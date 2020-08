Le rappeur d’Atlanta Lil Reek a annoncé son nouveau projet Slime Bizness 2. La suite du Slime Bizness de l’année dernière arrive le 25 septembre. Reek a également partagé une nouvelle chanson intitulée «Can’t Come Down». Écoutez-le ci-dessous.

« J’étais à New York chez Premier Studios pour travailler avec mon équipe et mon manager Bird a appelé l’un de ses producteurs, Dorante », a déclaré Lil Reek dans un communiqué à propos de la nouvelle chanson. «Nous avons fait quelques disques ce soir-là, mais celui-ci en particulier était spécial pour moi. Je l’ai nommé ‘Can’t Come Down’ parce que je me rends compte que beaucoup de gens n’ont pas la possibilité de se lancer dans l’industrie de la musique. Le disque est donc un rappel pour moi et pour mes fans de faire tout leur possible et de rester concentrés.

Lil Reek a travaillé sur Slime Bizness 2 avec les producteurs Internet Money JRHitmaker, ETrou et Nick Mira, ainsi que Roger Beat, TouchOfTrent, Dorante et Goyard. Le projet devrait également accueillir des invités de Roy Woods et Kalash.

« Je publie Slime Bizness 2 à l’occasion du premier anniversaire de Slime Bizness car il a obtenu une si bonne réponse », a déclaré Reek. «Je dédie le projet dans son intégralité à mon cousin qui a été assassiné la semaine dernière. J’y ai également ajouté une chanson bonus que nous avons faite ensemble avant son décès.

Lisez le reportage 2018 de Pitchfork «Rencontrez Lil Reek, le rappeur adolescent qui frappe au-dessus de son poids».