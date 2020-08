Metallica sort son nouvel album live S & M2 cette semaine, et pour marquer l’occasion, nous avons rassemblé l’archive Metallica ultime. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur le plus grand groupe de metal du monde, y compris les histoires derrière leurs plus grands albums, des interviews approfondies avec James, Lars, Kirk et Robert, ainsi qu’un aperçu de toutes leurs plus grandes chansons.

James Hetfield: L’histoire de ma vie

Le chanteur de Metallica, James Hetfield, nous emmène dans un voyage vers ses jours d’école, retrace les étapes provisoires du groupe et explique pourquoi sa colère est une énergie. LIRE LA SUITE…

Lars Ulrich: « Il n’y a pas un putain de moment où je changerais »

Lars Ulrich est plus que le batteur de Metallica – il est le cœur battant du groupe. Dans cette interview classique de 2012, il revient sur le parcours épique du groupe. LIRE LA SUITE…

Son flair a contribué à faire de Metallica le plus grand groupe de notre monde. Nous parlons à Kirk Hammett de son voyage dans la musique, du problème de St. Anger et de la question de savoir s’il s’est jamais éloigné du bercail. LIRE LA SUITE…

Rob Trujillo: L’histoire de ma vie

Suicidal Tendencies, Ozzy Osbourne, Jerry Cantrell et, bien sûr, Metallica – Rob Trujillo a joué pour tous. C’est l’histoire de l’homme derrière la basse. LIRE LA SUITE…

Tuez-les tous: la naissance de la légende

En 1983, quatre enfants alimentés en alcool se faisant appeler Metallica ont enregistré leur premier album Kill ‘Em All. Personne ne savait que cela changerait le monde. LIRE LA SUITE…

Ride The Lightning: l’album qui a brisé le thrash grand ouvert

Le deuxième album emblématique de Metallica, Ride The Lightning, a fait plus que transformer le groupe en stars – il a forcé le monde à prendre le thrash metal au sérieux. LIRE LA SUITE…

En 1986, Metallica sort l’album qui les élève sur la liste A du metal. C’est l’histoire intérieure de Master Of Puppets LIRE LA SUITE…

La mort de Cliff Burton aurait pu être la fin de Metallica. Mais un EP de reprises à bas prix les a sortis de l’abîme. LIRE LA SUITE…

L’album de Metallica en 1988… Et Justice For All était leur étape dans la cour des grands. Mais les choses ne seraient plus jamais les mêmes. LIRE LA SUITE…

L’histoire épique derrière l’album Black

30 millions de personnes ne peuvent pas se tromper: comment le Black Album a transformé Metallica en le plus grand groupe de metal. LIRE LA SUITE…

Nouvelles coupes de cheveux, nouveau son, nouveau Metallica: Load le son du plus grand groupe de metal a-t-il troll dans le monde? LIRE LA SUITE…

L’histoire derrière chaque version de couverture de Garage Inc.

Classiques du NWOBHM, bangers punk, hymnes lents goth rock malveillants: comment Metallica a fait l’album de reprises le plus célèbre du métal. LIRE LA SUITE…

C’était presque fini pour le plus grand groupe de la planète au tournant du millénaire – mais avec St Anger, la fortune de Metallica était sur le point de changer. LIRE LA SUITE…

Après une décennie de controverse et de quasi-implosion, Metallica avait sérieusement besoin de redresser le navire. Avec Death Magnetic, c’est exactement ce qu’ils ont fait. LIRE LA SUITE…

Sexe, mort et Lulu: l’histoire de la collaboration explosive de Metallica et Lou Reed

L’album Lulu de Metallica et Lou Reed reste la collaboration la plus controversée du metal. C’est ainsi que deux mondes improbables sont entrés en collision. LIRE LA SUITE…

Câblé… Pour s’autodétruire: « Nous nous détestons et nous nous aimons »

En 2016, Metal Hammer a rencontré Metallica à la veille de Hardwired… To Self-Destruct – et a trouvé un groupe embrassant enfin son propre dysfonctionnement. LIRE LA SUITE…

«À qui était cette idée f ** king?»: L’histoire intérieure de S & M2

Des origines de Metallica S&M en 99 à sa renaissance triomphante, nous entrons dans l’histoire du projet le plus ambitieux des titans du métal. LIRE LA SUITE…