Les Smashing Pumpkins ont sorti deux nouveaux singles appelés Cyr et The Colour Of Love.

Head Pumpkin Billy Corgan a toujours été capable de surprendre les spectateurs avec les décisions musicales inexplorées qu’il est prêt à prendre, à la fois avec son groupe et sa propre carrière solo. Il n’y a pas deux albums de Pumpkins identiques, c’est vrai. Pourtant, la direction prise avec ces deux nouveaux singles pourrait surprendre même les fans les plus endurcis.

Corgan n’a pas caché son appréciation des groupes venus de Grande-Bretagne dans les années 80, New Order et Depeche Mode en tête, et le premier single Cyr réalise pleinement cette affection. Il y a des synthés – beaucoup de synthés – une piste de batterie percutante et des choeurs soyeux. Imaginez Corgan devant Depeche Mode à son apogée, jouant depuis un vaisseau spatial à la fin des années 80 et vous y êtes presque. C’est en quelque sorte futuriste et rétrospectif à la fois. Est-ce que ça marche? Pas vraiment.

«Cyr est une folie dystopique», dit Corgan à propos de la chanson. «Une âme contre le monde en quelque sorte, dans un contexte de loyautés changeantes et d’accélération du temps.

« Pour moi, cela représente à la fois un espoir et un mépris de ce qui est et n’est pas possible avec la foi. »

Cyr est livré avec une vidéo dystopique décrite comme «un rêve de fièvre gothique d’émotion refoulée – une sortie visuelle artistique tentant de créer une évasion momentanée du nuage noir émotionnel qui pèse sur nous tous cette année» par la réalisatrice Linda Strawberry.

Le groupe a également annoncé qu’un nouvel album double, encore sans titre, est à venir, avec plus de détails à paraître en temps voulu. Découvrez les deux célibataires et la vidéo ci-dessous.