons-y! Hé ho, allons-y! »Et c’est ainsi que les Ramones ont annoncé leur arrivée dans le monde en jean et veste en cuir.

Annonçant le début de la scène punk new-yorkaise, les débuts des Ramones – avec son bombast infectieux à trois accords de Blitzkreig Bop – nous ont matraqués sur la tête avec plus d’une douzaine de chansons de deux minutes. Les impitoyables 53e et 3e et Beat On The Brat parviennent à évoquer la vie à New York à une époque bien plus sombre.

Rush – 2112

On a beaucoup parlé du fait que la comédie musicale Queen de longue date avait fondamentalement le même scénario que la brillante pièce conceptuelle de Rush. Renonçant aux mythes et légendes de leur production antérieure, MM. Peart, Lifeson et Lee ont réussi à résumer une sombre vision de l’avenir.

Les paroles frappantes (influencées par Ayn Rand) de Neil Peart sont relayées sur un fond musical d’une telle compétence technique que ce n’est rien de moins que stupéfiant.

Bob Seger et le Silver Bullet Band – Night Moves

Il est facile d’oublier Bob Seger et son Silver Bullet Band lors de la compilation de listes d’albums, mais Night Moves souligne exactement pourquoi il ne faut pas l’oublier.

Combinant la férocité du E Street Band de Bruce Springsteen et la sensibilité lyrique de Tom Petty, BS et TSBB offrent un rock’n’roll solide et à plein régime. The Fire Down Below, Rock And Roll Never Forgets et Sunspot Baby sont de parfaits hymnes de conduite, tandis que la ballade de Mainstreet et Ship Of Fools montre le côté sensible de M. Seger.

Rod Stewart – Une nuit sur la ville

Fort du succès de l’album à succès commercial Atlantic Crossing de l’année précédente, A Night On The Town de Rod Stewart se consolide sur ce modèle.

Stewart impressionne sur une version de couverture sincère de First Cut Is The Deepest de Cat Stevens, tandis que son épopée auto-écrite The Killing Of Georgie (inspirée par le meurtre insensé de l’un des amis gays de Rod) montre une autre facette du lothario qui chante Tonight’s La nuit. Un album éclectique et impressionnant.

Thin Lizzy – Jailbreak

Rassemblez les «geetars» jumeaux de Scott Gorham et Brian Robertson, la basse tonitruante et le lyrisme inimitable de Phil Lynott et vous êtes sur un gagnant. Jailbreak les a tous.

Et il a aussi les morceaux chics The Boys Are Back In Town, Jailbreak et Emerald. Sublime stuff.