Oui, on sait que 2020 a emporté les festivals et les concerts live, mais malgré cette situation qui fait mal à tous ceux qui aiment la musique, des artistes et des groupes du monde entier se sont mobilisés pour rendre ces moments plus agréables. Certains ont préféré composer des chansons en quarantaine et les sortir, mais d’autres comme les Arctic Monkeys, ont préféré fouiller dans le coffre des souvenirs et surprendre leurs fans.

À la mi-octobre, Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley et Jamie Cook ont ​​annoncé qu’ils sortiraient leur deuxième album en direct. Il s’agit de la présentation qu’ils ont donnée le 7 juin 2018 au Royal Albert Hall de Londres, lors de la tournée Tranquility Base Hotel + Casino, où en plus de jouer des chansons de son dernier album studio et d’autres joyaux de sa discographie, avait un but bénéfique.

Arctic Monkeys présente son nouvel album en direct

Les Arctic Monkeys ont donné ce concert pour soutenir War Child UK, une organisation à but non lucratif soutient les enfants qui se remettent des conséquences physiques et psychologiques de la guerre. Comme à cette occasion et à cette occasion, l’objectif du gang de Sheffield est de lancer ce matériel en direct pour reverser tous les bénéfices à la même fondation, qui se sont retrouvés sans fonds en raison de la pandémie.

Et pour être encore plus enthousiasmé par l’arrivée de cet album, Alex Turner et sa société ont partagé avec nous un petit aperçu que nous pouvons entendre. La setlist de ce spectacle comprenait, comme nous l’avons déjà mentionné, les morceaux de son dernier album, mais ils ont aussi pris le temps de jouer de vieilles chansons que les fans aiment entendre à chacun de leurs spectacles, et parmi tous, nous avons “505”.

À cette occasion, Arctic Monkeys n’avait pas le bon Miles Kane à la guitare pour cette version, mais c’était là Cameron Avery de Tame Impala et Pond, ce qui a donné à ce shifty une touche spéciale. Et comme dans toutes ses présentations, ilils ont prié pour que des milliers de personnes se déchirent la gorge en chantant avec eux, surtout quand la phrase “Mais je m’effondre complètement quand tu pleures” retentit, ce qui casse complètement beaucoup d’entre eux.

Vivez au Royal Albert Hall, le nouvel album live du groupe sera disponible en format physique et sur les plateformes numériques 4 décembre prochain. Mais pendant que nous attendons qu’il vienne à nous pour le jeter complètement, écoutez ce que «505» ressemble en direct ci-dessous:

