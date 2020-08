Il y a plus de mauvaises nouvelles pour quiconque mise sur un deuxième chèque de relance – mais aussi une lumière possible au bout du tunnel.

Il y a quelques semaines, un deuxième contrôle de relance semblait presque certain, avec des détails comme le montant, l’éligibilité et les calendriers convenus par les membres du Congrès et la Maison Blanche. Mais maintenant, de profondes divisions entre démocrates et républicains sur d’autres détails d’un deuxième plan de relance ont mis en péril le deuxième contrôle de relance.

Désormais, avec les membres du Congrès américain en congé jusqu’au 8 septembre, le premier chèque de relance pourrait être délivré en octobre. «Même si un paiement de relance fait partie du projet de loi final, les législateurs ne se réuniront pour en parler qu’en septembre, ce qui signifie qu’au moment où les détails seront réglés, il faudra peut-être jusqu’en octobre au plus tôt pour faire entrer cet argent dans le pays. mains de ceux qui en ont besoin », calcula Maurie Backman du Motley Fool.

Autrement dit, s’il y a un deuxième test de relance.

Alors que les législateurs ont exprimé un large soutien pour un deuxième contrôle de relance, cela ne peut se produire que si la législation est adoptée. Et au lieu de se rapprocher sur leurs propositions, démocrates et républicains s’éloignent davantage de leurs revendications. Les démocrates, dirigés par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont réclamé plus de 3 milliards de dollars d’aide dans le cadre de leur loi HEROES. Les républicains, dirigés par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont soutenu un projet de loi plus proche d’un milliard de dollars.

Aucune des deux parties n’a sérieusement changé ou n’a indiqué une résolution intermédiaire. Les démocrates ont refusé de réduire considérablement leur paquet, tandis que les républicains ont depuis proposé un paquet de secours «maigre» bien en dessous du milliard de dollars. Pire encore, ce paquet «maigre» ne contient pas de disposition pour un deuxième contrôle de relance.

Il y a cependant de bonnes nouvelles.

Dans ce bourbier, le président Trump a exécuté un certain nombre de décrets exécutifs d’urgence pour apporter des secours à des millions d’Américains. Cela comprend une mesure provisoire pour étendre l’assurance-chômage financière, qui complète les paiements basés sur l’État. Au dernier décompte, 32 États ont été approuvés pour recevoir les fonds, dont 3 – Arizona, Missouri et Texas – ont déjà commencé la distribution des fonds.

En plus de cela, 11 États supplémentaires sont au milieu du processus de candidature. Seuls quelques États n’ont pas encore soumis de demandes, ce qui signifie qu’un grand pourcentage d’Américains sans emploi peuvent s’attendre à recevoir des suppléments fédéraux à leurs chèques de chômage. Dans la plupart des États, ce supplément sera de 300 $ par semaine, bien que quelques États aient ajouté 100 $ supplémentaires pour un total de 400 $.

Malheureusement, Trump n’a pas pu initier un décret pour un deuxième contrôle de relance, étant donné que les questions budgétaires doivent être approuvées par le Congrès.

Pour l’avenir, une deuxième vérification de stimulus allégée peut également être possible.

Auparavant, Mitch McConnell a proposé de limiter le deuxième chèque de relance à ceux qui gagnent moins de 40 000 $ par an. Cela garantirait que les Américains sont en mesure de répondre aux besoins de base comme la nourriture et le logement, tout en maintenant l’argent en circulation (et en stimulant l’économie).

Des études antérieures sur le premier chèque de relance ont montré que les personnes à revenu élevé utilisaient fréquemment leurs chèques à des fins non essentielles. Cela comprend le remboursement de la dette, le jeu de la bourse ou tout simplement l’épargne. Une étude distincte a indiqué que les chèques ont aidé à maintenir des millions de personnes à faible revenu hors de la pauvreté, ce qui renforce les arguments en faveur d’une exigence d’admissibilité inférieure à 40 000 $ pour les deuxièmes chèques de relance.

Plus que cela se développe.