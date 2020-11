Et du coup, 2020 s’améliore complètement. Les Les Foo Fighters sont de retour et après sa grande apparition dans Saturday Night Live aux côtés de Dave Chappel, ils partagent officiellement avec nous ‘Shame Shame’, la première chanson de leur tant attendue dixième album studio, qui s’appellera ‘Medicine at Midnight’ et qui sera disponible le 5 février 2021.

En fait, il faudrait dire que si quelqu’un a la voix d’un prophète, ce sont justement les Foo Fighters qui, le 14 janvier, ont avancé dans un post Twitter que 2020 serait une année pleine de choses folles…. Eh bien, dix mois plus tard, nous savons tous ce qui s’est passé, non?

Putain de merde !!! 25 ans ?! Merci les gars d’être avec nous année après année… pour avoir chanté et avoir fait de chaque spectacle la meilleure soirée de notre vie. Nous ne faisons que commencer, alors

Bouclez votre ceinture, 2020 … ça va être une année INSANE pleine de merde vraiment folle … # FF25 # FF2020 pic.twitter.com/BVesTPAIDp – Foo Fighters (@foofighters) 14 janvier 2020

Ce qui est un fait, c’est que le retour des Foo Fighters se produit après que plusieurs fans du groupe aient découvert le logo emblématique “ FF ” du groupe dans diverses parties du monde, ainsi qu’un “ X ” signifiant le chiffre romain 10 , ainsi qu’une vidéo en noir et blanc d’un cercueil apparu lorsque certains utilisateurs jouent certaines chansons du groupe sur Spotify.

Shame Shame: Ce que nous savons du nouvel album de Foo Fighters

Dans une interview publiée par le magazine Kerrang en mars, Dave Grohl a avancé son enthousiasme pour le 10e album du groupe: «Je suis tellement excité que les gens l’entendent et j’ai hâte de monter sur scène pour le jouer, il y a des chansons. et des refrains sur cet album que 50 000 personnes chanteront et uniront le cœur de chacun à ce moment-là. C’est de ça qu’il s’agit. “

Eh bien, ce soir, les Foo Fighters ont confirmé que le Le projet LPX est une réalité, il s’appellera ‘Medicine At Midnight’ et sera lancé dans son intégralité le 5 février 2021.

ÊTES-VOUS PRÊT ??? # ShameShame du dixième album à venir, «Medicine At Midnight», est sorti maintenant. Écoutez maintenant: https://t.co/cxKOCp8SHh#MedicineAtMidnight Disponible le 5 février.

Pré-commande / Enregistrer: https://t.co/8PVlKIpILc pic.twitter.com/cr5ohxiBTE – Foo Fighters (@foofighters) 8 novembre 2020

Pour l’instant nous savons que ‘Medicine At Midnight’ se composera de neuf chansons d’environ quarante minutes et a été produit entre le groupe et Greg Kurstin, avec qui ils ont également travaillé il y a quelques années pour Concrete And Gold. Parmi les titres des chansons, ils se démarquent Making a Fire, Shame Shame, Cloudspotter, Waiting on a War et bien sûr, la chanson qui donne son titre à l’album: Médecine à minuit.

Comme si cela ne suffisait pas, les Foo Fighters célèbrent 25 ans en 2020, et si nous sommes honnêtes, il est fou de penser à ce qui a été réalisé par un groupe qui nous a accompagnés et a grandi avec nous.

LPX ou ‘Medicine At Midnight’ est une réalité et même s’il faut encore attendre pour l’entendre dans son intégralité, on peut aujourd’hui fêter l’arrivée de leur premier single: ‘Honte honte’

