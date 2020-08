« Il y a une autoroute devant notre hôtel, il y a des chevaux frais et nous sommes prêts à monter / Il y aura une autre confrontation autour du coucher du soleil, et nous reviendrons morts ou vivants. »

Ainsi commence Southern Rock Will Never Die, le morceau d’ouverture hymne de Dixie Highway, le onzième album studio des Outlaws. Cette chanson recycle la plupart des clichés propagés par le genre titulaire – pensez à fumer à la chaîne, aux jeux de cartes et aux fusillades à la guitare; seuls les alcools forts, les femmes en vrac et les Stetsons sont omis. En ce qui concerne les énoncés de mission, celui-ci est assez difficile à battre.

D’un groupe dirigé par Henry Paul, le guitariste, chanteur et auteur-compositeur qui a mis 47 ans de sa vie dans les Outlaws, il ne semble que bon et approprié qu’une telle chanson évalue le nom des grands et bons déchus du rock sudiste – y compris Ronnie Van Zant et Steve Gaines de Lynyrd Skynyrd, Gregg et Duane Allman et Berry Oakley de l’Allman Brothers Band, le Marshall Tucker Band’s Toy et Tommy Caldwell, ‘Taz’ DiGregorio et Tommy ‘TC’ Crain du Charlie Daniels Band et, plus près à la maison, Billy Jones, Frank O’Keefe et Hughie Thomasson, tous trois co-fondateurs du propre groupe de Paul.

«J’ai écrit Southern Rock Will Never Die pour rappeler que le genre sera toujours plus grand que les personnalités qui ont contribué à le créer», explique Paul.

Si un cynique accusait Paul d’opportunisme, comment réagirait-il?

«Regarde», réplique-t-il. «C’étaient des gens que je connaissais personnellement; nous avons partagé des étapes et du temps ensemble dans le bus. J’ai assisté à leurs funérailles et je les ai mis au repos. Il y avait un respect et une appréciation mutuels. C’est là que j’ai puisé mon inspiration. »

Les contemporains sont décédés, ont pris leur retraite ou ont simplement disparu, mais bien qu’Henry Paul ait 71 ans en août, le dernier membre original des Outlaws reste farouchement déterminé à maintenir le rock sudiste en vie.

«J’espère que Dixie Highway renforce l’idée que les Outlaws comptent toujours, et que le rock sudiste aura toujours de l’importance», dit-il. «C’est un message que nous sommes fiers d’apporter au XXIe siècle.»

Comme pour souligner cette affirmation, le dernier couplet de Southern Rock Will Never Die fait référence à des chansons du Charlie Daniels Band et de ces bons vieux Allmans: « On pourrait dire que c’était il y a longtemps, et le temps nous a passé / Mais le diable est toujours en Géorgie, et je suis toujours en train de me promener.

Henry Paul a rejoint les Outlaws en 1971 quand ils sont nés d’une incarnation antérieure. Le groupe avait été formé par Hughie Thomasson et plusieurs autres, dont le batteur David Dix en Floride quatre ans plus tôt sous le nom de Four Letter Words.

En tant que Outlaws (mais sans Paul), ils ont enregistré un album, qui a ensuite été mis en veilleuse en raison d’un différend avec le producteur. Les choses semblaient plutôt sombres lorsque la même chose s’est reproduite après un deuxième voyage en studio. Ayant commencé comme un groupe de rock assez simple, l’arrivée en 1970 du guitariste / pianiste Dave Graham a orienté le groupe vers la scène grandissante du country rock et de la musique sudiste.

Les nouveaux ajouts de Henry Paul, du bassiste Frank O’Keefe et du batteur Monte Yoho ont propulsé les Outlaws à un tout autre niveau. Très vite, les gens parlaient de la Florida Guitar Army – Thomasson, Paul et Billy Jones.

«L’histoire des Outlaws est assez familière», commence Paul, d’une voix tranquille et chaleureuse. Il appelle depuis un terrain récemment acheté et construit dans le Tennessee. «Quelque part en cours de route, la plupart des groupes [of note] être chanceux. Pour que les rêves deviennent réalité, le travail acharné et la persévérance ne vous mèneront pas loin. Les Outlaws sont venus dans le boom qui a suivi les Byrds, Buffalo Springfield et l’explosion du folk rock américain. Nous étions au bon endroit au bon moment, dans le sillage des Allman Brothers et des Eagles et du succès limité de Poco.

Comme les Eagles, dont les membres de première ligne chantaient tous, Thomasson, Paul et Jones étaient tous des chanteurs principaux accomplis, et le mélange des voix du trio en harmonies à trois ou quatre voix, ainsi que la rotation de ceux qui étaient au micro, sont rapidement devenus une marque.

«Ouais, et cela nous distingue de la plupart des autres groupes. Mais en réalité, ce sont les chansons », déclare Paul. «Nous avions non seulement quelque chose à dire, mais aussi nos propres moyens de le faire savoir. Par rapport à nos contemporains – par exemple l’approche de Ronnie Van Zant à l’écriture, qui était plus simple – nos chansons étaient enracinées dans un format plus poétique.

Les premiers concerts des Outlaws autour de Tampa étaient avec les Allman Brothers, le Marshall Tucker Band, le Charlie Daniels Band et Lynyrd Skynyrd.

«Ce sont les quatre groupes avec lesquels nous avons joué le plus et vraiment, vraiment admirés», dit Paul.

C’est Ronnie Van Zant de Skynyd qui a porté les Outlaws à l’attention de leur éventuelle maison d’Arista Records, forçant un dirigeant à regarder une place de soutien avec Skynyrd à Columbus, Géorgie en 1974. lui a dit: «Si vous ne signez pas les Outlaws, alors vous êtes le musicien le plus stupide que j’aie jamais rencontré – et je sais que vous ne l’êtes pas.

«Ronnie était franc et confiant et avait sa propre chance, alors il a opéré à partir d’une position de force», explique Paul. «Pour Clive, son opinion signifiait bien plus qu’un simple type du public. Cette approbation était à peu près inestimable. C’était notre billet pour sortir des bars et pour les plus grandes scènes.

Après que les Outlaws aient rejoint la liste à Arista, un premier album éponyme a suivi au milieu de 75. Produit par Paul A Rothchild (qui avait travaillé avec The Doors et Janis Joplin), sa fusion de bluegrass, de country et de hard rock a été un succès instantané, leur apportant un disque d’or et entrant dans le Top 20 américain dès la première tentative.

Cela est largement dû au succès du single There Goes Another Love Song, qui a été écrit par Thomasson et le batteur Yoho. L’épopée de signature de l’album, Green Grass And High Tides, avait commencé «comme une ballade de quatre minutes», se souvient Paul, bien qu’après que la chanson ait grandi et grandi, elle deviendrait peut-être le numéro le plus reconnu des Outlaws. Presque 10 minutes sur disque, High Tides a clôturé tous ses futurs spectacles sous forme de duel de guitare brouillé, doublant de longueur sur l’album live de 1978 Bring It Back Alive.

«Celui-là est devenu notre grande rave-up de guitare», dit Paul avec un petit rire. «Cela nous a permis de le faire exploser tous les soirs.»

Malgré le titre «herbe», la chanson n’était pas une ode aux joies de la marijuana; un sobre (-ish) Hughie Thomasson l’avait conçu lors d’un barbecue sur la plage après avoir imaginé Jimi Hendrix, Janis Joplin, Duane Allman et Jim Morrison tous surgis de la tombe pour jouer un spectacle personnel pour lui, et le nommer d’après High Tide And Green Grass, un meilleur album des Rolling Stones. Le statut de la chanson est devenu tel que ses compatriotes floridiens Molly Hatchet lui ont donné un plug-in dans leur chanson Gator Country (« The Outlaws down in Tampa town, yes, a mighty fine place to be / They got green grass and they got high tides and it look sure ça me va’).

L’album Lady In Waiting de l’année suivante a conservé le lien avec Rothchild et a livré plus de la même chose. Mais sans un single à succès, l’album s’est légèrement moins bien comporté que son prédécesseur, bien qu’il soit toujours dans le Top 40.

Leur troisième album, Hurry Sundown en 1977, a été coproduit par Bill Szymczyk, célèbre aux Eagles. Il a vu les Outlaws, maintenant avec le nouveau bassiste Harvey Dalton Arnold, ajouter une touche country plus emphatique à leur son, avec Thomasson superposant une guitare en acier à pédales à So Afraid.

Et pourtant, malgré la qualité de Heavenly Blues, Holiday, Cold And Lonesome et de la chanson titre, l’album n’a même pas fait le Top 50, stagnant juste à l’extérieur. Puis Henry Paul a décidé de suivre Frank O’Keefe à la porte, en vue de tracer son propre chemin.

«Avec le recul, Frank a quitté le groupe et la rupture des Outlaws originaux était un gros problème pour toutes les personnes impliquées – peut-être plus que nous ne nous en sommes rendu compte à ce moment-là», explique-t-il. «C’était un ensemble de circonstances difficiles pour tout le monde.»

Alors que le guitariste a formé The Henry Paul Band, signé chez Atlantic Records et sorti une série de disques qui ont commencé avec Grey Ghost en 1979, les Outlaws ont remplacé Freddie Salem pour leur album de 1978 Playin ‘To Win, supervisé par le futur Def Leppard et AC. / Le producteur de DC Robert John ‘Mutt’ Lange, qui a gardé son nom vivant en augmentant les éléments sudistes de leur son.

Bien qu’ils aient fait appel à l’associé d’Allman Brothers Johnny Sandlin pour produire l’album numéro cinq, In The Eye Of The Storm, les changements de line-up et l’indécision artistique ont conduit à une dilution progressive des éléments qui avaient fait leur succès.

Dans les années 1980, Ghost Riders, qui les a vus dire au revoir à Billy Jones, un autre composant de la Florida Guitar Army, a ramené le groupe dans le Top 30 pour la dernière fois et est considéré comme une dernière déclaration du style original du groupe.

Pour Los Hombres Malo de 1982, qui comprenait des chansons écrites par Jim Peterik de Survivor et Sammy Hagar, Thomasson était une constante solitaire, plus loin de chez lui que jamais.

Un an plus tard, Henry Paul est revenu, bien qu’il ait fallu au nouveau look Outlaws jusqu’en septembre 86 pour sortir Soldiers Of Fortune, un album qui visait à raviver le son que les fans voulaient mais portait l’empreinte polie du patron et producteur exécutif de Pasha Records Spencer Proffer. (Quiet Riot), qui a submergé les choses dans les batteries électroniques et les synthétiseurs.

Paul était de nouveau hors du groupe en 1994, quand une incarnation dirigée par Thomasson a sorti Diablo Canyon, bien que plus récemment, il était aux commandes de It’s About Pride de 2012, un disque peu connu qui, à son avis, passe bien.

« Ouais, bien sûr, les Outlaws se sont perdus après les trois premiers albums, qui étaient le travail déterminant du groupe », reconnaît Paul. «Après mon départ, ils ont eu un autre moment avec Ghost Riders, et à mon avis, il y avait encore de bonnes chansons en cours de route. Mais aussi à mon avis, avec ce que le groupe a fait plus tard, ils ont clairement erré dans différents domaines qui n’étaient tout simplement pas concentrés.

«Il y avait des raisons à cela», poursuit-il. «Lorsque vous êtes dans un groupe et que des membres partent, cela peut être très difficile. les hors-la-loi n’étaient pas seuls; Johnny Cash a créé la plupart de sa musique la plus exceptionnelle en tant que jeune homme. Bob Dylan est un autre bon exemple. Au moment où vous arrivez à ses derniers disques, le gars qui a créé Highway 61 Revisited et Blonde On Blonde a disparu. »

Juste au moment où Thomasson a accepté une offre de rejoindre Lynyrd Skynyrd en 1996, Henry Paul connaissait son propre succès avec le groupe country BlackHawk. Pendant un certain temps, les Outlaws, qui, selon Henry, avaient «atteint un creux historique en termes de popularité», ont disparu, jusqu’en 2005, lorsque Thomasson, Paul, Yoho et David Dix se sont de nouveau regroupés, utilisant des membres de BlackHawk pour compléter le lacunes.

Thomasson est mort d’une crise cardiaque deux ans après, mais Henry Paul fait avancer les choses. Il est tout à fait à l’aise avec cela, ayant annulé une action en justice de la veuve de Hughie qui tentait de l’empêcher de le faire.

«Je détestais être entraîné dans cette voie, alors laissez-moi dire une chose sur toute la situation», répond-il en choisissant ses mots avec prudence. «Je suis un membre original de ce groupe. Je fais partie de sa personnalité musicale et je suis créateur. Je me suis montré attentionné envers la marque.

« Pourquoi est-ce que je me permettrais d’être contrôlé par quelqu’un qui n’a jamais joué de guitare, qui n’a jamais diverti un public ou fait un disque? Je me sentais obligé de me battre pour ce que je pensais être juste pour moi et mes camarades de groupe. Depuis que nous avons gagné l’affaire, ‘ai travaillé très dur pour maintenir l’intégrité du groupe.

Dixie Highway est le premier album des Outlaws en huit ans. De sa chanson-titre à la voix bourru et aux trois guitares à la joyeusement joyeuse Over Night To Athens, en passant par une finale plus légère de Macon Memories, c’est un disque frais, assuré et réconfortant qui suggère que l’avenir du rock sudiste est entre de bonnes mains – certainement à court terme.

Le Allman Brothers Band est maintenant parti, Skynyrd est en train de se retirer, Charlie Daniels est mort, le Blackfoot actuel n’a pas de membres originaux et Molly Hatchet non plus. Parmi les ancêtres du genre, les Outlaws, aux côtés du Marshall Tucker Band, seront bientôt les derniers hommes debout.

«Ce fait n’est pas perdu pour moi», soupire-t-il. «J’ai tellement d’amour et d’affection pour ce que ces groupes que vous venez de mentionner étaient capables de faire. J’étais ami avec eux tous – des amis compétitifs. Il n’est pas facile de sortir et de divertir un public de taille importante nuit après nuit, année après année. Et en ce qui concerne les hors-la-loi, alors que d’autres peuvent être en désaccord, je crois que nous nous distinguons en continuant avec ce que beaucoup de gens ont en quelque sorte arrêté de faire.

Lorsque Classic Rock aborde le sujet d’une toute nouvelle génération de porteurs de torches potentiels, tels que Black Stone Cherry, le Allman Betts Band et Band Of Horses, Paul admet ne pas connaître en grande partie ces noms, bien qu’il dise avec un sourire narquois: «J’ai vu la Cadillac Three, et pour être tout à fait honnête, ils m’ont rappelé moi-même quand j’avais leur âge – vous savez, monter sur scène avec une bière et une cigarette, fumer du pot. Ils sont jeunes, enthousiastes et débutants. J’ai trouvé cela assez attachant. Je connais aussi ce groupe de Géorgie… quel est leur nom… Blackberry Smoke. Je les aime aussi. »

Aux États-Unis, les casinos, les foires de comté et les théâtres de taille moyenne sont de nos jours la résidence secondaire des Outlaws. Jusqu’à l’intervention de COVID-19, le groupe était sur le point d’avoir revisité nombre de ses repaires habituels pour la promotion de Dixie Highway.

«Ces endroits nous semblent très naturels», s’enthousiasme Paul. «Les hors-la-loi sont exactement à leur place. Nous ne sommes pas des têtes d’affiche d’arène comme Lynyrd Skynyrd, nous sommes plutôt un groupe culte. »

Cependant, même en tant que septuagénaire, Paul croit fermement que les performances actuelles du groupe correspondent à celles du passé.

« Il n’y a qu’une seule façon de jouer un spectacle des Outlaws, et cela n’implique pas de s’asseoir les jambes croisées », dit-il en riant. «Ce n’est pas une expérience d’auteur-compositeur-interprète, c’est une démonstration très physique de talent et d’engagement. C’est une chose assez féroce. J’ai soixante-dix ans, mais les Outlaws jouent toujours dur – je crois aussi dur que nous l’avons fait en 1975. Nous ne sommes tout simplement pas aussi ivres ou lapidés. »

Non pas que les fans du groupe au Royaume-Uni le sachent vraiment. En 1976, les Outlaws ont joué une poignée de dates en extérieur en Grande-Bretagne aux côtés de The Who lors de leur mini-tournée Put The Boot In, mais après cela, c’était une décennie complète avant leur place au Reading Festival, après quoi ils ne sont jamais revenus.

«Ces deux opportunités étaient nos réelles chances de s’implanter en Europe», raconte tristement Paul. «J’étais tout à fait en faveur de retrousser nos manches et de tenter le coup, mais je suis désolé de dire que les autres membres du groupe ont exprimé leur indifférence face à cette idée. Il est toujours difficile d’obtenir une deuxième bouchée de la cerise avec des fans qui sont passés à autre chose ou qui ne s’en soucient pas de toute façon. J’ai demandé à plusieurs reprises que nous incluions le Royaume-Uni et l’Europe dans nos tournées, car montrer ce groupe est quelque chose que j’aimerais faire, mais jusqu’à présent, cela ne se produit tout simplement pas. »

Henry Paul pense qu’il lui reste encore un autre album de Outlaws, et à l’époque où nous avons parlé, un double album acoustique de BlackHawk était également en préparation pour cet été.

«Je me sens chanceux d’être toujours en vie et d’avoir apprécié ma carrière», dit-il avec un sourire. «Et surtout maintenant que j’ai à nouveau un rôle de leader dans le groupe, cela apporte un réel sentiment d’accomplissement. Les Outlaws ont beaucoup emprunté aux Eagles, qui eux-mêmes avaient beaucoup emprunté à Poco, et nous avons toujours essayé d’être honnête avec nous-mêmes sur nos influences.

«Vous savez, le groupe d’origine n’a jamais pleinement réalisé son potentiel ni capitalisé sur ce que nous avons commencé», conclut-il, sur une note d’optimisme. « Pour utiliser un cliché, il y a peut-être encore un espoir que les Outlaws puissent maintenant apporter une conclusion honorable et respectueuse à ce que nous avons commencé à faire dès le début. »

Dixie Highway est maintenant disponible.