Le gouvernement de l’État de New York a interdit aux «établissements sur place agréés» tels que les bars, les restaurants et les clubs d’accueillir des événements musicaux en direct avec des billets ou des spectacles publicitaires, même s’ils sont socialement éloignés.

Mettre à jour: L’Autorité des alcools de l’État de New York a répondu à l’interdiction des spectacles de musique live annoncés et / ou soumis à des billets par une déclaration.

Les responsables du gouvernement de New York ont ​​récemment divulgué la directive concernant les événements musicaux en direct avec des billets dans un «Q&R» sur les exigences de réouverture de la phase 3/4 de l’État. «Seule la musique accessoire est autorisée à ce moment. Cela signifie que les spectacles annoncés et / ou avec des billets ne sont pas autorisés », lit-on dans le document. «La musique doit être accessoire à l’expérience culinaire et non au tirage au sort.»

Le règlement concis ne donne pas de détails sur le sujet, et il semble que les établissements respectueux de la loi peuvent être en mesure de respecter la spécification sans billet / «accessoire» grâce à la vente de marchandises, des pots de pourboire «facultatifs» et des mesures similaires.

Dans le même ordre d’idées, on pourrait supposer qu’un bouche-à-oreille soigneusement coordonné ne constituera pas techniquement de la publicité comme l’indiquent les questions et réponses. Mais pour les propriétaires de bars, de restaurants et de clubs, les enjeux sont décidément élevés, car les administrateurs du gouvernement de New York suspendraient les licences d’alcool des entreprises ayant trouvé des émissions publicitaires ou enfreignant les règles de verrouillage.

De plus, malgré les solutions de contournement potentielles susmentionnées, d’autres dispositions de l’État de New York pour les événements musicaux en direct sont plus concrètes.

Premièrement, «les restaurants et autres établissements des établissements de restauration sur place» titulaires d’une licence de la New York State Liquor Authority «ne sont autorisés à offrir de la musique sur place que si leur certificat de licence autorise spécifiquement une telle activité… un fabricant qui possède une licence sur place doit également s’assurer que son certificat de licence sur place permet spécifiquement le type de musique qu’il propose.

«Généralement, la musique accessoire est la seule forme de divertissement en direct qui est actuellement autorisée dans un bar / restaurant (dans n’importe quelle phase de New York Forward) – à condition que voir ci-dessus [sic] FAQ sur la musique live », poursuit le Q&R. Cette dernière partie semble interdire les sets de comédie stand-up et plus encore dans les bars et les restaurants.

Dans un autre témoignage de la profondeur des spécifications, les quilleurs «doivent rester assis sauf pour entrer / sortir / jouer au bol / utiliser les toilettes. De plus, la piste de bowling « Les clients ne doivent pas consommer de boisson ou de nourriture debout. »

Une multitude de propriétaires de bars et de restaurants (ainsi que des artistes) se prononcent contre l’interdiction des spectacles de divertissement en direct, mais la Liquor Authority n’a pas commenté publiquement la décision. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 4 900 personnes avaient signé une pétition appelant à l’annulation de l’interdiction essentielle de la musique live à New York.

Une partie de la description de la pétition se lit comme suit: « La publicité et la vente de billets sont essentielles au succès d’un musicien, mais les directives actuelles stipulent que nous ne pouvons plus annoncer même le plus petit des spectacles, y compris lorsque les musiciens sont de la musique de fond pour le dîner. Cela a franchi la ligne d’arrivée.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé que des officiers de la police de New York avaient procédé à des arrestations en relation avec une «boîte de nuit flottante» et fermé une rave non socialement distancée sous le pont Kosciuszko. Et à la fin du mois de juillet, un gouverneur «consterné» Cuomo a ordonné une enquête sur un concert de Chainsmokers bondé dans les Hamptons.