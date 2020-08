Les Heartbreakers: L.A.M.F. offres

Né pour perdre

Baby Talk

Tout seul

Je veux être aimé

Ce n’est pas assez

Roches chinoises

Lâche le téléphone

Amour pirate

One Track Mind

Je t’aime

Goin ‘Steady

Allons y

Lorsque l’ancien New York Doll Johnny Thunders, Heartbreakers, débarqua à Londres en 1976, ils transformèrent la scène punk. C’était à quoi ressemblait et ressemblait l’attitude. Tous ceux qui les ont vus ne pouvaient pas jouer comme eux – certains se sont contentés de prendre une habitude claquante.

En proie à des problèmes de production, leurs débuts de Like A Mother Fucker sont finalement apparus tard, imparfaits et boueux. L’original sonnait comme s’il avait été enregistré dans un portaloo flottant sur l’East River.

«Ce mélange peut être complètement posé à la porte de [drummer] Jerry Nolan », a déclaré le manager Leee Black Childers,« Il est entré dans ce genre de maniaque du contrôle où il devait le mélanger. Mais tout le monde était lapidé. Entrer dans le studio était comme entrer dans une maison de crack. J’aurais dû prendre une arme à feu et abattre deux d’entre eux. «

La version 1982… revisitée que Johnny Thunders a remixée lui-même a simplement changé le portaloo en baignoire. Heureusement, en 2003, Jungle Records a tout remis à son état actuel.

Une collection de chansons sur l’héroïne et rien d’autre n’a vu L.A.M.F. souvent étiqueté à tort comme un album solo de Thunders. One Track Mind, All By Myself et Born To Lose sont peut-être l’ex-New York Doll en mode autobiographique, mais le mérite de l’écriture conjointe de chansons revient au sous-estimé Walter Lure.

L.A.M.F. est le son de la ville, une bande-son fanfaronne de bons médicaments et de mauvaises décisions. Infiniment inspirant, c’est un triomphe durable de la délinquance juvénile abjecte.

Ce qu’ils ont dit…

«La production irrégulière de LAMF a longtemps été décriée et a souffert de deux tentatives infructueuses de remasterisation. À certains égards, le son boueux de l’album n’est qu’une représentation appropriée de l’éthos des hommes et de la culture qui le sous-tend. Malgré toutes les frénésies polies que Thunders a amenées à jouer de la guitare, son style de vie d’épave de train se reflète parfaitement dans la rage bâclée et sourde de la musique. » (Musique Sputnik)

« Le secteur de la musique regorge d’artistes vivant de gloires passées. La triste vérité sur Nolan et Thunders est qu’ils auraient pu faire tellement mieux s’ils avaient vaincu leurs démons. Il n’y a rien à célébrer de leur mort prématurée, car les drogues continuent de tuer nos les artistes les plus aimés. LAMF, leur plus grande réalisation, est la seule cause de célébration. » (Pas de Ripchord)

« Bien que les Heartbreakers n’aient pas été aussi intuitifs sur le plan lyrique que l’ancien membre de Richard Hell ou Television, la musique ici est la clé. Les rythmes réguliers de Jerry Nolan et la guitare brûlante de Thunders montrent que les Heartbreakers n’étaient pas des poids légers. Cet album, avec son grand album solo, So Alone, est le sien [Thunders] déclarations définitives. « (AllMusic)

Ce que tu as dit…

Hai Kixmiller: Quand la plupart des gens pensent au Punk Rock, ils jettent généralement des noms de groupes tels que The Clash, The Sex Pistols, The Ramones … etc., vous savez, des groupes en colère avec des instruments bruyants et des musiciens médiocres. En 1977, New York et surtout la boîte de nuit CBGB, était un épicentre de la musique Punk. Des groupes comme Blondi, Talking Heads, The Ramones, Patti Smith, Television, The New York Dolls, The Heartbreakers et bien d’autres ont présenté une corne d’abondance de sons différents ainsi que de talents à la palette Punk.

L’album Heartbreakers, L.A.M.F. est un bon exemple d’un autre trait de la musique punk américaine; son clin d’œil aux mélodies Do-wop, rock’n’roll et Motown, mais agressivement monté, accéléré et craché avec un peu de pisse, de vinaigre et de gravier.

Seul un authentique, vivant à la limite, rien à perdre, faisant ce qu’il veut, le groupe de Junkie Rock pourrait être assez arrogant pour nommer son album Like A Mother F * cker (L.A.M.F.) et le réussir. Il y a tellement de drame juste dans l’histoire de la réalisation de cet album; la composition du groupe change, les crédits d’écriture des chansons, la production des chansons, un who’s who des punk rockers de New York impliqués directement et indirectement. Il pourrait y avoir un film sur la réalisation de cet album.

Tout cela mis à part, c’est un album vraiment stellaire. Mis à part le fait que beaucoup de chansons parlent de drogue et que la moitié du groupe est des drogués d’héroïne, la musicalité est assez décente sur l’album. L’album va du punk rock à lèvres éclaté au proto-glam en passant par certains Rolling Stones teintés de country qui sonnent dans It’s Not Enough. Chinese Rocks sonne comme une chanson des Ramones parce que … eh bien, elle a été écrite par Dee Dee Ramone. Personnellement, je pense que Get Off The Phone sonne aussi très Ramone-ish.

C’est dommage que ce groupe n’ait jamais vraiment décollé comme il aurait dû. Les mauvaises habitudes, la malchance et le mauvais mélange ont entravé toute tentative de succès. Malheureusement, les tirs et les traces dans leurs bras étaient plus importants que les traces sur L.A.M.F. et leur tir à la célébrité. C’est assez triste … mais Punk en tant que Mother F * ucker!

Mike Knoop: Mon gros reproche avec le choix de Johnny Thunders de l’année dernière, So Alone, était que Thunders semblait avoir du mal à assembler suffisamment de matériel pour un album d’un peu plus de 30 minutes. Cela semble moins un problème, en grande partie, pour l’équipe de composition de chansons Jerry Nolan et Walter Lure, qui transforment des boppers comme One Track Mind, All By Myself, Get Off the Phone et Can’t Keep My Eyes On You. Ajoutez quelques reprises, et Thunders n’a plus qu’à s’occuper d’un demi-album, en tournant ses propres chansons musclées comme Baby Talk, I Wanna Be Loved, Pirate Love et Goin ‘Steady.

À mon avis, la vérité dans la publicité créditerait ce L.A.M.F. à Jerry Nolan et les Heartbreakers. Bien qu’il soit sans doute aussi accro à la drogue que Johnny Thunders, cela ne semble pas du tout affecter son jeu ici. Ses percussions coupent le bourdonnement potentiellement monochromatique des guitares pour donner aux chansons une concentration, une couleur et une direction.

Le monde de la musique regorge de toxicomanes qui ont également tourné dans la musique transcendante, des demi-dieux apparemment invincibles comme Iggy Pop et Keith Richards à des mortels malheureusement trop fragiles comme – et c’est une liste très abrégée – les Pretenders James Honeyman-Scott et Pete Farndon des Pretenders, Hillel Slovaque des Chili Peppers à Andrew Wood du récent choix du club, Mother Love Bone. Ce qui est triste à propos de Johnny Thunders, c’est qu’il semble qu’il n’était prêt à essayer que ce que la drogue le lui permettait.

Richard Cardenas: J’ai un gamin de 16 ans qui joue de la guitare et de la basse et qui penche vers le spectre punk. Je lui ai acheté ce disque, et je veux dire disque, il y a environ six mois. Je n’ai jamais réalisé à quel point c’était un album génial. Excellent choix et RIP Walter.

Martyn Bass: Super album. Malheureusement, j’ai découvert cela tard dans ma vie. Et c’est un album punk vendu 10 et top 5 en cours

Iain Macaulay: Un des groupes de rock les plus malheureux, et l’un des albums les plus malheureux du rock. Même s’il contient trois chansons rock’n’roll classiques de bonne foi dans Born To Lose, Chinese Rocks et All By Myself.

Tellement vénérés étaient Thunders et Nolan à cette époque – en étant dans les New York Dolls – le groupe a été ajouté à la tournée Anarchy en 77, avec les Pistols, The Clash et The Damned, sans avoir enregistré de note. Purement par le bouche à oreille. Mais quand ils ont enregistré … c’est là que tout s’est effondré.

Le processus d’enregistrement de L.A.M.F. était en proie à des problèmes, notamment des membres du groupe qui emportaient les bandes pour en mélanger leurs propres versions. Il a été reconstruit et réédité plusieurs fois au fil des ans pour corriger le son boueux de l’enregistrement original, ce qui a quelque peu fonctionné. La vie est, et a toujours été, là-bas, tout comme le jeu, donc c’est dommage qu’un mélange d’un disque ait mis un terme à la carrière de charge d’un groupe très prometteur.

J’ai la version revisitée sur vinyle de 84, ce qui n’est pas si mal un mix pour être juste, sur vinyle. Cependant, lorsque vous écoutez l’album D.T.K Live At The Speakeasy, tout a du sens. D.T.K sont les chansons de L.A.M.F. enregistré avant L.A.M.F. a été mis sur bande, et il montre les chansons comme le groupe voulait probablement qu’elles apparaissent sur disque. Croustillant, serré et attaquant. Chansons old school, dépouillées, rock’n’roll jouées avec une attitude traînante new-yorkaise «punk». Par un groupe comprenant une section rythmique si serrée que vous ne pouviez pas insérer une aiguille claquée dans sa peau coriace. Surmonté de superbes riffs de guitare et de mélodies de vers d’oreille. Les solos étaient au minimum.

The Heartbreakers était un groupe live, on ne peut nier cela, et un bon aussi, comme en témoigne D.T.K .. Bien qu’ils aient été un peu shambolic parfois aussi, principalement à cause de Thunders et à quel point il était sous l’influence qu’il était à l’époque. Mais ce sont Nolan, Rath et Lure qui ont tout réuni pour leur ami Johnny et ce sont eux qui brillent à travers cet album, donnant vie aux chansons de Johnny d’une manière que sa carrière ultérieure atteindrait malheureusement rarement.

Jonathan Novajosky: Oh non, c’est encore Johnny. Je trouve juste que c’est vraiment difficile d’apprécier ça à cause des voix très irrégulières. Mais je n’ai jamais été fan de punk. Je trouve cela trop simplifié – plein de paroles fades et de riffs de guitare immémorables. C’était un peu mieux que le dernier album de Johnny Thunders, mais pas de beaucoup. 4/10

Billy Master: Le punk était censé nettoyer l’ardoise, se débarrasser de tout ce qui l’avait précédé. Mais c’était tout un jeu, ils ne l’ont fait que pour la gloire.

De toute évidence, les New York Dolls étaient un précurseur des Heartbreakers et du punk rock, jouant pratiquement les mêmes choses. Qu’ils soient innovateurs ou non est discutable, car les deux groupes se sont appuyés sur des licks rock’n’roll standard et beaucoup de postures jaggères. Ce qui ne les a finalement pas empêchés de faire un album classique 10/10.

John Davidson: Sub-Stones rock n roll, joué avec un ricanement.

Quelques coups de guitare à moitié décents sur quelques chansons mais les airs et les paroles sont trop répétitifs. Ce n’est pas souvent qu’une chanson de moins de trois minutes dépasse ses idées mais c’est ce que ressent cet album. Pas aussi shambolic que l’album solo de Thunders mais toujours pas assez intéressant pour me tenter d’ajouter ceci à ma collection.

Si j’ai envie d’écouter du punk, je choisirais les Skids, les Sex Pistols ou les Stranglers avant la plupart des autres et cet album n’a pas changé cela. Meilleur titre, All By Myself. 4/10

Bill Griffin: Je n’ai pas pu écouter l’autre album de Johnny Thunders plus d’une fois mais c’est bien mieux. Ce n’est toujours pas ma tasse de thé, donc je ne l’ajouterai pas à ma collection mais au moins c’est écoutable.

Uli Hassinger: Lorsque vous abordez l’album en termes de technique musicale, d’écriture sophistiquée et de voix, vous êtes perdu. C’est punk, les mecs. Probablement l’un des modèles de la musique punk. Ils appartiennent aux groupes punk les plus importants de l’histoire à côté de The Clash, Sex Pistols, The Exploited pour n’en nommer que quelques-uns. C’est pourquoi Johnny Thunders a eu une grande influence sur d’autres musiciens, en particulier Guns N ‘Roses et le groupe allemand Toten Hosen. En raison de l’adoration des tonnerres de ce dernier, je suis entré en contact avec lui. Le disque entier a une attitude « je m’en fous ». C’est dur, morveux et rebelle. J’adore ça pour ça. À une époque où la musique disco était énorme et la musique prog était devenue folle, c’était la bonne réponse. Excellent dossier. Je donnerais une note de 8 ou 9, pas encore sûr.

Mauro Lucke: C’est du punk rock à son meilleur! Guitares bruyantes, voix décalées, je ne donne pas une attitude f ** k. Tout est ici. Un vrai classique!

Carl Black: C’est tout aussi Green Day que Guns N ‘Roses, à peine 10 ans auparavant. Ricanant, simple et droit au milieu. Les chansons se composent d’un refrain et … enfin c’est à peu près tout. Il y a juste un manque de danger. Les tonnerres de Johnny vont-ils passer à la télévision en direct et larguer la bombe F? Johnny Thunders va-t-il déclencher une émeute dans un stade ?. John Boy fera-t-il une après deux chansons sans raison apparente? C’est ce qui manque. C’est du punk rock agréable. Et le punk rock ne devrait jamais plaire. C’était ok cependant.

Kevin Miller: Ce n’est pas mal, et j’aime le punk, mais c’est un peu ennuyeux. Rien n’attrape vraiment mon oreille ou ne reste coincé dans ma tête. Cela ressemble à tant d’autres albums punk, mais sans le crochet.

Note finale: 7,30⁄10 (86 votes exprimés, avec un score total de 628)

