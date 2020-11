Bien qu’ils ne le croient pas, ça fait presque huit mois que les concerts et festivals ont dû être reportés –Et dans certains cas même annulé– en raison du coronavirus. Au-delà de cela, de nombreux artistes ont réussi à surmonter cette situation et ont trouvé un moyen de se présenter en ligne, certains d’entre eux jouant à la maison ou en train de monter un blockbuster. mais personne n’a fait ce que Liam Gallagher est sur le point de nous présenter.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a un an, le plus jeune des Gallaghers a sorti son deuxième album studio, Pourquoi moi? Pourquoi pas, qui a été présenté début 2020 dans une grande partie de l’Europe jusqu’à ce que COVID-19 devienne une pandémie. En conséquence de tout cela, l’ex-chanteur d’Oasis a été très actif, car il nous a appris à nous laver les mains et même a mis sur pied une soirée d’écoute pour écouter le très attendu MTV Unplugged qu’il a enregistré en 2019.

Liam Gallagher entre dans les concerts en ligne

Cependant, ce n’est pas la seule chose que Liam Gallagher a pour nous. Il s’avère qu’il y a quelques jours, le chanteur lui-même a dit qu’il avait une annonce très spéciale et que nous aurions bientôt des nouvelles intéressantes, plus tard et sans qu’il s’en aperçoive, divers médias ils l’ont surpris en train de faire le tour de la puissante Tamise dans un bateau, et pas seulement ça, mais avec lui il avait tout le groupe qui l’accompagne dans ses tournées.

Après cela, il n’a eu d’autre choix que d’annoncer que Le 5 décembre à 19 h, heure du centre du Mexique, il diffusera un concert épique, où jouera les morceaux de ses deux albums et quelques raretés pour tous les nostalgiques qui rêvent avec le retour d’Oasis nous nous incluons. À travers son compte Twitter et à sa manière, Liam a déclaré ce qui suit:

«Je vais vous proposer une performance live céleste et unique,« Down By The River Thames »(…) Je jouerai des chansons de mes deux albums solo, ainsi que des classiques d’Oasis, dont certains ne m’ont pas entendu. chanter depuis très, très longtemps.

Voir sur YouTube

Alors maintenant, vous savez, si vous avez envie d’écouter Liam jouer ces chansons avec lesquelles il a commencé sa carrière solo, et parfois Oasis pour vous souvenir de ces bons moments, vous ne pouvez pas manquer ce grand spectacle; cela comme un plus, se déroulera dans l’un des endroits les plus emblématiques du Royaume-Uni.

Et comment puis-je assister au concert de bon Liam?

Eh bien, comme dans un concert normal, vous devez acheter notre billet. Heureusement au Mexique, l’émission de Liam Gallagher sera diffusée la même chose nous l’apporte OCESA à travers Unrepeatable, l’initiative qu’ils ont lancée il y a quelques mois pour écouter de la musique de chez eux. Les prix commenceront en prévente à partir de 230 pesos mexicains, et en vente générale cils tiendront 340 de l’aigle.

Mais attention, à cela ils devront ajouter quelques pesos de plus pour le poste Ticketmaster, que compte tenu du spectacle que le bon Liam va monter, nous allons sûrement riposter complètement. Si vous souhaitez acheter vos billets en une seule fois, vous pouvez le faire en cliquant ICI.