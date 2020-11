Nous sommes au mois de Novembre, celui que nous attendions tous avec impatience de vivre une autre édition de Corona Capital, l’un des festivals les plus importants de notre pays et qui nous a tous réunis au Turn 4 de l’Autódromo Hermanos Rodríguez lors d’un week-end plein de musique et de présentations de nos groupes préférés.

Malheureusement le coronavirus est entré dans nos vies et a changé toutes nos routines, y compris celle de Corona Capital que le lundi suivant, nous avons eu des coups de soleil, des douleurs aux pieds et un sourire d’une oreille à l’autre car nous avons enfin pu entendre notre artiste préféré en direct et en couleur. En d’autres termes: nous étions heureux et nous ne le savions pas.

Se souvenir c’est vivre et nous listons ici les meilleures présentations de Corona Capital (par an)

Maintenant, comme diraient les chefs: ne plus pleurer, c’est bien. Mais bon, beaucoup de gens disent aussi que “se souvenir, c’est revivre”, alors Profitant du mois où aurait eu lieu l’édition de cette année de Corona Capital – et aussi parce que nous aimons mettre du citron sur la plaie – ici nous voulions faire un recomptage spécial de ces présentations de festival qui ont fait ramper notre peau.

Et est-ce que Chaque année, il y a toujours un acte de la Couronne de la capitale qui parvient à prendre les paumes des deux jours du festival, soit parce que c’est un groupe qui n’était pas venu depuis des années, soit parce que le concert qu’ils ont donné était épique sous tous ses aspects. Nous retiendrons ici certaines de ces présentations:

Corona Capital 2010: Pixies

Le groupe commandé par Francis noir et la compagnie (toujours avec Kim Deal) a foulé le sol mexicain pour la première fois lors de la première édition de Corona Capital, où ils ont interprété environ 25 chansons et donné une critique de leurs deux premiers albums studio, Surfer rose (1988) et Doolittle (1989), sur un plateau où le groupe s’est même aventuré à chanter en espagnol avec des chansons comme “Isla de Encanta” et “Vamos”. Sans aucun doute, l’une des premières clôtures épiques du festival dans son histoire.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2011: Portishead

Corona Capital est un pionnier en apportant ces groupes qui ne viendraient guère seuls dans notre pays (surtout il y a 9 ans) et sans aucun doute cela a clairement montré quand il a rempli la mission d’apporter Portishead à sa deuxième édition tenue en 2011.

Le groupe britannique de trip hop était en charge de la fermeture du Capital Stage cette année-là. Beth Gibbons et compagnie nous ont non seulement enchantés avec 15 chansons parmi lesquels se trouvaient des succès comme “Roads”, “Machine Gun” et “We Carry On”, mais nous ont également donné un expérience audiovisuelle Hors de ce monde. Une présentation qui n’a pas été répétée et qui a donc rendu cette présentation unique en son genre.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2012: nouvelle commande

L’une des présentations les plus attendues de la troisième édition de Corona Capital 2012, sans aucun doute, a été celle de Nouvelle commande. Non seulement parce que l’un des plus grands représentants de la nouvelle vague est venu dans notre pays pour la première fois, mais aussi parce que la nostalgie a réussi à rassembler les fans de Division de la joie que peux-tu entendre un hommage à feu Ian Curtis.

Avec une heure et demie de spectacle plein de chansons comme “Temptation”, “Blue Monday”, “Bizarre Love Triangle”, “Your Silent Face”, “Atmosphere” et “Love Will Tear Us Apart”, qui étaient accompagnés de visuels des années 90 diffusés sur les écrans de scène, New Order a offert un voyage chaleureux et nostalgique à plusieurs générations qui se sont réunies pour assurer au groupe que le public mexicain était l’un des meilleurs.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2013: les reines de l’âge de pierre

Aujourd’hui, nous les avons déjà vus à plusieurs reprises, mais il y a sept ans, beaucoup d’entre nous ont demandé l’opportunité de voir reines de l’âge de pierre dans certains contextes mexicains, notamment en raison du fait que le groupe dirigé par Josh homme il venait de sortir son album «… Like Clockwork». Et oui, c’est la Crown Capital qui a rendu cela possible.

Queens of The Stone Age a été l’une des performances les plus mémorables de cette année et aussi un où il a été vérifié comment les fans influencent beaucoup en créant l’atmosphère, car ce jour-là, nous nous balançons tous au rythme de chansons comme “Mon dieu est le soleil” (avec tout et l’anecdote de Josh dans les Pyramides de Teotihuacán), «Mexicola» et l’épopée se terminant par «Une chanson pour les morts».

Voir sur YouTube

Corona Capital 2014: Kasabian

La capitale Corona de 2014 sera toujours celle qui vivra dans la mémoire de tous les assistants pour des raisons pluvieuses et boueuses. Cependant, nous pouvons dire qu’il le fera également grâce à la présentation qui Kasabian offert lors de la deuxième journée du festival (qui était bien meilleure que la première), où le groupe britannique a fait ce qu’il fait de mieux.

Bien que des chansons que nous aurions aimé entendre manquaient, certaines pièces comme “Bumblebeee”, “Underdog”, “Eez-Eh” et même une reprise de “Praise You” de Fatboy Slim ils ont suffi pour que la scène Doritos soit bondée et tout le monde a oublié la pluie pour sauter et sauter au rythme de Kasabian, qui est aujourd’hui un groupe différent de celui dont on se souvient.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2015: Les Libertins

Le frottement constant qui Carl Barat et Pete Doherty ils ont eu grâce aux abus et aux excès de Pete, qui ont provoqué la séparation du groupe. Cependant, ce que nous pouvons dire, c’est que personne ne s’attendait à voir le groupe comme l’une des têtes d’affiche de Corona Capital en 2015. Mais bon, le calumet de la paix (et l’argent) a rendu cela possible.

Doherty et compagnie sont venus sur la scène de la capitale Corona (leur première fois dans notre pays, il convient de le mentionner) pour interprètent de grands succès bien connus qu’ils ont récoltés au début des années 2000. Bien que l’euphorie vécue soit aussi grâce aux chansons de ‘Hymnes pour les jeunes condamnés’, album que le groupe avait sorti après 9 ans et que Pete, Carl, John et Gary ont joué comme ils le savent.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2016: système de son LCD

Uff, le net bien que beaucoup considéré Kraftwerk comme l’une des meilleures présentations (qui pour nous était meilleure celle qu’ils ont donnée à El Plaza Condesa), il ne fait aucun doute que LCD Soundsystem a donné un spectacle mémorable de toutes les manières possibles, celui qui a également permis à beaucoup de voir le groupe réuni après cinq ans.

Une boule disco, la voix de James Murphy accompagné de ses camarades de groupe et des tubes comme «Daft Punk joue chez moi», «I Can Change», «You Wanted A Hit», «Dance Yrself Clean», «All My Copains “, Entre autres, ils étaient les ingrédients parfaits pour la présentation de deux heures par LCD Soundsystem qui a même réussi à éliminer le froid de cette nuit.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2017: Journée verte

Parce que toujours des tours, jamais des tours, Green Day est arrivé à Corona Capital en 2017 pour nous offrir un spectacle spectaculaire qui avait tout: feux d’artifice, botargas, rafraîchi à Donald Trump et deux heures et demie remplies de tubes du groupe punk / pop qui ont dépassé les attentes.

Et si tout cela n’était pas une preuve suffisante de la raison pour laquelle le Green Day est toujours d’actualité et dans le goût de beaucoup, Billie Joe Armstrong ce jour-là s’est même avéré être un gars formidable dans toute l’étendue du mot en invitant certains de vos fans sur scène pour eux de jouer avec le groupe californien et même de prendre une guitare en cadeau. Quelle tombola!

Voir sur YouTube

Corona Capital 2018: Robbie Williams

L’apparition de Robbie Williams sur l’affiche de Corona Capital 2018 a suscité de nombreuses opinions parmi ceux qui ne savaient pas ce qu’il faisait en tant que tête d’affiche de l’événement, ainsi que ceux qui ont assuré que l’honneur provenait de Corona Capital pour avoir un formidable showman dans leurs rangs. .

Robbie Williams est arrivé dans notre pays après 12 ans d’absence (et une blague téléphonique dans ‘Otro Rollo’) pour nous donner un spectacle comique-magique-musical qui a présenté de grands succès tels que “Rock DJ”, “Tripping”, “Angels”, “Feel”, “Come Undone”, entre autres.

Aussi, lors de votre présentation il y avait des invités raffinés comme M. Pete Conway (papa du chanteur), un fan qui est monté sur scène (et est sorti embrassé), Robbie en jupe et elle T-shirt de l’équipe nationale mexicaine, danseurs, choristes, et d’autres éléments qui ont fait de son spectacle à Corona Capital l’un des plus mémorables.

Voir sur YouTube

Corona Capital 2019: Keane

Avec tout et les changements d’horaire de dernière minute, ainsi que les problèmes de son, Le retour de Keane au Mexique après sept longues années – et une séparation – a été une vague d’émotions dans lequel nous nous laissons tous renverser et où Tom Chaplin, Richard Hughes, Tim Rice-Oxley et Jesse Quin Ils n’ont pas arrêté de remercier le public d’avoir rendu leur retour magnifique.

Les gens qui chantaient à l’unisson des chansons comme “Phases”, “Everybody’s Changing”, “Spiraling”, “Nothing in My Way” et “Somewhere Only We Know”, n’étaient que la cerise sur le gâteau du spectacle que Chaplin et sa compagnie ont récompensé dans le Chapitre 10 de la couronne capitale, où ils ont montré que les groupes et les fans peuvent se connecter de manière inimaginable. Simplement beau.

Voir sur YouTube

Pour vous, quel a été le meilleur acte de Corona Capital de toute son histoire? Ça nous manque! ☹️