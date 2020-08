En 1983, Metallica a retiré Dave Mustaine de ses rangs pour sa toxicomanie afin d’incorporer Kirk Hammet. Mais maintenant, ils se réunissent à nouveau pour faire partie d’un nouveau documentaire. Baptisé Flying V, d’après la guitare emblématique de Gibson, il a réuni des membres de certains des plus grands groupes de métal pour parler de l’instrument.

Flying V propose des interviews de personnages tels que Jerry King de Slayer, Dave Mustaine de Megadeth, James Hetfield de Metallica, K.K. Judas Preist, Downing et d’autres groupes, qui ont tous contribué à établir la réputation de la guitare comme l’un des instruments les plus emblématiques du métal.

Voler V

La guitare Flying V a été fabriquée pour la première fois par Gibson en 1958 avec d’autres guitares d’angle de forme non conventionnelle comme l’Explorer et Moderne. Tous ces modèles, en particulier le protagoniste du documentaire, ont été une partie fondamentale de l’histoire du genre.

jeAu départ, ils n’ont pas réussi du tout, donc seulement 100 exemplaires ont été fabriqués. Les Flying V originaux ont finalement été achetés par la légende du blues Albert King et Dave Davies de The Kinks, mais ils sont retournés en production jusqu’en 1967. En 2011, il a été rapporté que chacun des 100 Flying V originaux valait entre 200 000 et 250 000. mille dollars.

À la fin des années 1970, le look extrême de la guitare s’est démarqué pour une génération de musiciens de heavy metal, et le Flying V est désormais plus facilement associé au genre. Le documentaire Flying V a une durée de 67 minutes et sortira le 11 septembre à la joie de tous les métalleux.

Dans d’autres nouvelles, Metallica a conclu hier une période de cinq mois de spectacles d’archives, partagé via la chaîne YouTube du groupe. Le concert légendaire à la fin était le spectacle qu’ils ont donné à la Forum Sol de Mexico en 2017. C’est via Twitter que le groupe a annoncé la nouvelle, en disant « #MetallicaMondays prend fin ».

